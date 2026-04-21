Δεκάδες βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρίες, συνελήφθησαν αφού κατέλαβαν ένα κτίριο του Κάπιτολ Χολ στην Ουάσιγκτον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Τουλάχιστον 62 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο κτίριο Cannon House Office Building, η οποία οργανώθηκε από διάφορες ομάδες βετεράνων.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της ροτόντας του Cannon, κρατώντας κόκκινες τουλίπες στη μνήμη των Ιρανών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και κρατώντας πανό με το σύνθημα «Τέλος στον πόλεμο κατά του Ιράν».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης την ομάδα να πραγματοποιεί τελετή αναδίπλωσης σημαίας για να συμβολίσει τους 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση, ενώ φώναζαν αντιπολεμικά συνθήματα.

Βίντεο από την κινητοποίηση

Βίντεο δείχνουν την αστυνομία να συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, ανάμεσά τους και άτομα με αναπηρία.

Ponad 60 osób aresztowano w związku z udziałem w nielegalnym proteście, który odbył się w najstarszym budynku amerykańskiego Kongresu (Cannon House Office Building). Zebrani trzymali transparenty z hasłami: „Zakończcie wojnę z Iranem!”, „Nie stać nas na kolejną wojnę”;… pic.twitter.com/OyiPTrs76R — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) April 20, 2026

Capitol Police arrested a group of U.S. veterans protesting the Iran war inside the Cannon House Office Building today. pic.twitter.com/LZlYhFYjZc — Open Source Intel (@Osint613) April 20, 2026

Πριν από λίγες εβδομάδες ένας βετεράνος διαμαρτηρήθηκε κατά του πολέμου φωνάζοντας συνθήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υποεπιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, με τους αστυνομικούς να του σπάνε στο χέρι κατά την προσπάθειά τους να τον απομακρύνουν.

Το κίνημα των βετεράνων έχει παράδοση στις ΗΠΑ καθώς πολλοί ήταν αυτοί που οργανώθηκαν στο αντιπολεμικό κίνημα από την περίοδο του Βιετνάμ.