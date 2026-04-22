newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 14:53

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,  με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατέθεσε την Τετάρτη τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες, όπως είχε προαναγγείλει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εισάγεται αύριο, Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ προβλέπουν:

– Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026.

– Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026.

– Προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.

ΠΑΣΟΚ: Οι τράπεζες κερδοσκοπούν ασύδοτα με τις προμήθειες

Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, «σε μία εξαιρετικά δυσχερή για τους καταναλωτές συγκυρία, οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες τη θέση και την ισχύ τους, τον ανεπαρκή ανταγωνισμό αλλά και την ελλιπή εποπτεία όσον αφορά την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, δεν διστάζουν να κερδοσκοπούν ασύδοτα όσον αφορά τις προμήθειες, αυξάνοντας περαιτέρω το ύψος τους ή ανακαλύπτοντας νέες αφορμές ή τεχνικές χρεώσεων σε βάρος των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων, ή, ακόμη περαιτέρω, να επιδιώκουν σε δανειακές συμβάσεις την αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους».

Το ΠΑΣΟΚ «ανέδειξε το θέμα των υπέρογκων και καταχρηστικών χρεώσεων, όπως άλλωστε και το θέμα αδιαφανών πρακτικών στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων, καταθέτοντας δύο φορές (Δεκέμβριο 2024, Ιούλιο 2025) σχετική τροπολογία που υποχρέωσε την κυβέρνηση σε νομοθετική παρέμβαση», επισημαίνει, προοσθέτοντας πως «τα μέτρα που τελικά έλαβε η κυβέρνηση, απαντώντας κάθε φορά στην αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, ήταν περιορισμένα και κατώτερα των προσδοκιών, αφήνοντας στην πραγματικότητα στο απυρόβλητο την εκτεταμένη αντικοινωνική πρακτική των υπέρογκων και αδιαφανών χρεώσεων και προμηθειών των τραπεζών στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας
Επικαιρότητα 22.04.26

ΚΚΕ: Το μέρισμα κοροϊδίας που παρουσίασε ως «επιτυχία» ο Μητσοτάκης δεν αγγίζει στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας

«Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά για ποιους 'πιάνουν τόπο οι θυσίες'», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ το «ματωμένο» πλεόνασμα άγγιξε τα 4,4 δισ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Σύνταξη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Σύνταξη
Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

Σύνταξη
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Σύνταξη
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies