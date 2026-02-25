DO’S: Παρατήρησε προσεκτικά τα πράγματα γύρω σου μεν, φρόντισε να τα αντιληφθείς σωστά δε, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να εκφράσεις σωστά τα όσα σκέφτεσαι. Βέβαια το ζητούμενο είναι να τα εκφράσεις με ψυχραιμία, για να αποφύγεις και τις εντάσεις, αλλά και τις παρεξηγήσεις. Πάρε αποστάσεις, αν είναι να πεις πράγματα που θα μετανιώσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση και την ένταση να σε κυριεύσουν λόγω του ότι όλα όσα κράταγες κρυμμένα μέσα σου δεν έχουν σκοπό να μείνουν άλλο πια εκεί. Ας πρόσεχες κι ας μην τα κράταγες! Μην αρχίσεις τις σπόντες θέλοντας να προκαλέσεις καυγάδες, έτσι ώστε να ξεσπάσεις. Πότε θα μάθεις να το κουμαντάρεις αυτό ας πούμε; Αμάν!