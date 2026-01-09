newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026 | 17:18

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΡεπορτάζΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Spotlight

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, για το γεγονός ότι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι τις γιορτές, αφού δεν καταβλήθηκαν εγκαίρως το επιδόμα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων

Πρόκειται για άλλο ένα επιτελικό φιάσκο με τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων, που αν και δεν έχουν κλείσει ούτε δέκα μήνες από την εφαρμογή τους, μετράνε ήδη αρκετά «φάουλ».

Η ΠΟΕΕΤ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι οι καθυστερήσεις και οι «καραμπόλες» μεταξύ υπηρεσιών, θα έχουν ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοί τους να περάσουν τις γιορτές χωρίς επίδομα, όπως και τελικά έγινε.

Αν και έχουν απευθύνει ερωτήματα σε όλους τους αρμόδιους,  δεν έχουν λάβει πειστικές απαντήσεις.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΕΤ σε συνεργασία με τη νομική της υπηρεσία, εκκινεί τη διαδικασία πειθαρχικής αναφοράς διερεύνησης ευθυνών, κατά παντός υπευθύνου, κάτι που όπως τονίζει «θα έπρεπε να κάνει το υπουργείο Εργασίας».

Στη συνέχεια θα καταθέσει το πόρισμα της έρευνας στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μπαλάκι ευθυνών

«Δυστυχώς η αναλγησία του Υπουργείου Εργασίας και το πινγκ-πονγκ  ευθυνών ανάμεσα σε Υπουργείο, ΔΥΠΑ, τραπεζικών ιδρυμάτων, ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω ανεκτό από την

πλευρά μας», τονίζει σε νέα ανακοίνωση. «Ας καταλάβουν πλέον οι ανεύθυνο – υπεύθυνοι πως δεν μπορούμε να επιβιώσουμε! Ζητούμε απαντήσεις για ποιον λόγο μείναμε τις ημέρες των γιορτών χωρίς χρήματα και ποιοι ευθύνονται γι’αυτό; Η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συναδέλφους μας».

Οι εποχικοί τουρισμού είναι το 1/3 των επιδοτούμενων ανέργων (στοιχεία ΔΥΠΑ-Νοέμβριος)

Πάνω από 50.000 εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό

Όπως δήλωσε στο in ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ Παναγιώτης Χότζογλου, με βάση τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία και τη δική τους έρευνες, εκτιμούν ότι οι απλήρωτοι εποχικοί εργαζόμενοι ανέρχονται ως και σε 50.000.

Από τις καταστάσεις της ΔΥΠΑ διαπιστώνεται ότι το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Νοέμβριο ήταν μόλις 155.000, ένα πολύ μικρό ποσοστό των εγγεγραμένων ανέργων που προσεγγίζουν τους 900.000.

Οι εποχικοί εργαζομενοι στουν τουρισμό αφορούν το ένα τρίτο των επιδοτούμενων ανέργων (52.300). Είναι όλοι εκείνοι που στις πλάτες τους χτίζεται το ελληνικό τουριστικό θαύμα. Προσλαμβάνονται συνήθως πριν το Πάσχα και απολύονται στις αρχές του φθινοπώρου (αν είναι τυχεροί και δεν τους έχουν διώξει νωρίτερα),  έχοντας δουλέψει εξαήμερα και δωδεκάωρα τις περιόδους αιχμής.  Το εποχικό επίδομα ανεργίας, για το οποίο έχουν πληρώσει μέσω εισφορών και κρατήσεων, είναι το μοναδικό υπολογίσιμο εισόδημα στο οποίο βασίζονται για να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες.

«Από όσους απευθυνθήκαμε η μόνη που απάντησε ήταν η ΔΥΠΑ, λέγοντας ότι οι τα επιδόματα έχουν πιστωθεί. Όμως η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Θα τους στείλουμε τα απλήρωτα ΑΦΜ για να το διαπιστώσουν και οι ίδιοι», λέει ο κ. Χότζογλου.

«Σε πολλούς εργαζόμενους δεν έχουν καταβληθεί τα επιδόματα, επειδή καθυστέρησε η ΔΥΠΑ να εγκρίνει τις αιτήσεις τους, μολονότι υποβλήθηκαν εγκαίρως από τον Νοέμβριο. Κάποιοι που έχουν δει τα χρήματα στον λογαριασμό τους, δεν μπορούν να τα «σηκώσουν» αφού δεν έχει φτάσει ακόμα με το ταχυδρομείο η προπληρωμένη κάρτα», εξηγεί.

