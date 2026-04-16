sports betsson
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Βόλεϊ 16 Απριλίου 2026, 20:43

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του φαβορί στους τελικούς της Volley League Γυναικών και το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) έκανε το 1-0 επί του ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς, επικρατώντας με 3-0 σετ  (25-10, 25-19, 26-24) .

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Ζηρίνειο εκεί όπου την Κυριακή (19/4) στις 20.30, η ομάδα της Κηφισιάς θα υποδεχθεί τις πράσινες. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Όπως φαίνεται και από το σκορ του πρώτου σετ, ο Παναθηναϊκός έκανε… περίπατο, ενώ στα δύο επόμενα οι φιλοξενούμενες το πάλεψαν λίγο περισσότερο (ειδικά το τρίτο σετ), ωστόσο και πάλι δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάποιο.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-10
2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-19
3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).

Δηλώσεις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Από το πρώτο κιόλας σετ μπήκαμε με απίστευτη θέληση, τσαμπουκά και αυτοσυγκέντρωση για να κάνουμε το 1-0. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, κάθε αθλήτρια ήταν εκεί που έπρεπε και αν δεν ήταν έτρεχε να καλύψει τη συναθλήτρια της. Βγάζαμε δύναμη σε όλες τις φάσεις και θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου. Το ματς της Κυριακής θα είναι εντελώς διαφορετικό, ο ΖΑΟΝ έχει αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από πλευράς μας περιμένω αντίστοιχη παρουσία».

Ο προπονητής του ΖΑΟΝ Μπάμπης Μυτσκίδης τόνισε: «Μπήκαμε αρκετά φοβισμένα και μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Στη συνέχεια κάναμε κάποια λάθη, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και κέρδισε δίκαια. Ήταν καλός και στην επίθεση και στο μπλοκ άμυνα. Μας πίεσε στο σέρβις, εμείς δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο ισορροπήσαμε το ματς, το φέραμε στα μέτρα μας μήπως πάρουμε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε δίκαια. Θα κάνουμε την αποκατάσταση μας και θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς. Θέλουμε να βρει ρυθμό η Τεϊσέιρα, μακάρι στη συνέχεια να έχει την καλή απόδοση που είχε στο τελευταίο σετ. Όλες οι αθλήτριες είναι εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα».

Το πρόγραμμα των τελικών στη Volley League Γυναικών

  • Το πρόγραμμα των τελικών στη Volley League Γυναικών

    Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

    Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

    Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

    Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
    Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

    Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

    Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

    Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

    Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

    Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

    Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Headlines:
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Σύνταξη
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 16.04.26

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Τεχεράνη 17.04.26

Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Σύνταξη
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League 16.04.26

Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies