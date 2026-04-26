Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Σε ποια χώρα στη Μέση Ανατολή σκέφτονται να διώξουν τις αμερικανικές βάσεις;
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 09:00

Σε ποια χώρα στη Μέση Ανατολή σκέφτονται να διώξουν τις αμερικανικές βάσεις;

Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προκαλέι εσωτερικές αντιδράσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής στις αμερικανικές βάσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όταν η Δύση αποφάσισε να εισβάλει στο Ιράκ το 1991 εναντίον του Σαντάμ Χουσεϊν, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, αρνήθηκε να συμμετάσχει, υποστηρίζοντας πως στην πραγματικότητα ήταν μια επιχείρηση για να ηγεμονεύσουν οι ΗΠΑ. 35 χρόνια μετά, το Αμμάν τηρεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική αυτή τη φορά εναντίον του Ιράν, προκαλώντας αντιδράσεις για το «σφιχταγκάλιασμα» με την Ουάσιγκτον και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Πρόσφατα ο Ιορδανός σεΐχης Μοχάμεντ Χαλάφ Χαντίντ, ζήτησε από τη κυβέρνησή του να αρνηθεί στους Αμερικανούς να διατηρούν στρατεύματα στη χώρα, όπως ακριβώς έπραξε σοφά και ο Χουσεΐν της Ιορδανίας. Για τον Χαντίντ η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ήταν αυτή που ξεχύλισε το ποτήρι τονίζοντας ότι «η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων δεν είναι προς το συμφέρον της Ιορδανίας».

Ο υιός του όμως ο σημερινός βασιλιάς Αμπντάλα Β’ έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, τους κινδύνους της οποίας βλέπουν πολλοί στο εσωτερικό.

Στη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φλεβάρη, η Τεχεράνη εκτόξευσε 250 πυραύλους και drones εναντίον της Ιορδανίας καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα.

Το περίφημο ραντάρ Thaad στην Ιορδανία επλήγη σε τέτοιο βαθμό από ιρανικό drone, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που ανάγκασε την Ουάσινγκτον να το αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Χασάουνεχ, επικεφαλής της Jordan Society of Tourism and Travel Agents (JSTA), ο τομέας έχει επηρεαστεί «βαθιά» από τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η τουριστική δραστηριότητα σταμάτησε μόλις άρχισε η σύγκρουση. Όπως είπε, αρκετές εκδρομές προς τη χώρα έχουν ακυρωθεί με το ποσοστό να φτάνει περίπου στο 85% για τον Απρίλιο και στο 70% για τον Μάιο στον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ τον Μάρτιο ήταν 100%.

Απογοήτευση για τις αμερικανικές βάσεις

Παρ όλα αυτά ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι αρνήθηκε στις 25 Μαρτίου ότι υπάρχουν ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, ενώ πιο πριν είχε υποσχεθεί ότι από τη χώρα του δεν θα εκτοξευτούν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft ο Άαρον Μαγκίντ, ειδικός στην Ιορδανία ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει ορισμένους Ιορδανούς να επανεξετάσουν την αξία του να φιλοξενεί η Ιορδανία περίπου 4.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο βασίλειο.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Ιορδανία και σε ολόκληρο τον Κόλπο για να υπερασπίζονται τις χώρες υποδοχής, όπως εξήγησε σε συνέντευξη ο Δρ. Χασάν αλ Ντάτζα, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Al-Hussein Bin Talal. Όμως στην πράξη, αυτές οι βάσεις δεν ήταν καν σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις ιρανικές επιθέσεις, όπως σημειώνεται στο Responsible Statecraft.

«Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου και του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τέθηκαν ερωτήματα — γιατί μετατρέπουμε την Ιορδανία σε “πεδίο μάχης”;» σημείωσε σε συνέντευξη ο Μοχάμαντ Ερσάν, αρχισυντάκτης του AmmanNet. «Η αμερικανική παρουσία έχει καταστήσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα στην Ιορδανία νόμιμους στόχους στα μάτια του Ιράν και των πληρεξουσίων του, καθιστώντας ουσιαστικά την Ιορδανία άμεσο μέρος αυτής της σύγκρουσης».

Όπως αναφέρερει ο Δρ. Άνες Χασάουνεχ, πρώην αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Yarmouk την εγχώρια απογοήτευση έχει ενισχύσει και το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός, χρησιμοποίησε τον ιορδανικό εναέριο χώρο, για να αναχαιτίσει ιρανικούς πυραύλους και drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, δήλωσε σε συνέντευξη.

Αντιαμερικανικό αίσθημα

Παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ιορδανική κυβέρνηση έχει αλλάξει την πολιτική της σχετικά με τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Χασάουνεχ είπε ότι η ιορδανική κυβέρνηση επιδιώκει να υποβαθμίσει τον ρόλο του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, επειδή κατανοεί το αντιαμερικανικό αίσθημα στον πληθυσμό της Ιορδανίας και θέλει να αποφύγει την τροφοδότηση εσωτερικών διαμαρτυριών.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του Arab Barometer έδειξε ότι μόλις το 12% των Ιορδανών βλέπουν θετικά την εξωτερική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Χασάουνεχ εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το ότι Ιορδανοί αξιωματούχοι παρέκαμψαν το κοινοβούλιο για να εγκρίνουν αμυντική συμφωνία του 2021 με την Ουάσινγκτον, η οποία δίνει στα αμερικανικά στρατεύματα ευρεία εξουσία να «εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα από την ιορδανική επικράτεια» και να μεταφέρουν όπλα σε όλη τη χώρα.

Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