Μαύρες γιορτές πέρασαν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Οι επιστολές που έχουν στείλει απλήρωτοι εποχικοί εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, αναδημοσιεύει με την άδειά τους η ΠΟΕΕΤ, είναι ενδεικτικές της οργής και της απελπισίας που βιώνουν.

«Τον Νοέμβριο, με το που τελείωσα τη σαιζόν από το ξενοδοχείο που δούλευα έκανα τα χαρτιά μου για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα εγκρίθηκε από τη ΔΥΠΑ στις 19 Δεκεμβρίου αλλά η καινούργια κάρτα που μου βγάζει το κράτος (παρόλο που έχω ήδη λογαριασμό στη τράπεζα),  δεν έχει έρθει ακόμα, με  αποτέλεσμα να περάσω όλες τις γιορτές χωρίς χρήματα! Είναι απαράδεκτο αυτό  που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια με αυτές τις κάρτες!», γράφει εποχικός εργαζομενος στον τουρισμό.

«Πώς είναι δυνατόν να μην μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις αιτήσεις των ανέργων που τώρα και κάποια χρόνια υποβάλλουν ηλεκτρονικά; (…) Αφού γνωρίζετε τις ημερομηνίες που κλείνει ο τουρισμός και η εστίαση γιατί δεν μεριμνά κάποιος από τους δήθεν αρμόδιους εκεί ώστε να στελεχωθούν οι  ΔΥΠΑ με προσωπικό έκτακτο; Αφήσατε χιλιάδες άνεργους  τις άγιες ημέρες κυριολεκτικά χωρίς χρήματα!», γράφει έτερος απλήρωτος εποχικός εργαζόμενος

Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή

Το θέμα των απλήρωτων εποχικών εργαζομενων έφτασε και στη Βουλή, με βροχή ερωτήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προς την Υπουργό Εργασίας.

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, την οποία συνυπογράφουν άλλοι επτά βουλευτές του κόμματος. Ζητά υπεύθυνη ενημέρωση για τις αιτίες μη έγκαιρης καταβολής των επιδομάτων και απόδοση ευθυνών. Παράλληλα θέτει το ζήτημα της χρόνιας υποστελέχωσης της ΔΥΠΑ,  η οποία «καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο αιτήσεων και πιο σύνθετες ψηφιακές διαδικασίες χωρίς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η υποστελέχωση αυτή δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα, αλλά πλήττει ευθέως την κοινωνική προστασία και την αξιοπρέπεια των ανέργων» τονίζει.

Για «πρωτοφανή αποτυχία με βαρύ κοινωνικό αντίκτυπο» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της τομεάρχη τουρισμού Καλιόππης Βέττα και συνπογράφεται από άλλα 11 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Ενώ οι εργαζόμενοι παλεύουν να επιβιώσουν, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιλέγει, αντί να επιλύσει το πρόβλημα που αυτή δημιούργησε, να καταφύγει ξανά στα γνωστά επικοινωνιακά παιχνίδια, παριστάνοντας την ανήξερη και μετακυλίοντας τις ευθύνες αλλού. Όμως η πραγματικότητα δεν κρύβεται: η ευθύνη είναι αποκλειστικά κυβερνητική και θα τής καταλογιστεί στο ακέραιο», τονίζουν οι βουλευτές.

Σχετική ερώτηση στους υπουργούς Εργασίας και Οικονομίας κατέθεσαν και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ζητώντας απαντήσεις για τις αιτίες που χιλιάδες δικαιούχοι  έμειναν χωρίς επίδομα ανεργίας τα Χριστούγεννα.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΔΗ αναδεικνύουν συνολικά το ζήτημα της καταβολης επιδομάτων με προπληρωμενη κάρτα, μια διαδικασία που αποδείχθηκε εξόχως προβληματική, τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει θέσει θέμα συνταγματικότητας για το «σπάσιμο» των επιδομάτων στα δυό, με το 50% να διατίθεται αποκλειστικά για πληρωμές με κάρτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Κι όμως συμβαίνει- Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο