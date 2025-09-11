Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στην Ελλάδα και στα greek statistics έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ στη συνέντευξη Τύπου για τις προοπτικές της οικονομίας στην Ευρωζώνη. Λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκιά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της οικονομίας. Παρά τους παράγοντες αστάθειας σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, περιορίζονται οι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης στην ευρωζώνη μετά τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, γεγονός που αντανακλάται σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος.

Το κλίμα θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί και η δραστηριότητα να τονωθεί εάν μειωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις

«Οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη έχουν γίνει πιο ισορροπημένοι. Ενώ οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει την αβεβαιότητα, μια νέα επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω τις εξαγωγές και να μειώσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Η επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, μεγαλύτερη αποστροφή από τον κίνδυνο και ασθενέστερη ανάπτυξη», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, η Κριστίν Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι σημαντική πηγή αβεβαιότητας παραμένουν «οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η τραγική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Ανάπτυξη με αμυντικές δαπάνες

Για την Κριστίν Λαγκάρντ το γεγονός ότι η ΕΕ επενδύει στην άμυνα και επανεξοπλίζεται είναι θετικό για την οικονομία στοιχείο.

«Οι υψηλότερες από το αναμενόμενο δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη. Η βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το κλίμα θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί και η δραστηριότητα να τονωθεί εάν μειωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή εάν οι εναπομένουσες εμπορικές διαφορές επιλυθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο».

Το ελληνικό «τραύμα»

Αναφερόμενη στις οικονομικές προβλέψεις, στις οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο οι αποφάσεις της ΕΚΤ, η επικεφαλής της ΕΚΤ πέταξε το γνωστό «καρφί» για τα greek statistics.

«Είμαστε τυχεροί διότι τα στατιστικά στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείται η Eurostat από τις εθνικές στατιστικές αρχές είναι αξιόπιστα και ακέραια. Παρά τα τραύμα που είχαν προκαλέσει πριν από μερικά χρόνια τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας, νομίζω ότι πλέον έχουμε πάρει όλοι το μάθημά μας», είπε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Τι αποφάσισε η ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είχε ανακοινώσει την απόφαση του να διατηρήσει ακόμη ένα δίμηνο αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια (με αυτό των καταθέσεων στο 2%), αναθεωρώντας παράλληλα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη φέτος.

Η οικονομία αναμένεται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027.

Αβέβαιες προοπτικές για τον πληθωρισμό

Παρά ταύτα, όπως ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, λόγω του ασταθούς παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ένα ισχυρότερο ευρώ, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού. Επιπλέον, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν οι υψηλότεροι δασμοί οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ και ωθήσουν τις χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα να αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς τη ζώνη του ευρώ.

Τέλος, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί υψηλότερος εάν ο κατακερματισμός των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισαγωγών και επιδεινώσει τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας στην εγχώρια οικονομία. Η αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.