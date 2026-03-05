Ένταση επικράτησε την Τετάρτη σε ακρόαση της υποεπιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, όταν η αστυνομία του Καπιτωλίου απομάκρυνε με τη βία τον βετεράνο πεζοναύτη και πολιτικό υποψήφιο Μπράιαν ΜακΓκίνις, έπειτα από διαμαρτυρία που προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον ΜακΓκίνις να φωνάζει «Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», ενώ τρεις αστυνομικοί προσπαθούν να τον απομακρύνουν από την αίθουσα. Στη διαδικασία παρενέβη και ο γερουσιαστής Τιμ Σίχι, Ρεπουμπλικανός από τη Μοντάνα και μέλος της υποεπιτροπής, ο οποίος εμφανίζεται να βοηθά τους αστυνομικούς να τον απομακρύνουν.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Alan He του CBS News, ο ΜακΓκίνις είχε τυλίξει το χέρι του γύρω από την πόρτα της αίθουσας, προσπαθώντας να παραμείνει στο χώρο. Την ώρα που οι αστυνομικοί και ο Σίχι επιχειρούσαν να τον απομακρύνουν, εκείνος επαναλάμβανε τη φράση:

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ».

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το χέρι του διαδηλωτή φέρεται να παγιδεύτηκε στο πλαίσιο της πόρτας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Ακούγονται μάλιστα φωνές από την αίθουσα: «Το χέρι του, το χέρι του!».

Εντάσεις κατά τη σύλληψη

Αφού οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απομακρύνουν από την αίθουσα, ο ΜακΓκίνις ισχυρίστηκε ότι το χέρι του είχε τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου, ο συλληφθείς είναι ο 44χρονος Μπράιαν ΜακΓκίνις από τη Βόρεια Καρολίνα. Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις επιπλέον κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και για συνωστισμό, παρεμπόδιση και ενόχληση κατά τη διάρκεια παράνομης διαδήλωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι τρεις αστυνομικοί χρειάστηκε να λάβουν ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Ο ύποπτος, ο οποίος έμπλεξε το χέρι του σε μια πόρτα για να αντισταθεί στους αστυνομικούς μας και να επιστρέψει με τη βία στην αίθουσα ακροάσεων, έλαβε επίσης ιατρική περίθαλψη», σημείωσε η υπηρεσία.

Αξιωματούχος του Πράσινου Κόμματος που συνεργάζεται με τον ΜακΓκίνις δήλωσε στο CBS News ότι ο διαδηλωτής μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο μετά τη σύλληψή του.

BREAKING 🚨 MARINE: “NO ONE WANTS TO DIE FOR ISRAEL” U.S. Marine Brian McGinnis got dragged out of a senate hearing for standing up and saying what everyone is thinking. Reports that they BROKE his hand. This is a patriot. pic.twitter.com/RiO3ohgdoQ — ADAM (@AdameMedia) March 4, 2026

Η παρέμβαση του Σίχι

Ο γερουσιαστής Τιμ Σίχι επιβεβαίωσε την αντιπαράθεση σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας τον ΜακΓκίνις «ασταθή διαδηλωτή» που «ήρθε στο Καπιτώλιο αναζητώντας μια σύγκρουση».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «η αστυνομία του Καπιτωλίου προσπάθησε να απομακρύνει έναν διαδηλωτή από την ακρόαση των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντιστάθηκε». Πρόσθεσε επίσης ότι «αποφάσισα να βοηθήσω και να ηρεμήσω την κατάσταση».

Less than a month after being elected, Tim Sheehy traveled to Israel record an ad for AIPAC He just broke Brian McGinnis’ arm for saying «Nobody wants to fight for Israel.» pic.twitter.com/yzeMvQiihh — 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐚𝐥𝐝𝐮𝐬 (@ImperiumFirst) March 5, 2026

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών.

Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό μετά τη σύλληψή του. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, είχε δημοσιεύσει βίντεο από την Ουάσιγκτον στο οποίο εξηγούσε την παρουσία του στο Καπιτώλιο.

«Είμαι εδώ στην Ουάσιγκτον και προσπαθώ να εκφράσω την αντίθεσή μου προς το Γερουσιαστικό Σώμα και να τους ρωτήσω γιατί στέλνουν τους άνδρες και τις γυναίκες μας σε κίνδυνο, ενώ οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι μας είπαν ότι δεν θα υπάρξει παγκόσμιος πόλεμος», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο ανέφερε: «Όποιος αισθάνεται απογοητευμένος και προδομένος από την κυβέρνησή μας, δεν είναι μόνος. Ελάτε μαζί μας για να απαιτήσουμε λογοδοσία για αυτή την προδοσία».

Σε άλλο βίντεο ακούγεται να λέει: «Απλά να ξέρετε ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι [οι ΗΠΑ] εκπροσωπούν τις σιωνιστικές αρχές και ότι γινόμαστε μια σιωνιστική χώρα που πιστεύει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα σύνορά του στις υπόλοιπες χώρες που το περιβάλλουν».

Τις τελευταίες ημέρες είχε δημοσιεύσει σειρά βίντεο στα οποία επικρίνει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.