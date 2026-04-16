Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του φαβορί στους τελικούς της Volley League Γυναικών και το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) έκανε το 1-0 επί του ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς, επικρατώντας με 3-0 σετ (25-10, 25-19, 26-24) .

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Ζηρίνειο εκεί όπου την Κυριακή (19/4) στις 20.30, η ομάδα της Κηφισιάς θα υποδεχθεί τις πράσινες. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Όπως φαίνεται και από το σκορ του πρώτου σετ, ο Παναθηναϊκός έκανε… περίπατο, ενώ στα δύο επόμενα οι φιλοξενούμενες το πάλεψαν λίγο περισσότερο (ειδικά το τρίτο σετ), ωστόσο και πάλι δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάποιο.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-10

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).

Δηλώσεις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Από το πρώτο κιόλας σετ μπήκαμε με απίστευτη θέληση, τσαμπουκά και αυτοσυγκέντρωση για να κάνουμε το 1-0. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, κάθε αθλήτρια ήταν εκεί που έπρεπε και αν δεν ήταν έτρεχε να καλύψει τη συναθλήτρια της. Βγάζαμε δύναμη σε όλες τις φάσεις και θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου. Το ματς της Κυριακής θα είναι εντελώς διαφορετικό, ο ΖΑΟΝ έχει αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από πλευράς μας περιμένω αντίστοιχη παρουσία».

Ο προπονητής του ΖΑΟΝ Μπάμπης Μυτσκίδης τόνισε: «Μπήκαμε αρκετά φοβισμένα και μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Στη συνέχεια κάναμε κάποια λάθη, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και κέρδισε δίκαια. Ήταν καλός και στην επίθεση και στο μπλοκ άμυνα. Μας πίεσε στο σέρβις, εμείς δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο ισορροπήσαμε το ματς, το φέραμε στα μέτρα μας μήπως πάρουμε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε δίκαια. Θα κάνουμε την αποκατάσταση μας και θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς. Θέλουμε να βρει ρυθμό η Τεϊσέιρα, μακάρι στη συνέχεια να έχει την καλή απόδοση που είχε στο τελευταίο σετ. Όλες οι αθλήτριες είναι εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα».