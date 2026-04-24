Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Απριλίου 2026, 08:40

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ; Τις τελευταίες ημέρες, οι διαβουλεύσεις στα ηγετικά κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη είναι έντονες.

Οι συναντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τους συνεργάτες του αλλά και στελέχη του κόμματος, όπως οι χθεσινές, έχουν πυκνώσει παρά τις καθημερινές υποχρεώσεις του επικεφαλής του Κινήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η «ηλεκτρική καρέκλα» του γραμματέα

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως σταθμίζει όλες τις κινήσεις και τα δεδομένα και δεν πρόκειται να λάβει αβασάνιστα τις τελικές της αποφάσεις. Όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος με γνώση και εμπειρία στα της πασοκικής πραγματικότητας, ο επόμενος γραμματέας του κόμματος θα κληθεί να διαχειριστεί δύο καίρια ζητήματα, τις εσωκομματικές ισορροπίες και τον προεκλογικό αγώνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως αναζητά ένα στέλεχος με πολιτικό εκτόπισμα, εμπειρία, οργανωτική γνώση και αντίληψη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν, παράλληλα, ότι χρειάζεται ένας «μετρ» των εσωκομματικών ισορροπιών που να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο του γραμματέα πρέπει να χρήζει ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Ως προς τις προεκλογικές ανάγκες, με δεδομένη τη δημιουργία των νέων περιφερειακών οργάνων και των νομαρχιακών Επιτροπών, που συγκροτήθηκαν προσυνεδριακά, ο γραμματέας θα αναγκαστεί να ταξιδέψει ανά την Ελλάδα, προκειμένου να οργανώσει τον προεκλογικό αγώνα. Επί της ουσίας, θα θέσει τις κομματικές οργανώσεις σε διάταξη προεκλογικής μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε ασυμβίβαστο ανάμεσα σε υποψήφιο βουλευτή και γραμματέα. Κατ’ επέκταση, το πρόσωπο που θα στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση είτε θα είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας σε εκλόγιμη θέση είτε δεν έχει κοινοβουλευτική προοπτική.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Το προηγούμενο διάστημα, στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει αρκετά ονόματα, με διαφορετικά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά το καθένα. Κατά πληροφορίες, το σενάριο που κέρδιζε έδαφος τα προηγούμενα 24ωρα ήταν η «μετακίνηση» του νυν Εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά στη θέση του γραμματέα. Βέβαια, μέχρι χθες το βράδυ τίποτα δεν είχε κλειδώσει.

Η αλλαγή ρόλου του κ. Τσουκαλά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη του Κινήματος αναγνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου της Παράταξης έχει ανεβάσει τον «πήχη» της δημόσιας παρουσίας του Κινήματος, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική του παρουσία στη συγκεκριμένη θέση.

Κατά συνέπεια, η αντικατάστασή του δεν θα είναι μία εύκολη επιλογή, καθώς θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο να είναι εξίσου αποτελεσματικό στον συγκεκριμένο ρόλο. Από την άλλη, ο Κώστας Τσουκαλάς φαίνεται πως τηρεί για πολλούς το κριτήριο της ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Επίσης, ένα από τα ονόματα που ακούστηκε για τη θέση του γραμματέα ήταν αυτό του Δημήτρη Μάντζου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κάτι τέτοιο διαψεύδεται. Ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει γίνει δέκτης οποιαδήποτε πρότασης ή έχει δεχθεί κάποια όχληση. Κατά πάσα πιθανότητα και εκτός απροόπτου θα παραμείνει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ο κ. Μάντζος είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου.

Στο «κάδρο» των σεναρίων έχει μπει και το όνομα του Λευτέρη Καρχιμάκη. Ο υπεύθυνος της ομάδας προγράμματος εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως, ήδη, έχει ξεκινήσει τον προεκλογικό του «αγώνα» στη Δυτική Αθήνα, ενώ οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό δημιουργούν υπαρκτά εμπόδια για να στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση αλλά όχι ανυπέρβλητα.

Ερώτημα παραμένει ποιος θα είναι ο ρόλος του Γιάννη Βαρδακαστάνη την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Ο ίδιος είχε οριστεί γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Τέλος, απίθανο θεωρείται το σενάριο της εκλογής του Θανάση Γλαβίνα στη θέση του γραμματέα. Ο κ. Γλαβίνας, που κατά το παρελθόν έχει διατελέσει και αυτός εκπρόσωπος τύπου, έχει αποφασίσει να δώσει τη «μάχη» του σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Κατ’ επέκταση στις προσεχείς εκλογές θα είναι σε εκλόγιμη θέση.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει προκειμένου να εκλέξει νέο Πολιτικό Συμβούλιο και γραμματέα την Κυριακή στις 12.00, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον
Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Έφη Αλεβίζου
«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Εξοργισμένες
Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”
In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;
Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή
«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Μίνα Μουστάκα
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

