24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25 Νοεμβρίου 2025 | 03:30

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της μετα-Covid αύξησης του πληθωρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και των σταθερών κόστους υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και προέδρου της Μπούντεσμπανκ.

Ενώ οι αυξήσεις των τιμών κυμαίνονται γύρω από τον στόχο του 2% και αναμένεται να παραμείνουν εκεί μεσοπρόθεσμα, οι συνέπειες της κρίσης είναι «ακόμα αισθητές σε ορισμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ τη Δευτέρα σε προπαρασκευασμένες παρατηρήσεις για μια συζήτηση στη Φρανκφούρτη.

Ο Νάγκελ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιθετικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, επικαλέστηκε έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανησυχούν για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών στην ευρωζώνη, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η ΕΚΤ παρακολουθεί φυσικά αυτό το φαινόμενο, καθώς και τον συνεχιζόμενο ισχυρό πληθωρισμό των υπηρεσιών», δήλωσε.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ και του Bloomberg διαφέρουν μονάχα στο 2027.

Θα ρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια;

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, μια πιθανή προς τα κάτω αναθεώρηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό το 2027 – λόγω της πιθανής καθυστέρησης στο καθεστώς τιμολόγησης του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους πιο επιφυλακτικούς αξιωματούχους να υποστηρίξουν μια μείωση.

Ωστόσο, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 3%, υποστηρίζοντας την επιφυλακτική άποψη της πλειοψηφίας σχετικά με περαιτέρω χαλάρωση μετά τις μειώσεις των επιτοκίων κατά οκτώ τεταρτημόρια μέχρι σήμερα.

Ο Νάγκελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλή θέση» και θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και με ευελιξία σε κάθε συνεδρίαση.

«Τον Δεκέμβριο, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, νέες προβλέψεις για τα επόμενα δύο χρόνια και – για πρώτη φορά – για το 2028», είπε. «Τότε θα δούμε πιο καθαρά αν η στάση της νομισματικής πολιτικής παραμένει κατάλληλη». Επανέλαβε ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο του ευρώ φέτος, την οποία πολλοί μετριοπαθείς θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

«Το τρέχον επίπεδο αποτίμησης του ευρώ δεν είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Νάγκελ, προσθέτοντας ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου — περίπου 1,16 ευρώ — δεν απέχει πολύ από τον ιστορικό μέσο όρο της.

Stream newspaper
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
Διεθνής Οικονομία 24.11.25

Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας την έχει αφήσει ευάλωτη

Σύνταξη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο