Διεθνής Οικονομία 19 Μαρτίου 2026, 23:15

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αύξηση του πληθωρισμού με αυστηρότερη νομισματική πολιτική, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν έθεσε τις ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής στο στόχαστρο και ώθησε τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω.

Σε μια σπάνια σύμπτωση του…ημερολογίου νομισματικής πολιτικής, οι κεντρικές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Βρετανίας, του Καναδά και της ευρωζώνης – ουσιαστικά οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) – συνεδρίασαν αυτή την εβδομάδα, όπως και οι αντίστοιχες τράπεζες από αρκετές αναδυόμενες οικονομίες.

Αφού δέχθηκαν κριτική ότι ενήργησαν πολύ αργά για να συγκρατήσουν την αύξηση του πληθωρισμού μετά την πανδημία του COVID, η οποία επιδεινώθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι αποφασισμένοι να συγκρατήσουν τις τιμές χωρίς να εκτροχιάσουν την ακόμη ασταθή οικονομική ανάπτυξη – και πάνω απ’ όλα να αποφύγουν μια «στασιμοπληθωριστική» κατάσταση που συνδυάζει ύφεση και ραγδαία αύξηση των τιμών.

Τι αποφάσισαν οι κεντρικές τράπεζες

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα του Καναδά αποφάσισαν την Τετάρτη να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά, όπως έκαναν και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες της Ελβετίας και της Σουηδίας σήμερα.

Ωστόσο, κατέστησαν σαφές ότι βρίσκονται σε επιφυλακή, φοβούμενοι ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα κύμα πληθωρισμού σε ολόκληρη την οικονομία, εάν, για παράδειγμα, αρχίσει να προκαλεί απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς από νοικοκυριά που φοβούνται την απώλεια της αγοραστικής τους δύναμης.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει τις προοπτικές σημαντικά πιο αβέβαιες, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε η ΕΚΤ.

Στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την απόφαση, η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ζώνη του ευρώ είναι ανθεκτική και ότι ο χαμηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι βρίσκεται «σε καλή θέση» για να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε ως «ένα σημαντικό σοκ που εξελίσσεται».

Η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό φέτος στο 2,6% — πάνω από τον στόχο του 2% — και δημοσίευσε σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υποχωρήσει ξανά εάν ο κλονισμός αποδειχθεί προσωρινός, αλλά να ανέλθει στο 4,8% το επόμενο έτος εάν η αναταραχή συνεχιστεί.

Τα προβλήματα της σύγκρουσης

Ελλείψει ταχείας επίλυσης της σύγκρουσης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ είναι πιθανό να ξεκινήσουν συζήτηση τον Απρίλιο και ενδεχομένως να σφίξουν τη νομισματική πολιτική στην επόμενη συνεδρίασή τους τον Ιούνιο, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Σχολιάζοντας την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι δήλωσε ότι η τράπεζα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις επίμονες επιπτώσεις στον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, μείωσε τις προσδοκίες των αγορών για μια απότομη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει δύο αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, έναντι μόλις μίας πριν από τη συνεδρίαση.
«Θα ήθελα να προειδοποιήσω να μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων από εμάς», δήλωσε ο Bailey σε συνέντευξη που δόθηκε από κοινού σε βρετανικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και πρόσθεσε: «Σήμερα στείλαμε ένα πολύ σαφές μήνυμα.

Η σωστή στάση είναι να διατηρήσουμε τα επιτόκια αμετάβλητα».

Η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ αποτυπώνεται στις τιμές

Σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι ιρανικές επιθέσεις από την Τετάρτη έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ και έχουν πλήξει άλλες υποδομές στον Κόλπο, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στις δικές του εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Τέτοια χτυπήματα καθιστούν ήδη πιο πιθανό το ενδεχόμενο η παγκόσμια οικονομία να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σημείωσε ότι είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

«Βραχυπρόθεσμα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα ωθήσουν προς τα πάνω τον συνολικό πληθωρισμό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε το εύρος και τη διάρκεια των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία», δήλωσε ο Πάουελ μετά την απόφαση της Fed με ψήφους 11-1 να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ

Η απροθυμία του να δηλώσει ότι οι κίνδυνοι αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο για τους στόχους της Fed από τον πληθωρισμό συνέβαλε στην εξάλειψη των προσδοκιών της αγοράς για μειώσεις επιτοκίων φέτος και μέχρι και το επόμενο έτος.

Τι δείχνουν οι αγορές

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές σήμερα αντανακλούσαν μάλιστα αυξανόμενη πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, αν και οι επενδυτές προειδοποίησαν να μην ληφθεί αυτή η αποτίμηση ρεαλιστικά δεδομένης της μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου που συνέβαλε σε αυτή την κίνηση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και μέχρι σήμερα είχαν υποχωρήσει στα 108,50 δολάρια περίπου.

Στο Τόκιο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν θα αποκλείσει μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των επιτοκίων, εάν η αναμενόμενη επίδραση στην ανάπτυξη από την άνοδο του κόστους του πετρελαίου αποδειχθεί προσωρινή και δεν ανατρέψει την πρόοδο στην επίτευξη του στόχου τιμών της τράπεζας.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι πρόσφατες εξελίξεις συμβαίνουν σε μια περίοδο που οι εταιρείες ήδη αυξάνουν ενεργά τις τιμές και τους μισθούς, κάτι που υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το κόστος πιο επιθετικά από ό,τι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ueda σε συνέντευξη Τύπου.

Ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μάκλεμ, εξέφρασε παρόμοια άποψη: «Εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές, δεν θα αφήσουμε τις επιπτώσεις τους να επεκταθούν και να μετατραπούν σε επίμονο πληθωρισμό», δήλωσε.

Αυξανόμενος κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών και προειδοποίησε για «ουσιαστικό» κίνδυνο για τον πληθωρισμό λόγω της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου.
Ακόμη και η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας, η οποία εφαρμόζει ένα από τα υψηλότερα επιτόκια μεταξύ όλων των μεγάλων οικονομιών, επέλεξε μια συντηρητική μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο του 14,75% — μια μείωση μικρότερη από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Σήμερα, τόσο η Ελβετική Εθνική Τράπεζα όσο και η Σουηδική Riksbank διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος θα επηρεάσει τελικά την οικονομία.

«Αυτή η τελευταία κλιμάκωση μοιάζει με σημείο καμπής για τις αγορές, επειδή η σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο στρατιωτικά πλήγματα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Charu Chanana, επικεφαλής της Saxo στη Σιγκαπούρη, ενώ πρόσθεσε: «Τώρα πλήττει τις βάσεις του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Αυτό που ανησυχεί τις αγορές αυτή τη στιγμή είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού».

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Σύνταξη
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
«Ουσιαστική βοήθεια» 19.03.26

Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα
Μπάσκετ 19.03.26

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη

Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

