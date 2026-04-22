«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

«Γιατί ο Αμερικανοί έχουν τόσους πολλούς εχθρούς στη Μέση Αναστολή σήμερα;». Αυτή δεν είναι μια ερώτηση που τέθηκε πρόσφατα, αλλά το… 1952 στον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κένεντι, περίπου μια δεκαετία πριν εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Η λύση που πρότεινε φαντάζει αδιανόητη, ειδικά για ηγέτες σαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το Arab Barometer καταγράφει ότι οι ΗΠΑ θεωρούνται από συντριπτικά ποσοστά ως χώρα που παίρνει το μέρος του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους: 86% στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία, 84% στα Παλαιστινιακά εδάφη, 78% στον Λίβανο, 71% στη Συρία, 69% στην Τυνησία και 58% στο Ιράκ.

Ήδη πριν Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπολύσουν τον πόλεμο, το 77% των ερωτηθέντων άλλης έρευνας συμφώνησαν ότι οι αμερικανικές πολιτικές απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Αυτά τα ποσοστά μάλιστα καταγράφηκαν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Αυτή η εικόνα όμως δεν είναι καινούργια, καθώς ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ο κόσμος στη μέση Ανατολή δεν συμπαθούσε τους Αμερικανούς.

Έτσι τον Μάρτιο του 1952 ο δημοσιογράφος Γουίλιαμ Μπράντφορντ Κιου είχε ρωτήσει τον νέο τότε γερουσιαστή Τζον Κένεντι γιατί οι ΗΠΑ έχουν τόσους εχθρούς στη Μέση Ανατολή.

Για τον Κένεντι δύο ήταν οι λόγοι.

«Πρώτον, όλες αυτές οι χώρες που εκτείνονται από τη Γαλλική Βόρεια Αφρική έως τη Νότια Σινική Θάλασσα, τη Γαλλική Ινδοκίνα, όλες αυτές οι χώρες υπήρξαν ή εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κυριαρχία δυτικών δυνάμεων, των λεγόμενων λευκών δυνάμεων» είπε.

Έτσι για τον ίδιο, εφόσον οι ΗΠΑ κληρονόμησαν μεγάλο μέρος από αυτή την εχθρότητας που είχε καλλιεργηθεί εναντίον της Δύσης, καθώς ήταν η ισχυρότερη από τις δυτικές δυνάμεις.

Πρόσφορο έδαφος το χαμηλό βιοτικό επίπεδο

Ο δεύτερος λόγος ήταν το χαμηλό βιοτικό επίπεδο το κόσμου. «Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναλφάβητοι και έχουν αυτό το παρελθόν της δυτικής εκμετάλλευσης. Οι Κομμουνιστές, ή τουλάχιστον οι Ρώσοι, δεν είχαν συγκρίσιμη αποικιακή εμπειρία σε αυτή την περιοχή. Κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λένε: “Πώς θα μπορούσατε να είστε χειρότερα απ’ όσο είστε τώρα; Ελάτε μαζί μας και μπορεί να είστε καλύτερα.”

Αυτό σύμφωνα με τον Κένεντι επιδεινωνόταν από τις διεφθαρμένες ολιγαρχίες της περιοχής που δεν ενδιαφέρονται για την ευημερία του λαού.

«Όλα αυτά μαζί, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για κομμουνιστική διείσδυση και αδυναμία για τη Δύση».

Ακόμα και αν είναι αντίθετο στα συμφέροντα των ΗΠΑ

Ερωτηθείς στη συνέχεια ο Κένεντι τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ για να ανατρέψουν τη δυσμενή γι’ αυτές κατάσταση έδωσε μια πρωτότυπη απάντηση: να υποστηρίξουν τους λαούς, ακόμα και αν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ!

«Πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον μας στη Νοτιοανατολική Ασία» είπε τονίζοντας ότι έπρεπε να το αναγνωρίσει αυτό η πατρίδα του, διαφωνώντας με την αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή.

Ωστόσο στην συνέχεια συμπλήρωσε πως «καταρχάς, δεν βλέπω κανένα νόημα να δίνουμε σε αυτές τις κυβερνήσεις μεγάλα χρηματικά ποσά. Πολλά από αυτά θα σπαταληθούν. Όμως θα τους παρείχα τεχνική βοήθεια» είπε, θυμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είχε βοηθήσει την Ινδία στέλνοντας ανθρώπους από το υπουργείο Γεωργίας που τους έδειξαν πώς να αυξήσουν την παραγωγικότητα τροφίμων τους, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη».

Έτσι, υπογράμμισε ότι «θα υποστήριζε τους ντόπιους σε εκείνες τις περιοχές και τις επιδιώξεις τους, ακόμη κι αν δεν κάνουν πάντοτε αυτό που θέλουμε να κάνουν».

Σήμερα η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να αφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό, εάν δεν υποταχτεί σε όσα τους ζητάει ο ίδιος ο το Τελ Αβίβ. Άραγε πως θα σχολίαζε ο Τζον Κένεντι μια τέτοια πράξη;