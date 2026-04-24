Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ; Τις τελευταίες ημέρες, οι διαβουλεύσεις στα ηγετικά κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη είναι έντονες.

Οι συναντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τους συνεργάτες του αλλά και στελέχη του κόμματος, όπως οι χθεσινές, έχουν πυκνώσει παρά τις καθημερινές υποχρεώσεις του επικεφαλής του Κινήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η «ηλεκτρική καρέκλα» του γραμματέα

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως σταθμίζει όλες τις κινήσεις και τα δεδομένα και δεν πρόκειται να λάβει αβασάνιστα τις τελικές της αποφάσεις. Όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος με γνώση και εμπειρία στα της πασοκικής πραγματικότητας, ο επόμενος γραμματέας του κόμματος θα κληθεί να διαχειριστεί δύο καίρια ζητήματα, τις εσωκομματικές ισορροπίες και τον προεκλογικό αγώνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως αναζητά ένα στέλεχος με πολιτικό εκτόπισμα, εμπειρία, οργανωτική γνώση και αντίληψη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν, παράλληλα, ότι χρειάζεται ένας «μετρ» των εσωκομματικών ισορροπιών που να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο του γραμματέα πρέπει να χρήζει ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Ως προς τις προεκλογικές ανάγκες, με δεδομένη τη δημιουργία των νέων περιφερειακών οργάνων και των νομαρχιακών Επιτροπών, που συγκροτήθηκαν προσυνεδριακά, ο γραμματέας θα αναγκαστεί να ταξιδέψει ανά την Ελλάδα, προκειμένου να οργανώσει τον προεκλογικό αγώνα. Επί της ουσίας, θα θέσει τις κομματικές οργανώσεις σε διάταξη προεκλογικής μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε ασυμβίβαστο ανάμεσα σε υποψήφιο βουλευτή και γραμματέα. Κατ’ επέκταση, το πρόσωπο που θα στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση είτε θα είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας σε εκλόγιμη θέση είτε δεν έχει κοινοβουλευτική προοπτική.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Το προηγούμενο διάστημα, στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει αρκετά ονόματα, με διαφορετικά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά το καθένα. Κατά πληροφορίες, το σενάριο που κέρδιζε έδαφος τα προηγούμενα 24ωρα ήταν η «μετακίνηση» του νυν Εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά στη θέση του γραμματέα. Βέβαια, μέχρι χθες το βράδυ τίποτα δεν είχε κλειδώσει.

Η αλλαγή ρόλου του κ. Τσουκαλά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη του Κινήματος αναγνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου της Παράταξης έχει ανεβάσει τον «πήχη» της δημόσιας παρουσίας του Κινήματος, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική του παρουσία στη συγκεκριμένη θέση.

Κατά συνέπεια, η αντικατάστασή του δεν θα είναι μία εύκολη επιλογή, καθώς θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο να είναι εξίσου αποτελεσματικό στον συγκεκριμένο ρόλο. Από την άλλη, ο Κώστας Τσουκαλάς φαίνεται πως τηρεί για πολλούς το κριτήριο της ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Επίσης, ένα από τα ονόματα που ακούστηκε για τη θέση του γραμματέα ήταν αυτό του Δημήτρη Μάντζου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κάτι τέτοιο διαψεύδεται. Ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει γίνει δέκτης οποιαδήποτε πρότασης ή έχει δεχθεί κάποια όχληση. Κατά πάσα πιθανότητα και εκτός απροόπτου θα παραμείνει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ο κ. Μάντζος είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου.

Στο «κάδρο» των σεναρίων έχει μπει και το όνομα του Λευτέρη Καρχιμάκη. Ο υπεύθυνος της ομάδας προγράμματος εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως, ήδη, έχει ξεκινήσει τον προεκλογικό του «αγώνα» στη Δυτική Αθήνα, ενώ οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό δημιουργούν υπαρκτά εμπόδια για να στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση αλλά όχι ανυπέρβλητα.

Ερώτημα παραμένει ποιος θα είναι ο ρόλος του Γιάννη Βαρδακαστάνη την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Ο ίδιος είχε οριστεί γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Τέλος, απίθανο θεωρείται το σενάριο της εκλογής του Θανάση Γλαβίνα στη θέση του γραμματέα. Ο κ. Γλαβίνας, που κατά το παρελθόν έχει διατελέσει και αυτός εκπρόσωπος τύπου, έχει αποφασίσει να δώσει τη «μάχη» του σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Κατ’ επέκταση στις προσεχείς εκλογές θα είναι σε εκλόγιμη θέση.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει προκειμένου να εκλέξει νέο Πολιτικό Συμβούλιο και γραμματέα την Κυριακή στις 12.00, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.