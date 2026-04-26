ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Συνεχίζονται οι τελικοί της Volley League
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το απόγευμα της Κυριακής τον Παναθηναϊκό (18:30), στον δεύτερο τελικό της Novibet Volley League.
Τα φώτα είναι στραμμένα στο Παλατάκι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Παναθηναϊκό (26/4, 18:30, ΕΡΤ2 Sports) για τον δεύτερο τελικό της Novibet Volley League.
Υπενθυμίζεται ότι οι Πράσινοι είχαν επικρατήσει με 3-1 στον πρώτο τελικό απέναντι στον Δικέφαλο και φιλοδοξούν να κάνουν το 2-0 στη σειρά για να φτάσουν «μία ανάσα» από την κατάκτηση του τίτλου.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσα και να υπερασπιστεί την έδρα του, αποφεύγοντας τα λάθη που έγιναν στο πρώτο game.
Οι δύο ομάδες τη φετινή σεζόν έχουν τεθεί αντιμέτωπες τέσσερις φορές. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας, ωστόσο οι Πράσινοι ήταν αυτοί που νίκησαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου και προηγούνται με 1-0 στη σειρά.
«Να αφήσουμε πίσω μας τον πρώτο τελικό»
Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:
«Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τον πρώτο τελικό στην Αθήνα, και δουλέψαμε σκληρά ώστε να δούμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, τον οποίον θέλουμε να γεμίσουμε με χαρά, κερδίζοντας τον αγώνα και ισοφαρίζοντας την σειρά. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε πόντο, σε κάθε στιγμή, να τα δώσουμε όλα, διότι πέρα από το τακτικό κομμάτι, σημασία έχει και ποιος το θέλει περισσότερο».
