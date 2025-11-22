Λαγκάρντ: Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα χρέους

Την προειδοποίηση ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι λύση για τα προβλήματα του χρέους απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στέλνοντας ένα μήνυμα στο ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας που πρότεινε την επανεκκίνηση των αγορών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κλίμακας από την ΕΚΤ.

«Υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι μια κοντόφθαλμη κυβέρνηση μπορεί να μπει στον πειρασμό να προσπαθήσει να αναγκάσει μια κεντρική τράπεζα να χρηματοδοτήσει το χρέος της – παρά τα μαθήματα της ιστορίας» είπε χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα.

Μιλώντας στη Βιέννη στη συνάντηση της Τριμερούς Επιτροπής, η Λαγκάρντ, η οποία είναι πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, υπογράμμισε ότι αυτή η ανησυχία «τείνει να εμφανίζεται όταν το δημόσιο χρέος αυξάνεται, όπως συμβαίνει σήμερα σε ορισμένες δικαιοδοσίες».

Τι ζητούν οι πολιτικοί και τι απαντούν οι τραπεζίτες

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ηγέτης της Γαλλικής ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντέλλα, είπε ότι «δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με το γαλλικό χρέος». Πέρυσι, η προκάτοχός του, Μαρίν Λεπέν, κάλεσε την ΕΚΤ να επαναλάβει την ποσοτική χαλάρωση για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση επενδύσεων για το κλίμα.

Οι Γάλλοι πολιτικοί δεν είναι οι μόνοι που καλούν ξανά την ΕΚΤ να βοηθήσει με τις αυξημένες ανάγκες δαπανών. Οι Ιταλοί υπουργοί έχουν επανειλημμένα παροτρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια ή να συμμετάσχουν σε ποσοτική χαλάρωση.

Ωστόσο, οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλη την περιοχή έχουν πει ξανά και ξανά στις κυβερνήσεις να μην βασίζονται υπερβολικά στη νομισματική πολιτική και αντ’ αυτού να εντείνουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και εξυγίανσης.

Μειώστε τα επίπεδα χρέους

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προέτρεψε το Σάββατο τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα επίπεδα δημόσιου χρέους και τόνισε ότι «πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις δαπάνες που υποστηρίζουν τη δυνητική ανάπτυξη και τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα ενοποιούν τους προϋπολογισμούς τους».

Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν ευελιξία όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και ότι δεν αξιοποιούν αρκετές χώρες αυτήν τη διάταξη. Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις για τη συγκέντρωση ευρωπαϊκών πόρων.

«Ο στόχος θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια ενός ενάρετου κύκλου στον οποίο οι παραγωγικές δαπάνες αυξάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Η υψηλότερη παραγωγικότητα, με τη σειρά της, ενισχύει τη δυνητική ανάπτυξη. Αυτό θα έθετε το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη οικονομική βάση».

Πηγή: ΟΤ