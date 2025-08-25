Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ
Είναι επικίνδυνο να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, εκτίμησε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, και η οποία μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, δήλωσε σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, ασκώντας πίεση στη Fed:
«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει».
Σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το επόμενο βήμα «είναι η σύγχυση, η αστάθεια, αν όχι κάτι χειρότερο».
Η Κριστίν Λαγκάρντ συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, στο Ουαϊόμινγκ, μαζί με τον ομόλογό της της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.
Αμερικανικά επιτόκια
Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητάει με κάθε τρόπο από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, καθώς επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και την πορεία της οικονομίας.
Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία υπονόμευσης του Πάουελ, με την ελπίδα ότι θα τον αναγκάσει να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του. Η θητεία του επικεφαλής της Fed, τον οποίο διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία του, λήγει την άνοιξη του 2026.
Ο Τζερόμ Πάουελ δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις για τα επιτόκια και ο Τραμπ επιδιώκει να αντικαταστήσει και άλλα μέλη της Fed με πρόσωπα που υιοθετούν το δικό του όραμα για την οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε την παραίτηση της Λάιζα Κουκ, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν ότι παραχάραξε έγγραφα για να λάβει στεγαστικό δάνειο.
