24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 02:30

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Είναι επικίνδυνο να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, εκτίμησε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, και η οποία μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, δήλωσε σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, ασκώντας πίεση στη Fed:

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το επόμενο βήμα «είναι η σύγχυση, η αστάθεια, αν όχι κάτι χειρότερο».

Η Κριστίν Λαγκάρντ συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, στο Ουαϊόμινγκ, μαζί με τον ομόλογό της της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Αμερικανικά επιτόκια

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητάει με κάθε τρόπο από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, καθώς επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και την πορεία της οικονομίας.

Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία υπονόμευσης του Πάουελ, με την ελπίδα ότι θα τον αναγκάσει να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του. Η θητεία του επικεφαλής της Fed, τον οποίο διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία του, λήγει την άνοιξη του 2026.

Ο Τζερόμ Πάουελ δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις για τα επιτόκια και ο Τραμπ επιδιώκει να αντικαταστήσει και άλλα μέλη της Fed με πρόσωπα που υιοθετούν το δικό του όραμα για την οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε την παραίτηση της Λάιζα Κουκ, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν ότι παραχάραξε έγγραφα για να λάβει στεγαστικό δάνειο.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
