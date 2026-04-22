«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι
Stories 22 Απριλίου 2026, 06:00

«Γιατί μας αντιπαθούν στη Μέση Ανατολή;» – Η ιστορική απάντηση του Κένεντι που ξέχασαν όλοι οι πρόεδροι

Η απάντηση του γερουσιαστή Κένεντι δεν δίνεται και τόσο εύκολα από κανένα ηγέτη κράτους. Το αν εκείνος θα την εφάρμοζε δεν το μάθαμε ποτέ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

«Γιατί ο Αμερικανοί έχουν τόσους πολλούς εχθρούς στη Μέση Αναστολή σήμερα;». Αυτή δεν είναι μια ερώτηση που τέθηκε πρόσφατα, αλλά το… 1952 στον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κένεντι, περίπου μια δεκαετία πριν εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Η λύση που πρότεινε φαντάζει αδιανόητη, ειδικά για ηγέτες σαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το Arab Barometer καταγράφει ότι οι ΗΠΑ θεωρούνται από συντριπτικά ποσοστά ως χώρα που παίρνει το μέρος του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους: 86% στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία, 84% στα Παλαιστινιακά εδάφη, 78% στον Λίβανο, 71% στη Συρία, 69% στην Τυνησία και 58% στο Ιράκ.

Ήδη πριν Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπολύσουν τον πόλεμο, το 77% των ερωτηθέντων άλλης έρευνας συμφώνησαν ότι οι αμερικανικές πολιτικές απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Αυτά τα ποσοστά μάλιστα καταγράφηκαν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Αυτή η εικόνα όμως δεν είναι καινούργια, καθώς ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ο κόσμος στη μέση Ανατολή δεν συμπαθούσε τους Αμερικανούς.

Έτσι τον Μάρτιο του 1952 ο δημοσιογράφος Γουίλιαμ Μπράντφορντ Κιου είχε ρωτήσει τον νέο τότε γερουσιαστή Τζον Κένεντι γιατί οι ΗΠΑ έχουν τόσους εχθρούς στη Μέση Ανατολή.

Για τον Κένεντι δύο ήταν οι λόγοι.

«Πρώτον, όλες αυτές οι χώρες που εκτείνονται από τη Γαλλική Βόρεια Αφρική έως τη Νότια Σινική Θάλασσα, τη Γαλλική Ινδοκίνα, όλες αυτές οι χώρες υπήρξαν ή εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κυριαρχία δυτικών δυνάμεων, των λεγόμενων λευκών δυνάμεων» είπε.

Έτσι για τον ίδιο, εφόσον οι ΗΠΑ κληρονόμησαν μεγάλο μέρος από αυτή την εχθρότητας που είχε καλλιεργηθεί εναντίον της Δύσης, καθώς ήταν η ισχυρότερη από τις δυτικές δυνάμεις.

Πρόσφορο έδαφος το χαμηλό βιοτικό επίπεδο

Ο δεύτερος λόγος ήταν το χαμηλό βιοτικό επίπεδο το κόσμου. «Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναλφάβητοι και έχουν αυτό το παρελθόν της δυτικής εκμετάλλευσης. Οι Κομμουνιστές, ή τουλάχιστον οι Ρώσοι, δεν είχαν συγκρίσιμη αποικιακή εμπειρία σε αυτή την περιοχή. Κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λένε: “Πώς θα μπορούσατε να είστε χειρότερα απ’ όσο είστε τώρα; Ελάτε μαζί μας και μπορεί να είστε καλύτερα.”

Αυτό σύμφωνα με τον Κένεντι επιδεινωνόταν από τις διεφθαρμένες ολιγαρχίες της περιοχής που δεν ενδιαφέρονται για την ευημερία του λαού.

«Όλα αυτά μαζί, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για κομμουνιστική διείσδυση και αδυναμία για τη Δύση».

Ακόμα και αν είναι αντίθετο στα συμφέροντα των ΗΠΑ

Ερωτηθείς στη συνέχεια ο Κένεντι τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ για να ανατρέψουν τη δυσμενή γι’ αυτές κατάσταση έδωσε μια πρωτότυπη απάντηση: να υποστηρίξουν τους λαούς, ακόμα και αν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ!

«Πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον μας στη Νοτιοανατολική Ασία» είπε τονίζοντας ότι έπρεπε να το αναγνωρίσει αυτό η πατρίδα του, διαφωνώντας με την αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή.

Ωστόσο στην συνέχεια συμπλήρωσε πως «καταρχάς, δεν βλέπω κανένα νόημα να δίνουμε σε αυτές τις κυβερνήσεις μεγάλα χρηματικά ποσά. Πολλά από αυτά θα σπαταληθούν. Όμως θα τους παρείχα τεχνική βοήθεια» είπε, θυμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είχε βοηθήσει την Ινδία στέλνοντας ανθρώπους από το υπουργείο Γεωργίας που τους έδειξαν πώς να αυξήσουν την παραγωγικότητα τροφίμων τους, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη».

Έτσι, υπογράμμισε ότι «θα υποστήριζε τους ντόπιους σε εκείνες τις περιοχές και τις επιδιώξεις τους, ακόμη κι αν δεν κάνουν πάντοτε αυτό που θέλουμε να κάνουν».

Σήμερα η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να αφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό, εάν δεν υποταχτεί σε όσα τους ζητάει ο ίδιος ο το Τελ Αβίβ. Άραγε πως θα σχολίαζε ο Τζον Κένεντι μια τέτοια πράξη;

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»
Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
«Αποχαιρετήστε» το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Πολύνεκρη εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

