Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι πλαστικής χειρουργικής «Botched», πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Ο ίδιος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός όταν αποκάλυψε ότι είχε δαπανήσει περίπου 150.000 δολάρια σε αισθητικές επεμβάσεις, επιδιώκοντας να αποκτήσει την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν, την οποία είχε χαρακτηρίσει ήδη από το 2014 «την πιο όμορφη γυναίκα που υπάρχει».

Στις 18 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο Lincoln Plaza, στο Canary Wharf του Λονδίνου, έπειτα από κλήση για άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Όταν έφτασαν στο σημείο, ο 34χρονος είχε ήδη καταλήξει. Σύμφωνα με το ITV, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Έρευνα για πιθανή αισθητική επέμβαση πριν τον θάνατο

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως «ανεξήγητος», ενώ διερευνώνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Παρκ ενδέχεται να υποβαλλόταν σε αισθητική διαδικασία λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ένας 43χρονος άνδρας και μία 52χρονη γυναίκα με την υποψία ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη THE LIP KING | JORDAN PARKE 💋💉 (@thelipkingaesthetics)

«Ακόμη και το μίσος σημαίνει περισσότερη προσοχή»

Το 2014, ο Παρκ – που είχε υιοθετήσει το προσωνύμιο «Lip King» – είχε δηλώσει στη Sun ότι η εικόνα του βασιζόταν «στον παράγοντα σοκ». Όπως έλεγε τότε, απολάμβανε την έντονη προσοχή που προκαλούσε: «Λατρεύω τα βλέμματα και τα σχόλια. Ακόμη και το μίσος σημαίνει περισσότερη προσοχή. Και αυτό με κάνει να θέλω να προχωρήσω σε ακόμη περισσότερες αλλαγές».

Δεν έκρυβε, μάλιστα, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δείχνει «φυσικός». «Γελάω όταν μου λένε ότι φαίνομαι ψεύτικος ή πλαστικός. Νομίζουν ότι αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Αν ήθελα φυσικό αποτέλεσμα, θα ζητούσα τα χρήματά μου πίσω», είχε σχολιάσει.

Το όνομά του είχε εμπλακεί και σε άλλη υπόθεση το 2024, όταν συνελήφθη – χωρίς τελικά να του απαγγελθούν κατηγορίες – στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο γυναίκας που είχε υποβληθεί σε διαδικασία σε κλινική της οποίας ήταν συνιδιοκτήτης.

Στο «Botched» είχε απευθυνθεί για συμβουλές σχετικά με τα fillers στα χείλη, λιποαναρρόφηση και επέμβαση στη μύτη, ενισχύοντας το προφίλ του ως μιας ακραίας περίπτωσης εμμονής με την εικόνα και τη δημόσια προσοχή.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly