Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Άφαντη και άυλη είναι η προπληρωμένη κάρτα για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που απολυθήκαν τον Ιούνιο, αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει επίδομα ανεργίας, κι ας πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζουμε ότι από τα μέσα Μαρτίου, τέσσερα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και 15 επιδόματα της ΔΥΠΑ, μεταξύ άλλων και το επίδομα ανεργίας, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να «σηκώσουν» το 50% του ποσού σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών (μέσω POS ή ονλάιν).

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων, υπήρξαν οξείες αντιδράσεις για τους νέους περιορισμούς, που επηρεάζουν συνολικά περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

Μία από τις βασικές ενστάσεις είναι ότι το «σπάσιμο» των ούτως ή άλλως πενιχρών επιδομάτων στα δύο, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη ως αδύνατη την πληρωμή πάγιων εξόδων, όπως τα ενοίκια, δόσεις δανείων, κοινόχρηστα. Επίσης οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό, π.χ. σε προστατευόμενα μέλη, που διαβιούν εκτός οικογενειακής οικίας.

Νέο αλαλούμ με τα επιδόματα ανεργίας

Κι ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) καταγγέλλει νέο αλαλού με με τα επιδόματα ανεργίας. Όπως αναφέρουν, «με χθεσινή εγκύκλιο άλλαξε αιφνιδιαστικά ο τρόπος καταβολής του επιδόματος για όσους έχουν συνέχιση επιδόματος ανεργίας. Η εταιρεία όμως, εφάρμοσε την εγκύκλιο για όλους τους επιδοτούμενους, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνεργοι να δουν ποσά μικρότερα από αυτά που περίμεναν». Οι άνεργοι διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα, αφου είδαν να πληρώνονται πρώτα τα «υπόλοιπα», ενώ η καταβολή ολόκληρου του μήνα… έπεται. «Προκειμένου να αρθεί άμεσα αυτή η δυσλειτουργία και να μπορέσουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι να συνεχίσουν τον όποιο πενιχρό προγραμματισμό της καθημερινότητας τους, ζητούμε να καταβληθεί άμεσα το πλήρες επίδομα ανεργίας του μήνα. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ οφείλει να σέβεται τους εργαζομένους και τους ανέργους, να μην τους αιφνιδιάζει αρνητικά και να επανορθώνει άμεσα σε περίπτωση λάθους! Καλείται να ενημερώσει άμεσα, με Δελτίο Τύπου τους εργαζομένους και τους ανέργους, για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στο αλαλούμ και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει!», σημειώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ.

Το μαρτύριο της σταγόνας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Δραματική είναι η κατάσταση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που απολύονται κάθε Ιούνιο και υπολογίζουν στο επίδομα ανεργίας για να μπορέσουν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, μέχρι την επόμενη «αναπλήρωση».

Το πρόβλημα είναι διπλό: Αφενός όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έλαβαν την προπληρωμένη κάρτα, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το επίδομα ανεργίας στο σύνολό του για να προγραμματίσουν τα έξοδά τους – π.χ. για να πληρώσουν ενοίκιο ή έστω για λίγες μέρες διακοπές σε ενοικιαζόμενο κατάλυμμα. Πρακτικά υποχρεούνται να ξοδέψουν το 50% μόνο για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών (πρακτικά για σούπερ μάρκετ, αφού δεν φτάνει για πολλά περισσότερα).

Αφετέρου, ένας υπολογίσιμος αριθμός αναπληρωτών δεν είχε λάβει επιδομα ανεργίας ως και αυτή την εβδομάδα, λόγω… τεχνικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, «τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν ο καταγγελίες πως οι αιτήσεις ανεργίας των αναπληρωτών δεν έχουν διεκπεραιωθεί. Σε άλλους έχει εγκριθεί το επίδομα, αλλά δεν έχουν αποσταλεί η προπληρωμένη κάρτα με το ταχυδρομείο».

Το αποτέλεσμα είναι οι αναπληρωτές να «βλέπουν» τα χρήματα στο λογαριασμό τους, αλλά να μην μπορούν να τα ξοδέψουν, αφού λείπει η κάρτα. «Είναι τέτοια η ‘αλφαδιά’ που συνάδελφοι είναι κυριολεκτικά όμηροι στην περιοχή τους, και δεν πάνε διακοπές γιατί περιμένουν την προπληρωμένη κάρτα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας», αναφέρει η παράταξη των εκπαιδευτικών.

Αναπληρωτές… άνεργοι και απλήρωτοι

Τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας και της αποστολής των προπληρωμένων καρτών στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καταγγέλλει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑΣΕΠ).

Τονίζει ότι δεν πρόκειται για απλή διοικητική αδυναμία, αλλά για πλήγμα στην αξιοπρέπεια και το δικαιώμα αξιοπρεπούς διαβίωσης των αναπληρωτών. «Φτάνει πια η κοροϊδία – 35+ μέρες απλήρωτοι», αναφέρει ο ΠΑΣΕΠ, καταγγέλλοντας ότι «η έκδοση των σχετικών αποφάσεων (σ.σ. για το επίδομα ανεργίας) καθυστερεί για την πλειοψηφία των συναδέλφων, οδηγώντας τους σε οικονομική ασφυξία». Συμπληρώνουν ότι «ο νέος τρόπος καταβολής μέσω προπληρωμένης κάρτας, όχι μόνο δεν επιτάχυνε τη διαδικασία, αλλά πρόσθεσε επιπλέον αναμονή, με την αποστολή μέσω ΕΛΤΑ να καθυστερεί ακόμα περισσότερο»

Αποκλεισμός από το επίδομα ανεργίας;

Τα εμπόδια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν σταματούν εδώ. Με τις αλλαγές που δρομολογούνται στο επίδομα ανεργίας, αυξάνονται τα όρια για τις ελάχιστες ημέρες ασφάλισης, στις 175 από 125. Με επακόλουθο, χιλιάδες αναπληρωτές, αλλά και εργαζόμενοι στα φροντιστήρια – όπως και άλλοι δικαιούχοι – να αποκλείονται από το επίδομα ανεργίας. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει αρχικά εξαίρεση για τους εποχικούς εργαζόμενους, όμως δεν έχει διευκρινίσει αν θα υπάρξει υπάρχει πρόνοια για τους εκπαιδευτικούς.

Τι απαντάει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ επιμένει ότι οι καθυστερήσεις στην αποστολή της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, και δεν οφείλονται σε δική της ευθύνη, αλλά «σε διαδικαστικά ζητήματα μεταξύ των τραπεζών και των δικαιούχων, που σχετίζονται π.χ. με τη μη ταυτοποίηση στοιχείων ή με τη μη τήρηση ενεργού λογαριασμού IBAN».

Πρόσφατα, με αφορμή αντίστοιχες καταγγελίες για την προπληρωμένη κάρτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι τα παράπονα των πολιτών αξιολογούνται και θα ανακοινωθούν επί μέρους τροποποιήσεις, εφόσον διαπιστωθεί σχετική ανάγκη.