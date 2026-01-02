newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 09:46

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Η έκφραση «τα έχουν πάρει στο κρανίο» μπορεί να θεωρηθεί λαϊκίστικη, περιγράφει όμως με ακρίβεια το πώς ένιωσαν δεκάδες χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, που περίμεναν μάταια το σχετικό επίδομα και το δώρο Χριστουγέννων  της ΔΥΠΑ για να κάνουν γιορτές.

«Η επιτελικότητα βούλιαξε – Απλήρωτοι οι εποχικά εργαζόμενοι από το κράτος» καταγγέλλει  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ). Σε μια ανακοίνωση που ξεχειλίζει οργή, περιγράφει το χρονικό ενός προαναγγελθέντος επιτελικού φιάσκου.

Οι εκπρόσωποι των εποχικά εργαζόμενων στον τουρισμό είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η πληρωμή των επιδομάτων με προπληρωμένη κάρτα είναι άκρως προβληματική και ενδέχεται να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία.  Είχαν εξάλλου προηγηθεί πάμπολλα αντίστοιχα περιστατικά καθυστερήσεων, λαθών και «κουτσουρεμένων» πληρωμών, με καταγγελίες από δικαιούχους αλλά και εργαζόμενους της ΔΥΠΑ.

Έντονες διαμαρτυρίες υπήρξαν και για την κατάτμηση των επιδομάτων στα δύο, με το 50% να πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών με POS ή οnline.

«Κόκκινη» κάρτα είχε βγάλει και ο Συνήγορος του  Πολίτη, εγείροντας πιθανό  ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Τώρα η ΠΟΕΕΤ κάνει λόγο  νέο «απίστευτο αλαλούμ», με αφορμή την καταβολή των ειδικών επιδομάτων ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους.

Αγνοείται η προπληρωμένη κάρτα

«Ενώ η ΔΥΠΑ όπως μας ενημέρωσε έχει προχωρήσει στην πίστωση των χρημάτων σε περίπου 163.000 δικαιούχους, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών παραμένει απλήρωτη», τονίζουν. Οι αρμόδιοι πετάνε το μπαλάκι των ευθυνών στις τράπεζες, που δεν έχουν εμφανίσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή θα το κάνουν κυριολεκτικά κατόπιν εορτών.

Η ΠΟΕΕΤ καταγγέλλει ότι ακόμα και όσοι έχουν δει στους λογαριασμούς τους να καταβάλλονται τα χρήματα του επιδόματος, δεν μπορούν να τα εισπράξουν γιατί ακόμα δεν έχουν παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα μέσω ταχυδρομείου.

Και επειδή το ένα φιάσκο είναι αλληλένδετο με το άλλο, το εξίσου «επιτελικό» ξεχαρβάλωμα των ΕΛΤΑ, επιδεινώνει το πρόβλημα. «Τα  ΕΛΤΑ λόγω της συρρίκνωσής τους αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών να παραδώσουν τις προπληρωμένες κάρτες.  Μόνο που οι εποχικά εργαζόμενοι τρέχουν από ταχυδρομεία σε εταιρείες κούριερ και άκρη δεν βρίσκουν!  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συνάδελφοι μας για άλλη μια χρονιά να περάσουν τις γιορτινές αυτές ημέρες χωρίς εισόδημα! Πως να μην αποχωρούν μετά μαζικά από τον κλάδο;» είναι το ρητορικο ερώτημα που θέτει η Ομοσπονδία.

«Φυσικά δεν περιμένουμε καμία απάντηση από το υπουργείο εργασίας, την ΔΥΠΑ, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ. Αν είχαν κάτι να μας πουν θα το έλεγαν πριν ένα μήνα στο σχετικό μας έγγραφο. Η μόνη κυνική απάντηση που πήραμε είναι πως η ΔΥΠΑ χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 45 ημέρες για να διασταυρώσει τα στοιχεία του δικαιούχου. Η επιτελικότητα βούλιαξε και την αναλγησία σας την πληρώνουν οι εργαζόμενοι!», υπογραμμίζει.

Εργοδότες ζητάνε πίσω το δώρο Χριστουγέννων

«Δεν φτάνει που το υπουργείο Εργασίας κρύβεται και δεν απαντά αν θα αυξήσει την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας, αφήνει και τους εργαζόμενους απλήρωτους» συνεχίζει η καταγγελία της ΠΟΕΕΤ.

Η Ομοσπονδία προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη: «Όπως κάνει με κάθε εργοδότη που δεν αποδίδει το δώρο Χριστουγέννων, έτσι θα κάνει και τώρα με την κυβέρνηση. Θα προσφύγει στην δικαιοσύνη καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η μη καταβολή επιδομάτων και δώρων είναι ποινικό αδίκημα!»

Πάντως σύμφωνα με καταγγελίες συλλόγων εργαζομένων στην εστίαση, υπήρξαν και φέτος επιχειρήσεις που κατέβαλαν μεν το Δώρο μέσω τράπεζας, για να γλιτώσουν το αυτόφωρο, αλλά απαίτησαν από τους εργαζόμενους να τους το επιστρέψουν σε μετρητά.

