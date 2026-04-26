Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/4): Δράση με Super League play out, τελικούς βόλεϊ και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/4).
Γεμάτο είναι και σήμερα (26/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Ξεχωρίζει ο δεύτερος τελικός ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για την Volley League Ανδρών και οι «μάχες» στα playouts της Super League, Κηφισιά-Παναιτωλικός (16:00), Ατρόμητος-Αστέρας (18:00) και ΑΕΛ Novibet- Πανσερραϊκός (20:00).
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/4)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία
09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS15
10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Διπλού Γυναικών
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Warm Up)
11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS16
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Μονού Ανδρών
12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS17
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Σασουόλο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Σάλκε Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS18
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κόμο Serie A
16:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Λιντς Emirates FA Cup
17:15 Novasports 1HD Οβιέδο – Έλτσε La Liga
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Super League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς William Hill Scottish Premiership
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Prime Οσασούνα – Σεβίλλη La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ράπτορς – Καβαλίερς NBA Playoffs
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Πόρτο Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Super League
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters Μαδρίτη
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Θέλτα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπλέιζερς – Σπερς NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άβες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/4): Δράση με Super League play out, τελικούς βόλεϊ και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
