newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
Οικονομία 08 Αυγούστου 2025 | 17:24

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Spotlight

Άφαντη και άυλη είναι η προπληρωμένη κάρτα για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που απολυθήκαν τον Ιούνιο, αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει επίδομα ανεργίας, κι ας πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζουμε ότι από τα μέσα Μαρτίου, τέσσερα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και 15 επιδόματα της ΔΥΠΑ, μεταξύ άλλων και το επίδομα ανεργίας, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να «σηκώσουν» το 50% του ποσού σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (μέσω POS ή ονλάιν).

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων, υπήρξαν οξείες αντιδράσεις για τους νέους περιορισμούς, που επηρεάζουν συνολικά περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

Μία από τις βασικές ενστάσεις είναι ότι το «σπάσιμο» των ούτως ή άλλως πενιχρών επιδομάτων στα δύο, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη ως αδύνατη την πληρωμή πάγιων εξόδων, όπως τα ενοίκια, δόσεις δανείων, κοινόχρηστα. Επίσης οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό, π.χ. σε προστατευόμενα μέλη, που διαβιούν εκτός οικογενειακής οικίας.

Νέο αλαλούμ με τα επιδόματα ανεργίας

Κι ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται,  η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) καταγγέλλει νέο αλαλού με με τα επιδόματα ανεργίας. Όπως αναφέρουν, «με χθεσινή εγκύκλιο άλλαξε αιφνιδιαστικά ο τρόπος καταβολής του επιδόματος για όσους έχουν συνέχιση επιδόματος ανεργίας. Η εταιρεία όμως, εφάρμοσε την εγκύκλιο για όλους τους επιδοτούμενους, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνεργοι να δουν ποσά μικρότερα από αυτά που περίμεναν».

«Προκειμένου να αρθεί άμεσα αυτή η δυσλειτουργία και να μπορέσουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι να συνεχίσουν τον όποιο πενιχρό προγραμματισμό της καθημερινότητας τους, ζητούμε να καταβληθεί άμεσα το πλήρες επίδομα ανεργίας του μήνα.
Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ οφείλει να σέβεται τους εργαζομένους και τους ανέργους, να μην τους αιφνιδιάζει αρνητικά και να επανορθώνει άμεσα σε περίπτωση λάθους! Καλείται να ενημερώσει άμεσα, με Δελτίο Τύπου τους εργαζομένους και τους ανέργους, για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στο αλαλούμ και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει!», σημειώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ.

Το μαρτύριο της σταγόνας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Δραματική είναι η κατάσταση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που απολύονται κάθε Ιούνιο και υπολογίζουν στο επίδομα ανεργίας για να μπορέσουν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, μέχρι την επόμενη «αναπλήρωση».

Το πρόβλημα είναι διπλό: Αφενός όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έλαβαν την προπληρωμένη κάρτα, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το επίδομα ανεργίας στο σύνολό του για να προγραμματίσουν τα έξοδά τους –  π.χ. για να πληρώσουν ενοίκιο ή έστω για λίγες μέρες διακοπές σε ενοικιαζόμενο κατάλυμμα. Πρακτικά υποχρεούνται να ξοδέψουν το 50% μόνο για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (πρακτικά για σούπερ μάρκετ, αφού δεν φτάνει για πολλά περισσότερα).

Αφετέρου, ένας υπολογίσιμος αριθμός αναπληρωτών δεν είχε λάβει επιδομα ανεργίας ως και αυτή την εβδομάδα, λόγω… τεχνικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, «τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν ο καταγγελίες  πως οι αιτήσεις ανεργίας των αναπληρωτών δεν έχουν διεκπεραιωθεί. Σε άλλους έχει εγκριθεί το επίδομα, αλλά δεν έχουν αποσταλεί η προπληρωμένη κάρτα με το ταχυδρομείο».

Το αποτέλεσμα είναι οι αναπληρωτές να «βλέπουν» τα χρήματα στο λογαριασμό τους, αλλά να μην μπορούν να τα ξοδέψουν, αφού λείπει η κάρτα. «Είναι τέτοια η ‘αλφαδιά’ που συνάδελφοι είναι κυριολεκτικά όμηροι στην περιοχή τους, και δεν πάνε διακοπές γιατί περιμένουν την προπληρωμένη κάρτα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας», αναφέρει η παράταξη των εκπαιδευτικών.

Αναπληρωτές… άνεργοι και απλήρωτοι

Τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας και της αποστολής των προπληρωμένων καρτών στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καταγγέλλει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑΣΕΠ).

Τονίζει ότι δεν πρόκειται για απλή διοικητική αδυναμία, αλλά για πλήγμα στην αξιοπρέπεια και το δικαιώμα αξιοπρεπούς διαβίωσης των αναπληρωτών. «Φτάνει πια η κοροϊδία – 35+ μέρες απλήρωτοι», αναφέρει ο ΠΑΣΕΠ, καταγγέλλοντας ότι «η έκδοση των σχετικών αποφάσεων (σ.σ. για το επίδομα ανεργίας) καθυστερεί για την πλειοψηφία των συναδέλφων, οδηγώντας τους σε οικονομική ασφυξία». Συμπληρώνουν ότι «ο νέος τρόπος καταβολής μέσω προπληρωμένης κάρτας, όχι μόνο δεν επιτάχυνε τη διαδικασία, αλλά πρόσθεσε επιπλέον αναμονή, με την αποστολή μέσω ΕΛΤΑ να καθυστερεί ακόμα περισσότερο»

Αποκλεισμός από το επίδομα ανεργίας;

Τα εμπόδια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν σταματούν εδώ. Με τις αλλαγές που δρομολογούνται στο επίδομα ανεργίας, αυξάνονται τα όρια για τις ελάχιστες ημέρες ασφάλισης, στις 175 από 125. Με επακόλουθο, χιλιάδες αναπληρωτές, αλλά και εργαζόμενοι στα φροντιστήρια – όπως και άλλοι δικαιούχοι – να αποκλείονται από το επίδομα ανεργίας.  Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει αρχικά εξαίρεση για τους εποχικούς εργαζόμενους, όμως δεν έχει διευκρινίσει αν θα υπάρξει υπάρχει πρόνοια για τους εκπαιδευτικούς.

Τι απαντάει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ επιμένει ότι οι καθυστερήσεις στην αποστολή της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, και δεν οφείλονται σε δική της ευθύνη, αλλά «σε διαδικαστικά ζητήματα μεταξύ των τραπεζών και των δικαιούχων, που σχετίζονται π.χ. με τη μη ταυτοποίηση στοιχείων ή με τη μη τήρηση ενεργού λογαριασμού IBAN».

Πρόσφατα, με αφορμή αντίστοιχες καταγγελίες για την προπληρωμένη κάρτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι τα παράπονα των πολιτών αξιολογούνται και θα ανακοινωθούν επί μέρους τροποποιήσεις, εφόσον διαπιστωθεί σχετική ανάγκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο