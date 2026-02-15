newspaper
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για τις κεντρικές τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 15 Φεβρουαρίου 2026, 05:22

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για τις κεντρικές τράπεζες

Πού αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΕΚΤ. Πως ενισχύεται ο ρόλος του ευρώ

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Την διευκόλυνση repos του Ευρωσυστήματος προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για σχεδόν όλες τις κεντρικές τράπεζες, με στόχο να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ  εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και επίφοβων συμμαχιών.

Στόχος της ΕΚΤ είναι να διευκολύνει τις ξένες κεντρικές τράπεζες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε ευρώ σε περιόδους οικονομικής πίεσης. Εξαιρούνται  οι κεντρικές τράπεζες που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις, όπως αυτή της Ρωσίας, ή εκείνες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Διαφέρουν από τις γραμμές ανταλλαγής, στο πλαίσιο των οποίων η ΕΚΤ ανταλλάσσει χρήματα με σημαντικούς ομολόγους της, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Η εγγυημένη πρόσβαση σε ευρώ θα μπορούσε φυσικά να αυξήσει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ και να ενθαρρύνει τις τράπεζες εκτός της ευρωζώνης των 21 χωρών να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία από την ευρωζώνη.

Που αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να αξιοποιήσει αυτό που η ίδια αποκάλεσε «παγκόσμια στιγμή» του ευρώ, καθώς η απρόβλεπτη οικονομική πολιτική των ΗΠΑ έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη μακροχρόνια κυριαρχία του δολαρίου.

Αυτή η διευκόλυνση ενισχύει τον ρόλο του ευρώ

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η ανακοίνωση του αποτελεί σημαντικό μέρος της ομιλίας της Σιδηράς Κυρίας της ΕΚΤ με τίτλο «Προετοιμασία για γεωοικονομικό κατακερματισμό» σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

«Η ΕΚΤ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιο ασταθές περιβάλλον» είπε.

«Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου αυτό το άγχος θα πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ στις παγκόσμιες αγορές χρηματοδότησης, κάτι που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής» υπογράμμισε ανακοινώνοντας τη νέα διευκόλυνση.

«Αυτή η διευρυμένη διευκόλυνση» εξήγησε η Λαγκάρντ «παρέχει μόνιμη σταθερότητα : οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν πλέον να βασίζονται σε συνεχή πρόσβαση σε ρευστότητα σε ευρώ, όχι μόνο σε προσωρινές γραμμές.

Πως ενισχύεται ο ρόλος του ευρώ

«Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής: μεταβαίνουμε από μια περιφερειακή σε μια παγκόσμια περίμετρο. Οποιαδήποτε κεντρική τράπεζα που πληροί τα βασικά κριτήρια μπορεί να ζητήσει πρόσβαση, με ευελιξία στη χρήση. Και διασφαλίζει ευελιξία: η πρόσβαση παρέχεται εξ ορισμού, εκτός εάν υπάρχει λόγος περιορισμού της, επιταχύνοντας την παροχή ρευστότητας.

»Αυτή η διευκόλυνση ενισχύει επίσης τον ρόλο του ευρώ. Η διαθεσιμότητα ενός δανειστή έσχατης ανάγκης για τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως ενισχύει την εμπιστοσύνη για επενδύσεις, δανεισμό και συναλλαγές σε ευρώ, γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση θα είναι εφικτή κατά τη διάρκεια διαταραχών της αγοράς.»

Υπενθυμίζεται ότι η Federal Reserve λειτουργεί ως ο ύστατος δανειστής δολαρίων για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η πολιτική πίεση που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει σπείρει ανησυχίες ότι αυτή η γραμμή χρηματοδότησης μπορεί να περάσει υπό τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Νότιας Αφρικής, Lesetja Kganyago, έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του G-20 θα ήταν πρόθυμη να αξιοποιήσει τις νέες γραμμές επαναγοράς της ΕΚΤ, εάν είναι διαθέσιμες, δεδομένου του τεράστιου όγκου εμπορίου και επενδύσεων που προέρχεται από την Ευρώπη, σύμφωνα με το Reuters.

Τι αναφέρει η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ανακοίνωση της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου εξηγεί ότι «όλες οι κεντρικές τράπεζες»  εκτός της ευρωζώνης πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων θα έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται ευρώ έναντι εξασφαλίσεων εκφρασμένων στο νόμισμα της ευρωζώνης.

«Στο πλαίσιο του EUREP, το Ευρωσύστημα παρέχει υποστηρικτική ρευστότητα σε ευρώ σε κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ έναντι υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων σε ευρώ, με κατάλληλα μέτρα μετριασμού κινδύνου.

»Το επικαιροποιημένο πλαίσιο εισάγει μόνιμη πρόσβαση, κατ’ αρχήν, για όλες τις κεντρικές τράπεζες, εκτός εάν εξαιρούνται για λόγους, ιδίως, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διεθνών κυρώσεων.

»Το πλαίσιο θα επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες σε δικαιοδοσίες εκτός της ζώνης του ευρώ να αντιμετωπίζουν γρήγορα τους κινδύνους έλλειψης ρευστότητας σε ευρώ. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν να καταστήσουν τη διευκόλυνση πιο ευέλικτη, ευρύτερη όσον αφορά τη γεωγραφική της εμβέλεια και πιο σχετική με τους παγκόσμιους κατόχους τίτλων σε ευρώ.» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Τι είναι το Eurep

Το Eurep δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020. Είναι ο μηχανισμός repo (συμφωνιών επαναγοράς) του Ευρωσυστήματος που απευθύνεται στις κεντρικές τράπεζες και τους δίνει τη δυνατότητα να δανείζονται ευρώ από την ΕΚΤ έναντι υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων που εκφράζονται στο ενιαίο νόμισμα.

Προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο σε οκτώ χώρες που γειτνιάζουν με την ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία, και άλλων όπως η Αλβανία και το Μαυροβούνιο.

Η πρόσβαση σε μια τέτοια διευκόλυνση συχνά ενισχύει την ικανότητα των μικρότερων χωρών να αντέχουν στις πιέσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

«Οι γραμμές ρευστότητας όπως το EUREP συμβάλλουν στην υποστήριξη της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

»Βοηθούν στον μετριασμό των πιθανών αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων στις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους διαταραχών στις αγορές χρηματοδότησης σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ.

»Στο πλαίσιο του μεγαλύτερου κατακερματισμού και της αβεβαιότητας, οι διευκολύνσεις ρευστότητας του Ευρωσυστήματος, όπως το EUREP, θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν την έγκαιρη, συνεπή και ευρεία παροχή χρηματοδότησης ασφαλείας για τις κεντρικές τράπεζες.» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Οι όροι του Eurep

Οι γραμμές repo δεν χρησιμοποιούνται συχνά και η απορρόφηση τους ήταν μέτρια τους τελευταίους μήνες, αλλά υπήρξε μια αύξηση στα 3,9 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τους νέους όρους, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να δανειστούν έως και 50 δισ. δολάρια η καθεμία έναντι εξασφαλίσεων, όπως ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ με καλή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Το νέο ανώτατο όριο είναι πολύ υψηλότερο από το τρέχον μέγιστο. Όντας ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης, οι γραμμές repo δεν χρησιμοποιούνται συχνά και η απορρόφηση ήταν μέτρια τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ot.gr

Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Stream newspaper
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
1η Μάη 1944 15.02.26

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
