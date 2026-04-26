Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Ελλάδα 26 Απριλίου 2026, 08:12

Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Αίθριος θα αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ από τις αρχές Μαΐου το σκηνικό αλλάζει καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ψυχρή εισβολή, όπως αναφέρει σε χθεσινή ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Tοπικές νεφώσεις θα σχηματιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Για σήμερα, η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει ότι στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα σχηματιστούν αρχικά αυξημένες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Επίσης, από νωρίς το πρωί προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί 3 με 5 και στη θάλασσα Κυθήρων τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές νωρίς το πρωί. Από τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Στην Κρήτη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, θα περιοριστούν στην ανατολική Κρήτη και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος.

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στις νησιωτικές περιοχές θα φτάσει τους 22 με 23 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα δυτικά ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τετάρτη

Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια ανατολικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πέμπτη

Αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο Ιόνιο και από το απόγευμα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά.

Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Μητσοτάκης – Μακρόν στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου

Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

