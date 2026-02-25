Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 25.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
- Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια
- Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
- Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Παρατήρησε προσεκτικά τα πράγματα γύρω σου μεν, φρόντισε να τα αντιληφθείς σωστά δε, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να εκφράσεις σωστά τα όσα σκέφτεσαι. Βέβαια το ζητούμενο είναι να τα εκφράσεις με ψυχραιμία, για να αποφύγεις και τις εντάσεις, αλλά και τις παρεξηγήσεις. Πάρε αποστάσεις, αν είναι να πεις πράγματα που θα μετανιώσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση και την ένταση να σε κυριεύσουν λόγω του ότι όλα όσα κράταγες κρυμμένα μέσα σου δεν έχουν σκοπό να μείνουν άλλο πια εκεί. Ας πρόσεχες κι ας μην τα κράταγες! Μην αρχίσεις τις σπόντες θέλοντας να προκαλέσεις καυγάδες, έτσι ώστε να ξεσπάσεις. Πότε θα μάθεις να το κουμαντάρεις αυτό ας πούμε; Αμάν!
Ταύρος
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σήμερα. Ειδικά αν υπάρχει και εμπλοκή φίλων ή κοντινών ατόμων σε αυτά. Προσπάθησε να διατηρήσεις ακέραιη την ψυχραιμία σου. Για να το κάνεις αυτό, βέβαια, πρέπει να κάνεις ένα σωστό κοντρόλ στα έντονα συναισθήματά σου. Απόφυγε τις υπερβολές, γιατί ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει μετά, λένε!
DON’TS: Μην κοιτάς από την άλλη, όταν η ατμόσφαιρα κάνει «μπαμ» ότι είναι μπαρουτιασμένη, γιατί αυτό θα σου δείξει και το τι συμβαίνει παρασκηνιακά. Ο χαμός δηλαδή! Μην απογοητευτείς από τα όσα θα συνειδητοποιήσεις μέσω των συζητήσεων που θα κάνεις. Βέβαια δεν πρέπει ούτε να αφήσεις τους τόνους να ανέβουν πολύ εξαιτίας αυτών, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Απόφυγε τα πολλά λόγια, γιατί έχεις μαζέψει πολλή ένταση μέσα σου και θα γίνει βλακεία. Ψυχραιμία απαιτεί η φάση στο σπίτι, γιατί η αλήθεια είναι πως είναι λίγο κάπως, σωστά; Όπως και να έχει, πάντως, εσύ πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί δε νομίζω πως γουστάρεις να εκτεθείς. Γενικώς κάνε απλές μεν, πολύ καλά οργανωμένες κινήσεις δε.
DON’TS: Μην έχεις νεύρα. Αν δεν μπορείς να τα αποφύγεις, τότε μην τα εκφράζεις με τόση γκρίνια! Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και πολλή κούραση, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι κιόλας ή να αρνείσαι να δεις τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, έτσι; Μη μιλήσεις έξω από τα δόντια, καθώς δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή!
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα πάρε αποστάσεις, καθώς τα πράγματα είναι αρκετά έντονα κι εσύ χρειάζεσαι χρόνο και χώρο για να μπορέσεις να τα αξιολογήσεις σωστά και ήρεμα, ναι; Πάντως αν υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνεις, μπορείς να ρωτήσεις και να ζητήσεις διευκρινίσεις. Κακό δεν είναι! Πρέπει σίγουρα να αποφύγεις να το μεταφράσεις μόνος σου!
DON’TS: Μην θεωρείς πως τα πάντα από αυτά που ακούς έχουν κάποιο παρασκήνιο από πίσω, γιατί σου χαλάς τη διάθεση. Κρίμα δεν είναι; Μην φλερτάρεις στα κρυφά, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Μην ασχολείσαι ούτε με παρασκηνιακές καταστάσεις που δεν σε αφορούν, γιατί σου δημιουργούν μία αχρείαστη πίεση. Άσε που κι έτσι μπορεί να εκτεθείς!
Λέων
DO’S: Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι στην παρέα σου. Ωστόσο πρόσεχε και τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις τα όσα ακούς, γιατί μπορεί άλλο να εννοούν οι άλλοι κι εσύ να μεταφράσεις εντελώς άλλο μέσα στο κεφάλι σου, έτσι; Σταμάτα να είσαι τόσο καχύποπτος (ή και φοβικός) σχετικά με το αν παίζεται κάτι παρασκηνιακά.
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν οι απέναντι σε πουν υπερβολικό. Είσαι λίγο! Δεν πρέπει ούτε να απογοητευτείς, αλλά ούτε και να βγάλεις τα πιο έντονα συναισθήματα σου προς τα έξω εξαιτίας αυτών των σχολίων, έτσι; Μην αρνηθείς να ακούσεις έστω τη δική τους πλευρά. Αν λένε βλακείες, τότε γίνε αμυντικός. Αν όχι, ε τότε μη γίνεις! Τόσο απλό!
Παρθένος
DO’S: Προσοχή στη δουλειά, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Ας πούμε το κλίμα με κάποιους συναδέλφους δεν είναι αυτό που θα ήθελες. Αν νιώθεις ότι προσπαθούν να σου φορτώσουν πράγματα μόνο και μόνο για να την περάσουν λάδι αυτοί, τότε απλά πες «όχι» στον έξτρα φόρτο που δεν είναι δικός σου. Πάντως το να χάσεις τη μπάλα δεν είναι λύση!
DON’TS: Μην αφήνεις την απογοήτευσή σου ή το γεγονός ότι ορισμένοι έχουν πολύ άσχημη συμπεριφορά να σε κάνει κι εσένα να χάσεις τον έλεγχο και να μιλήσεις άσχημα. Παράλληλα, μην κάνεις παράπονα, αλλά μη τα δέχεσαι κι από άλλους. Ειδικά αν δεν έχουν βάση, έτσι; Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την συγκέντρωσή σου.
Ζυγός
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις και θα δεις πως θα πάρεις απαντήσεις για πολλά από αυτά που σου έχουν «φάει την ψυχή» μέχρι στιγμής. Έστω για τα περισσότερα, καθώς θα τα εμπλουτίσεις με παραπάνω λεπτομέρειες, έτσι; Το ότι το πρόγραμμα αλλάζει με τρόπο που σε ξεκουνάει, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Αρκεί να το θες!
DON’TS: Μην εκνευριστείς από τα σχόλια που μπορεί να ακούσεις και δεν σου αρέσουν. Μη γίνεις ούτε απότομος, αλλά ούτε κι εριστικός εξαιτίας αυτών. Μην επιμένεις να ακούσουν όσα λες, αν δεν θέλουν να τα ακούσουν οι άλλοι. Πάρε απλά αποστάσεις και άστους να τρώγονται! Μην χάνεις τη λογική σου λόγω του ότι όλο και κάπου κολλάς.
Σκορπιός
DO’S: Πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός στα οικονομικά. Άρα κόψε τα περιττά έξοδα και τις αχρείαστες αγορές. Πρόσεχε και τις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί εύκολα μπορεί να πεις την λάθος κουβέντα και να βγεις εκτός. Τα αυθόρμητα να ξέρεις πως δεν είναι πάντα τα καλύτερα! Πρόσεχε, λοιπόν, τι λες, για να μη δώσεις τα λάθος μηνύματα.
DON’TS: Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι έντονος, όταν επεξεργάζεσαι τα δεδομένα που προκύπτουν. Θολώνει το μυαλό σου και δεν το καταλαβαίνεις καν! Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πάρει τα πρωτεία ή να προσπαθήσει να μειώσει την αξία σου. Ωστόσο το ότι είσαι καχύποπτος, δεν σημαίνει πως πρέπει να μείνεις εκεί. Κοινώς ετοιμάσου για μάχη!
Τοξότης
DO’S: Βάλε όρια. Αφού, πρώτα, επικοινωνήσεις σωστά και λογικά τα όσα σε προβληματίζουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κοινώς μίλησε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο! Για σήμερα σου προτείνω να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί είναι εύκολο να γίνει το «μπαμ»! Ίσως δεν είσαι έτοιμος να μαζέψεις και τα απόνερα αυτής. Άρα;
DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευση και την κούραση να σε κάνουν γκρινιάρη! Το ξέρω πως δεν καλυτερεύουν όλες οι καταστάσεις άμεσα, αλλά αυτό δεν ήταν ρεαλιστικό ούτε καν σαν προσδοκία, έτσι; Βέβαια δεν πρέπει να νευριάσεις- πτοηθείς ούτε αν δεις ότι δεν υπάρχει η κατανόηση που θες στην σχέση ή και από κάποιους συναδέλφους σου.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, απόφυγε να κάνεις συνεννοήσεις για σημαντικά πράγματα σήμερα, γιατί δεν είσαι και πολύ δυνατός σε αυτό. Ολοκλήρωσε τα συγκεκριμένα πράγματα που έχεις πλανάρει να κάνεις. Πάρε αποστάσεις από το οτιδήποτε, για να αποφύγεις τις εντάσεις και τους καβγάδες. Σιγά μην καταφέρεις να μαζέψεις το στόμα σου!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα εμπόδια ή τα ξαφνικά λάθη που ενδέχεται να προκύψουν. Μη μιλάς, αν δεν έχεις βουτήξει καλά τη γλώσσα μέσα στο μυαλό! Μην κάνεις παράπονα και μην εκφράσεις την απογοήτευσή σου σήμερα, γιατί δεν είναι τώρα η ώρα για τέτοια. Παράλληλα, μην είσαι τόσο αφιλτράριστος στον τρόπο σου γενικότερα.
Υδροχόος
DO’S: Γίνε λίγο πιο δημιουργικός σήμερα. Σε παίρνει, έτσι; Όμως πρόσεχε λίγο τις συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Σταμάτα πια να προσπαθείς να πείσεις τους απέναντι πως περνάς χάλια και πως μόνο εσύ έχεις προβλήματα, γιατί αυτό δεν ισχύει! Αν τώρα θέλεις να επικοινωνήσεις κάποια σκέψη σου, κάνε το, απλά με ψυχραιμία!
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μην εκνευριστείς, αν δεν μπορέσεις να εκφραστείς όπως ακριβώς θέλεις λόγω του ότι ορισμένοι κάνουν σχόλια- φωτιά! Εσύ φρόντισε να μην απαντήσεις στα σχόλια αυτά, καθώς νιώθεις ότι σε στήνουν στον τοίχο και δεν αντιδράς καλά, όταν πιστεύεις κάτι τέτοιο, σωστά; Μην κάνεις παράπονα γύρω από τα οικονομικά.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε μέρος μόνο σε συζητήσεις που φαίνεται ότι μπορούν να εξελιχθούν ομαλά, αλλιώς άστο! Απόφυγε να βγεις από τα ρούχα σου εξαιτίας όσων ακούς. Προσπάθησε να κατανοήσεις και την απέναντι πλευρά, ακόμα κι αν εσύ έχεις έντονα συναισθήματα μέσα σου. Διαχειρίσου τα στην τελική! Πρόσεχε πολύ και το τι λες, αλλά και το πώς το λες!
DON’TS: Το ότι υπάρχει ένταση είναι λογικό να σε εκνευρίσει. Το ότι υπάρχει και κινητικότητα όμως, γιατί; Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά και το σπίτι, καθώς πώς αλλιώς θα τα ξεπεράσεις; Μην εκνευριστείς ούτε αν ακούσεις δικαιολογίες. Ή μήπως σου φαίνονται εσένα για δικαιολογίες; Ιδού το ερώτημα!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 25.02.2026]
- Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο
- Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια
- Νιουκάστλ-Καραμπάγκ 3-2: Το κερασάκι της πρόκρισης στους «16» από τους Αγγλους
- Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
- Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
- Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
- Δοκάρι για την Λεβερκούζεν (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις