newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΚΤ: Ποιος ο λόγος να έχουμε ρευστό στο σπίτι – Τι λέει η Λαγκάρντ
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

ΕΚΤ: Ποιος ο λόγος να έχουμε ρευστό στο σπίτι – Τι λέει η Λαγκάρντ

Κίνδυνοι από επιθέσεις χάκερ μέχρι πόλεμοι και προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα - Εκκλήσεις και ειδικές μελέτες από ΕΚΤ για Plan B από ευρωπαϊκές χώρες

Γιώργος Κανελλόπουλος
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί τους πολίτες της ΕΕ να διατηρούν έως 100 ευρώ σε μετρητά ως ασφάλεια σε περίπτωση κατάρρευσης των ψηφιακών συστημάτων, ενώ η Κομισιόν ζητά από κάθε πολίτη να έχει έτοιμο «κιτ επιβίωσης» για 72 ώρες χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές, πολεμικές συρράξεις ή μαζικές κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να «παγώσουν» τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη ροή της καθημερινότητας.

Η Τράπεζα επισημαίνει ότι «τα μετρητά αποτελούν κρίσιμο στοιχείο εθνικής ετοιμότητας», καθώς διασφαλίζουν τη συνέχεια των συναλλαγών

Η ΕΚΤ παρουσίασε πρόσφατα ειδική έκθεση με τίτλο «Τα μαθήματα για τον ρόλο των φυσικών χρημάτων σε τέσσερις κρίσεις». Αναλύει τον τρόπο που το χαρτονόμισμα λειτούργησε ως κρίσιμο εργαλείο σε περιόδους αστάθειας: την κρίση χρέους στην Ελλάδα (2014-2015), την πανδημία Covid-19, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (2022) και το μπλακάουτ στην Ισπανία τον Απρίλιο του 2025.

Η Τράπεζα επισημαίνει ότι «τα μετρητά αποτελούν κρίσιμο στοιχείο εθνικής ετοιμότητας», καθώς διασφαλίζουν τη συνέχεια των συναλλαγών, τη σταθερότητα του συστήματος και τη διατήρηση εμπιστοσύνης των πολιτών σε συνθήκες πίεσης. Υπογραμμίζει ότι «οι υποδομές και τα στρατηγικά αποθέματα πρέπει να είναι έτοιμα για εξάρσεις υψηλού αντίκτυπου», ώστε το φυσικό χρήμα να λειτουργεί ως «θεμελιώδης πυλώνας οικονομικής σταθερότητας και εμπιστοσύνης».

Η έκθεση εισηγείται στις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν το μοντέλο χωρών όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία, που συνιστούν στα νοικοκυριά να κρατούν μετρητά 70-100 ευρώ ανά άτομο. Η ΕΚΤ παρομοιάζει τα χαρτονομίσματα με «ρεζέρβα» για το σύστημα πληρωμών – όχι απαραίτητα για καθημερινή χρήση, αλλά κρίσιμα όταν τα ηλεκτρονικά μέσα καταρρεύσουν. Όπως σημειώνει, «τα μετρητά είναι η μόνη υποχρέωση της κεντρικής τράπεζας άμεσα διαθέσιμη σε όλους».

Το παράδειγμα της Ισπανίας

Το πρόσφατο μπλακάουτ στην Ιβηρική επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα του φυσικού χρήματος. Όταν κατέρρευσαν ηλεκτρικό δίκτυο και τηλεπικοινωνίες, τα POS, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα ΑΤΜ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Τα μετρητά έγιναν το μοναδικό μέσο πληρωμής ώσπου αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι αναλήψεις αυξήθηκαν κατακόρυφα, καθώς τα νοικοκυριά έσπευσαν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι «όπως η ρεζέρβα στο αυτοκίνητο, έτσι και το φυσικό χρήμα είναι απαραίτητο όταν οι υπόλοιπες υποδομές παύουν να λειτουργούν». Η ύπαρξη ρευστού δεν αποτελεί δείγμα ανασφάλειας αλλά σύνεσης, καθώς αποτρέπει τον προσωρινό αποκλεισμό των πολιτών από συναλλαγές σε περιόδους κρίσης.

Το «κιτ επιβίωσης» της Κομισιόν

Σε παράλληλη κίνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν πως κάθε πολίτης διαθέτει ένα «κιτ επιβίωσης» με νερό, ξηρά τροφή, φακό, σφυρίχτρα, φάρμακα και λίγα μετρητά. Η επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας Χατζά Λαμπίμπ παρουσίασε σε βίντεο το δικό της σακίδιο: φακό, γυαλιά, ταυτότητα, σπίρτα, αναπτήρα, σουγιά, power bank, τράπουλα, κονσέρβες και τρανζίστορ.

Η Γαλλία, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημοσιεύσει αναλυτική λίστα για τις ανάγκες τριών ημερών: 6 λίτρα νερό ανά άτομο, τρόφιμα χωρίς μαγείρεμα, φάρμακα, κουτί πρώτων βοηθειών, πολυεργαλείο, κουβέρτα, φορτιστή κινητού, μετρητά, εφεδρικά κλειδιά και έγγραφα. Η λίστα συστήνει ετήσιο έλεγχο του κιτ, κυρίως για ημερομηνίες λήξης.

Παρόμοιες οδηγίες έχουν εκδώσει η Σουηδία και η Φινλανδία, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη οργανωμένο πρόγραμμα – πέρα από τις πάγιες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για φακό και σφυρίχτρα.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν δεκάδες έτοιμα κιτ επιβίωσης, συνήθως σε σακίδιο, με τιμές 100-400 ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό. Ορισμένα περιλαμβάνουν ταμπλέτες καθαρισμού νερού, χημικά φώτα ή μικρές εστίες μαγειρέματος.

Κυβερνοεπιθέσεις και ευαλωτότητα

Οι μαζικές κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, εταιρείες και τράπεζες αυξάνονται ανησυχητικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών μέσων συναλλαγής. Πολλές επιθέσεις αφορούν υποκλοπή ή «κλείδωμα» δεδομένων και εκβιασμούς (ransomware) που μπορούν να παραλύσουν δίκτυα πληρωμών και αλυσίδες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την Google, ομάδα που συνδέεται με τη συμμορία cl0p έστειλε πρόσφατα εκβιαστικά email σε στελέχη εταιρειών, ισχυριζόμενη ότι απέκτησε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της Oracle. Οι απαιτήσεις λύτρων κυμαίνονται από μερικά έως δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, με ανώτατο ύψος τα 50 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη Halcyon και το Reuters.

Στην Ευρώπη, οι επιθέσεις έχουν πλήξει κολοσσούς όπως η Jaguar Land Rover, που αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή και να λάβει κρατική εγγύηση 1,5 δισ. στερλινών, η ιαπωνική Asahi, που σταμάτησε τη ζυθοποιία της, αλλά και όμιλοι πολυτελείας όπως τα Harrod’s και ο Kering (Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen), απ’ όπου διέρρευσαν δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων πελατών.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η πλήρης εξάρτηση από το ψηφιακό χρήμα δεν αποτελεί πανάκεια. Η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι το φυσικό νόμισμα, εκτός από μέσο πληρωμής, παραμένει σύμβολο εμπιστοσύνης, κοινωνικής συνοχής και εθνικής ανθεκτικότητας – ιδίως στις κρίσεις όπου όλα τα υπόλοιπα «σβήνουν».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Τράπεζες
Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός προεξοφλεί ότι δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα
Γάζα 13.10.25

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναμένει την παράδοση σήμερα όλων των νεκρών ομήρων

«Διεθνής οργανισμός» θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, όπως τουλάχιστον προεξοφλεί ο ισραηλινός στρατός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο