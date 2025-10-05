newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα
Διεθνής Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025 | 14:16

Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Περισσότερες από τις μισές συναλλαγές στην Ευρώπη εξακολουθούν να γίνονται με μετρητά, τα οποία αποτελούν τον πιο συχνό τρόπο πληρωμής σε 14 από τις 20 χώρες της Ευρωζώνης. Σε αυτή την τάση έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη οδηγία της ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά να διατηρούν χρήμα σε φυσική μορφή στο σπίτι τους διότι τα ψηφιακά συστήματα θα μπορούσαν κάποια στιγμή να καταρρεύσουν.

Αν και η χρήση των μετρητών βρίσκεται σε πτώση στη Γηραιά Ήπειρο, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στρέφονται στις ψηφιακές πληρωμές, το χρήμα σε φυσική μορφή κυριαρχεί στις συναλλαγές (52% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη για το 2024). Ωστόσο, το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο (39%) όταν εξετάζεται σε όρους αξίας κάθε πληρωμής.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν έρευνα της ΕΚΤ σε δείγμα 40.000 συμμετεχόντων. Όπως αναφέρει το Euronews, τα βασικά πλεονεκτήματα που επικαλούνται οι καταναλωτές υπέρ των μετρητών είναι η ανωνυμία και η προστασία της ιδιωτικότητας (41%), η καλύτερη διαχείριση των εξόδων (35%) και η άμεση ολοκλήρωση της συναλλαγής (30%).

Ένα 28% ανέφερε ότι τα μετρητά γίνονται δεκτά σε περισσότερες περιπτώσεις, ενώ περίπου ένας στους πέντε θεωρεί τα μετρητά ευκολότερο ή ταχύτερο τρόπο πληρωμής. Μόνο το 18% πιστεύει ότι τα μετρητά είναι ασφαλέστερα.

Ιδιαίτερα εξαρτημένη από τα μετρητά φαίνεται να είναι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ 

Οι διαφορές είναι εμφανείς και ανά ηλικιακή ομάδα. Οι νεώτεροι καταναλωτές προτιμούν τις ψηφιακές συναλλαγές, με τους κάτω των 40 ετών να χρησιμοποιούν μετρητά σε λιγότερο από το 50% των συναλλαγών τους, ενώ οι άνω των 65 επιλέγουν τα μετρητά για το 57% των πληρωμών.

Οι μισές συναλλαγές με μετρητά

Τα μετρητά αποτελούν το 45% έως 55% των συναλλαγών περίπου στις μισές από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Η χρήση μετρητών κυμαίνεται από μόλις 22% στην Ολλανδία έως 67% στη Μάλτα που βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο (54%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυβερνήσεις στην Ολλανδία και τη Φινλανδία, που παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά, έχουν ήδη υιοθετήσει πολιτικές που καλούν τους πολίτες να διατηρούν ένα ποσό της τάξης των 70 – 100 ευρώ κατ’ άτομο σε μετρητά. Ανάλογα προγράμματα έχει αναπτύξει η Αυστρία, που βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ΕΚΤ, αλλά και η Σουηδία και η Νορβηγία.

Από τη χρήση μετρητών, ιδιαίτερα εξαρτημένη φαίνεται να είναι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη: Σλοβενία 64%, Ιταλία 61%, Ισπανία 57%. Στον αντίποδα, οι πολίτες στις χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο ψηφιακές πληρωμές: Ολλανδία 22%, Φινλανδία 27%, Λουξεμβούργο 37%, Βέλγιο 39% και Γαλλία 43%.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (52%), ενώ η Γερμανία βρίσκεται λίγο πάνω από αυτόν και κάτω από την Ελλάδα, στο 53%.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας εξηγεί ότι οι καταναλωτές θεωρούν τις ανέπαφες πληρωμές με κάρτα ή κινητό ταχύτερες και πιο βολικές από τα μετρητά ή τις παραδοσιακές κάρτες. Επισήμανε επίσης ότι η ευρεία αποδοχή των καρτών από τους εμπόρους οφείλεται εν μέρει στα χαμηλά κόστη συναλλαγών και στις τραπεζικές καμπάνιες για την προώθηση ψηφιακών πληρωμών σε μικρά ποσά.

Η αξία των συναλλαγών μετρητοίς

Σε όρους αξίας, τα μετρητά αντιστοιχούν στο 39% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη: από 17% στην Ολλανδία έως 59% στη Λιθουανία. Πάνω από το 50% της συνολικής δαπάνης γίνεται σε μετρητά επίσης σε Λιθουανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Αυστρία (56%), Μάλτα (54%), και Κροατία (51%).

Η Ιταλία (49%), η Πορτογαλία (47%), η Ισπανία (45%), η Ιρλανδία (44%), η Κύπρος (43%) καθώς και η Ελλάδα (42%) κατατάσσονται στη μεσαία κατηγορία χρήσης μετρητών με όρους αξίας συναλλαγής. Στον αντίποδα, η Ολλανδία (17%), η Φινλανδία (28%), το Λουξεμβούργο (29%), η Γερμανία (30%), η Γαλλία (34%) και το Βέλγιο (35%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα, οι διαφορές είναι μεγάλες: η Λιθουανία βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η γειτονική Λετονία κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στο 36%.

Η Γερμανία και η Αυστρία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφορών: παρά τις πολιτισμικές ομοιότητες, τα μετρητά παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Αυστρία, ενώ στη Γερμανία κερδίζουν έδαφος οι ψηφιακές πληρωμές. Η ΕΚΤ διαπίστωσε ότι τα μετρητά είναι το κυρίαρχο μέσο για αγορές μικρής αξίας, ενώ οι κάρτες χρησιμοποιούνται περισσότερο για ποσά άνω των 50 ευρώ.

Οι κρίσεις απαιτούν μετρητά

Οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις πρόσφατες συστάσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες να κρατούν χρήματα σε φυσική μορφή για ώρα ανάγκης, χαρακτηρίζουν τα μετρητά κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ετοιμότητας για κρίσεις.

«Η χρησιμότητα των μετρητών εντείνεται σημαντικά όταν απειλείται η σταθερότητα – ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη φύση ή το γεωγραφικό εύρος του υποκείμενου σοκ ή τον βαθμό ψηφιοποίησης» τονίζεται στην έκθεση της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό η Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται σε τέσσερα επεισόδια κρίσεων, διαφορετικής αιτιολογίας και διαφορετικής εμβέλειας (πανευρωπαϊκής/παγκόσμιας, περιφερειακής και εθνικής) κατά τη διάρκεια των οποίων αναδείχθηκε η αξία των μετρητών.

Αυτά είναι η πανδημία του κορονοϊού, από το πρώτο λοκντάτουν στις αρχές του 2020 ως και τις αρχές του 2021, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το μπλακ-άουτ στην Ιβηρική χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, καθώς και η ελληνική κρίση χρέους, εστιασμένη στην περίοδο 2014-2015, με αποκορύφωμα την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, γνωστών ως capital controls.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
Μπάσκετ 05.10.25

Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί και στην Α1 Γυναικών, νικώντας τον Πρωτέα Βούλας 81-56, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Η Μάλι πρώτη σκόρερ του ματς (22 π.) για τις γηπεδούχες, στους 16 σταμάτησε η Χριστινάκη.

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Βραζιλία U20: Από την κορυφή στο ναδίρ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Από την κορυφή στο ναδίρ

H Βραζιλία U20 αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία από φάση ομίλων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν δύο από τους ανηλίκους που συμμετείχαν στη συμπλοκή, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο