newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
Διεθνής Οικονομία 24 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας την έχει αφήσει ευάλωτη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Η οικονομία της Ευρώπης είναι «προσανατολισμένη προς έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», σύμφωνα με την προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι η ΕΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι η εξάρτηση της ΕΕ από το διεθνές εμπόριο την έχει καταστήσει ευάλωτη, καθώς οι κύριοι εταίροι έχουν απομακρυνθεί από το εμπορικό σύστημα που έκανε πλούσιους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του μπλοκ, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δασμοί Τραμπ και η πληγείσα οικονομία της ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δρομολογήσει μια παγκόσμια στροφή προς τον προστατευτισμό και ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει την κυριαρχία της στην παραγωγή ορισμένων κρίσιμων υλικών και προϊόντων για να ασκήσει πίεση.

Η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι η Ευρώπη είναι ευάλωτη λόγω της «εξάρτησης από τρίτες χώρες για την ασφάλειά μας και τον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες». Ανέφερε τον έλεγχο της Κίνας στον εφοδιασμό με μέταλλα σπάνιων γαιών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους ηλεκτροκινητήρες και τις ανεμογεννήτριες, καθώς και το «σημείο συμφόρησης» των τσιπ ισχύος που κατασκευάζει η Nexperia στην Κίνα, το οποίο απειλεί να διακόψει την παραγωγή σε ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τραπεζών στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, η Λαγκάρντ είπε ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επιτρέψει στις αδυναμίες της να «διαβρώσουν σιωπηλά την ανάπτυξη, καθώς κάθε νέο σοκ μας ωθεί σε μια ελαφρώς πτωτική πορεία».

«Η εσωτερική μας αγορά έχει παραμείνει στάσιμη, ειδικά στους τομείς που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους τομείς που θα τη χρηματοδοτήσουν, όπως οι κεφαλαιαγορές», είπε.

Η Ευρώπη αντιμετώπισε επίσης έναν «φαύλο κύκλο», καθώς οι δικοί της οικονομικοί φορείς διέθεσαν χρήματα σε μετοχές των ΗΠΑ, βοηθώντας την αμερικανική οικονομία να προχωρήσει ταχύτερα από την ΕΕ και αφήνοντας «στασιμότητα στην παραγωγικότητα στο εσωτερικό και αυξανόμενη εξάρτηση από άλλους», είπε.

Πώς θα βγούμε από τον οικονομικό «βάλτο»

Η Λαγκάρντ τόνισε επίσης ορισμένα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, όπως μια ανθεκτική αγορά εργασίας, αυξανόμενες ψηφιακές επενδύσεις και κυβερνητικές δαπάνες, ιδίως στον τομέα της άμυνας ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχουν αντισταθμίσει την οικονομική επιβράδυνση.

Μέρος της συνταγής της Λαγκάρντ για την ανάκαμψη ήταν η μείωση των φραγμών στο εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτοί οι φραγμοί ισοδυναμούν με δασμό 100% στις υπηρεσίες και 65% στα αγαθά, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ. Η μείωση αυτών των φραγμών στο ίδιο επίπεδο με την Ολλανδία – μια σχετικά ανοιχτή οικονομία – θα αντισταθμίσει πλήρως το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς, είπε.

Ζήτησε την αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιζόμενων εταιρειών, επιτρέποντάς τους να πωλούν σε όλη την Ευρώπη όταν έχουν λάβει άδεια από οποιαδήποτε χώρα. Είπε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα φορολογίας, αποτρέποντας οποιοδήποτε κράτος μέλος από το να ασκήσει βέτο σε αλλαγές.

Υποστήριξε ότι τα οφέλη θα περιλαμβάνουν την εναρμόνιση του ΦΠΑ, διευκολύνοντας τις μικρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με 27 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα

Η αγορά εργασίας επηρεάζει βαθιά το κόστος ζωής, οδηγώντας το σε μεγάλη αύξηση, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την καθημερινή διαβίωση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ολοκληρώθηκε 24.11.25

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Σύνταξη
Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!

Ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ του @onetpl αναφέρει ότι η Μόσχα εξετάζει τη διοργάνωση ενός νέου ποδοσφαιρικού τουρνουά 8–12 χωρών. Η κίνηση έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη «εναλλακτική Eurovision» που διοργάνωσε η Ρωσία,

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο