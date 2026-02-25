Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζόμενων στον Επισιτισμό – Τουρισμό και των ξενοδοχείων στην Αττική στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδική απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα ο κλάδος.

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν αρχικά στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, όπου παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα.

Λίγο μετά τις 12:30 ξεκίνησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Στο υπουργείο Εργασίας, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι ζήτησαν συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως η οποία ωστόσο δεν ήταν δυνατή.

Βασικό τους αίτημα είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χατζόγλου, υπογράμμισε ότι «απαιτούμε την επαναφορά του ταμείου ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στα προ μνημονίου επίπεδα, την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών».

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Τι διεκδικούν

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό και τα Ξενοδοχεία, απαιτούν απαιτούν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ, 8ωρο – 5ήμερο – 40ωρο, χωρίς καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 2 συνεχόμενα ρεπό, το διάλειμμα να περιλαμβάνεται στον εργάσιμο χρόνο και καμία κατάτμηση της καλοκαιρινής άδειας. Επίσης, την καταβολή του εποχιακού επιδόματος για όσο διαρκεί η ανεργία και καταγγέλλουν την κυβέρνηση που το έχει περιορίσει σε μόλις τρεις μήνες. Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, την κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και τη λήψη μέτρων προστασίας από την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία, όπως καταγγέλλουν, οδηγεί σε συνεχή εργατικά ατυχήματα.

«Μας έχουν εξαντλήσει»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Νίκος Πολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου, δήλωσε: «Δίνουμε βροντερό ‘παρών’ εδώ, στο υπουργείο Εργασίας, για να διαμαρτυρηθούμε για τις πολιτικές που πραγματικά εξαθλιώνουν τους εποχικούς εργαζόμενους. Δυστυχώς, το υπουργείο Εργασίας και η Πολιτεία κωφεύουν στα πάγια αιτήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας».

Όπως εξηγεί, πάγιο αίτημά τους είναι «ότι πρέπει να γίνει επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα που πραγματικά εξαθλιώνει και κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα, επαναφορά του εφάπαξ στην εικοσαετία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θέλουμε πραγματική στήριξη για τους εποχικούς εργαζόμενους αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για τον τουρισμό. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι που βάζουν πλάτη στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται με προσωπικές θυσίες και έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την Πολιτεία» τόνισε κλείνοντας.