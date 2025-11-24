Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η οικονομία της Ευρώπης είναι «προσανατολισμένη προς έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», σύμφωνα με την προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι η ΕΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι η εξάρτηση της ΕΕ από το διεθνές εμπόριο την έχει καταστήσει ευάλωτη, καθώς οι κύριοι εταίροι έχουν απομακρυνθεί από το εμπορικό σύστημα που έκανε πλούσιους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του μπλοκ, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δασμοί Τραμπ και η πληγείσα οικονομία της ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δρομολογήσει μια παγκόσμια στροφή προς τον προστατευτισμό και ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της στην παραγωγή ορισμένων κρίσιμων υλικών και προϊόντων για να ασκήσει πίεση.

Η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι ευάλωτη λόγω της «εξάρτησης από τρίτες χώρες για την ασφάλειά μας και τον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες». Ανέφερε τον έλεγχο της Κίνας στον εφοδιασμό με μέταλλα σπάνιων γαιών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους ηλεκτροκινητήρες και τις ανεμογεννήτριες, καθώς και το «σημείο συμφόρησης» των τσιπ ισχύος που κατασκευάζει η Nexperia στην Κίνα, το οποίο απειλεί να διακόψει την παραγωγή σε ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

El aviso de #Lagarde y la urgencia de un mercado único que funcione La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, alerta sobre la inacción de la UE ante la urgente necesidad de fortalecer su #mercado único. https://t.co/DpLJNVb2M1 — MUNDIARIO (@mundiario) November 21, 2025

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τραπεζών στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, η Λαγκάρντ είπε ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επιτρέψει στις αδυναμίες της να «διαβρώσουν σιωπηλά την ανάπτυξη, καθώς κάθε νέο σοκ μας ωθεί σε μια ελαφρώς πτωτική πορεία».

«Η εσωτερική μας αγορά έχει παραμείνει στάσιμη, ειδικά στους τομείς που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους τομείς που θα τη χρηματοδοτήσουν, όπως οι κεφαλαιαγορές», είπε.

Η Ευρώπη αντιμετώπισε επίσης έναν «φαύλο κύκλο», καθώς οι δικοί της οικονομικοί φορείς διέθεσαν χρήματα σε μετοχές των ΗΠΑ, βοηθώντας την αμερικανική οικονομία να προχωρήσει ταχύτερα από την ΕΕ και αφήνοντας «στασιμότητα στην παραγωγικότητα στο εσωτερικό και αυξανόμενη εξάρτηση από άλλους», είπε.

Πώς θα βγούμε από τον οικονομικό «βάλτο»

Η Λαγκάρντ τόνισε επίσης ορισμένα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, όπως μια ανθεκτική αγορά εργασίας, αυξανόμενες ψηφιακές επενδύσεις και κυβερνητικές δαπάνες, ιδίως στον τομέα της άμυνας ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχουν αντισταθμίσει την οικονομική επιβράδυνση.

Μέρος της συνταγής της Λαγκάρντ για την ανάκαμψη ήταν η μείωση των φραγμών στο εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτοί οι φραγμοί ισοδυναμούν με δασμό 100% στις υπηρεσίες και 65% στα αγαθά, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ. Η μείωση αυτών των φραγμών στο ίδιο επίπεδο με την Ολλανδία – μια σχετικά ανοιχτή οικονομία – θα αντισταθμίσει πλήρως το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς, είπε.

Ζήτησε την αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιζόμενων εταιρειών, επιτρέποντάς τους να πωλούν σε όλη την Ευρώπη όταν έχουν λάβει άδεια από οποιαδήποτε χώρα. Είπε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα φορολογίας, αποτρέποντας οποιοδήποτε κράτος μέλος από το να ασκήσει βέτο σε αλλαγές.

Υποστήριξε ότι τα οφέλη θα περιλαμβάνουν την εναρμόνιση του ΦΠΑ, διευκολύνοντας τις μικρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με 27 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.