Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι «πράσινοι»

Με το… δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στους τελικούς της Volley League καθώς έκανε το 1-0 στο Μετς απέναντι στον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-1 σετ (25-22, 25-15, 33-35, 25-16). Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τους «πράσινους» την Πυλαία στις 26 Απριλίου (18:30) κι ενώ ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδας κρίνεται στις 3 νίκες.

Οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση από το πρώτο σετ, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να βρίσκονται κοντά. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων, με τον Δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 9-9. Οι «ασπρόμαυροι» έμεναν κοντά, μέχρι και το 18-18. Σε αυτό το σημείο οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες αποφάσεις, εκμεταλλεύτηκαν τα μπλοκ και έκλεισαν το σετ με 25-22.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι χέρι στο δεύτερο σετ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που πήρε γρήγορα ξεκάθαρο προβάδισμα. Είχε «όπλο» τα μπλοκ και εκτίναξε την διαφορά. Κάπως έτσι, κατάφερε μέσα σε 21 λεπτά να κάνει το 2-0, κλείνοντας το δεύτερο σετ με 25-15.

Το τρίτο σετ ήταν εντυπωσιακό, με τον ΠΑΟΚ να το κατακτά 35-33. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 14-10. Ωστόσο, έχασε τον Γκάσμαν με τραυματισμό, με τον Δικέφαλο να το εκμεταλλεύεται και να περνάει μπροστά στο 17-18. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι.

Στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός οικοδόμησε διαφορά (12-5) από νωρίς και έφτασε χωρίς να απειληθεί στο 25-16 και στη νίκη με 25-16.

Τα highlights του αγώνα