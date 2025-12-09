magazin
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;
09 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50

Το 2025 μας βρήκε με BBLs, fillers και skincare-ρουτίνες 12 βημάτων: Πότε έγινε το σώμα μια ατέλειωτη αναβάθμιση;

Η έκρηξη σε «μη επεμβατικές» πρακτικές υπόσχεται «άμεση αναβάθμιση», αλλά πίσω από την τελειότητα των social media κρύβονται κίνδυνοι, υπερβολές και μια νέα εμμονή που μετατρέπει το σώμα σε διαρκές project

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Ύπνος: Κοιμάσαι σωστά; Αν όχι, η υγεία σου ίσως κινδυνεύει

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, εικόνες ανθρώπων που «πειράζουν» το σώμα τους — είτε με ακραίες ασκήσεις, είτε με αισθητικές παρεμβάσεις, είτε με συσκευές παρακολούθησης — εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στο feed μας. Από influencers που επιδεικνύουν εντυπωσιακές, σχεδόν υπεράνθρωπες επιδόσεις, μέχρι χρήστες που καταγράφουν τα πάντα, από τον ύπνο μέχρι τα επίπεδα γλυκόζης, διαμορφώνεται μια νέα κουλτούρα γύρω από το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας: όχι ως δεδομένο, αλλά ως κάτι που πρέπει διαρκώς να βελτιώνεται.

Σε αυτή την πραγματικότητα, οι κινήσεις του Σάμιουελ Καρ (@swoleanimal) — όπως η οριζόντια αιώρηση πάνω σε μονόζυγο χωρίς καμία λαβή — δεν λειτουργούν ως viral εντυπωσιασμός, αλλά ως ένδειξη μιας ευρύτερης τάσης: της ιδέας ότι το σώμα μπορεί, και ίσως πρέπει, να αναβαθμιστεί πέρα από τα φυσικά του όρια.

Οι λογαριασμοί που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές δεν παρουσιάζουν απλώς εντυπωσιακά σώματα· προβάλλουν μια ολόκληρη φιλοσοφία βελτιστοποίησης.

Η επιρροή τους είναι τεράστια: αν κάποτε τα εμφυτεύματα ή οι αισθητικές επεμβάσεις έμοιαζαν ακραίες πρακτικές μικρών υποκουλτούρων, σήμερα βρίσκουν τη θέση τους μέσα σε ένα νέο πολιτισμικό οικοσύστημα που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη μορφή σαν λογισμικό προς συνεχή ενημέρωση.

Το ίδιο ισχύει και στην αισθητική.

H παγκόσμια επιχείρηση των «μη επεμβατικών» αισθητικών παρεμβάσεων προβλέπεται να αγγίξει τα 190,5 δισ. δολάρια έως το 2030.

Η εικόνα του σήμερα

Τα turkey teeth, τα BBLs, τα fillers και οι «tweakments» έχουν πλέον κανονικοποιηθεί σε βαθμό που δεν ξαφνιάζουν κανέναν. Και πίσω από αυτή την αφομοίωση, κρύβεται μια βιομηχανία που τρέχει με ρυθμούς τεχνολογικής αγοράς: η παγκόσμια επιχείρηση των «μη επεμβατικών» αισθητικών παρεμβάσεων προβλέπεται να αγγίξει τα 190,5 δισ. δολάρια έως το 2030. Όλα αυτά όχι επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο ματαιόδοξοι, αλλά επειδή η κοινωνία επιβραβεύει — και απαιτεί — μια συγκεκριμένη εικόνα: κομψή, ελεγχόμενη, αναβαθμισμένη.

Ακόμη και οι φαινομενικά αθώες νυχτερινές τελετουργίες, οι μάσκες, τα tapes, οι ρουτίνες τύπου «morning shed», στηρίζουν την ίδια λογική: ο εαυτός πρέπει να δουλεύει για να «βελτιωθεί» χωρίς διακοπή. Η αυτοφροντίδα μετατρέπεται από πράξη ανακούφισης σε μηχανική διαδικασία απόδοσης.

Όλα αυτά όχι επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο ματαιόδοξοι, αλλά επειδή η κοινωνία επιβραβεύει — και απαιτεί — μια συγκεκριμένη εικόνα: κομψή, ελεγχόμενη, αναβαθμισμένη.


Την ίδια ώρα, τα wearables αναλαμβάνουν να μας δείξουν τι νιώθουμε προτού το νιώσουμε. Το Oura ring και οι αισθητήρες γλυκόζης πωλούνται ως λύσεις για όλους — όχι μόνο για όσους έχουν ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης. Η τεχνολογία υπόσχεται να μας ξεκλειδώσει, αλλά συχνά μας παγιδεύει σε έναν κυκλικό έλεγχο δεδομένων που μοιάζει με διαρκή αυτοεπιτήρηση.

«Τα καλύτερα biohacks είναι τα δωρεάν»

Ο ψυχίατρος Τόμας Μίντζλεϊ επισημαίνει ότι «τα καλύτερα biohacks είναι τα δωρεάν» — ύπνος, άσκηση, ισορροπημένη διατροφή. Όλα τα υπόλοιπα κρύβουν τον κίνδυνο της «μαγικής σφαίρας»: τη φαντασίωση ότι μια γρήγορη λύση θα διορθώσει κάτι βαθύτερο. Εκεί γεννιούνται οι εμμονές.

Την ίδια στιγμή, η ευεξία αποκτά και νέα ανδρική γλώσσα. Influencers της λεγόμενης ανδρόσφαιρας, όπως ο Τζο Ρόγκαν, επαναπροσδιορίζουν την αυτοβελτίωση ως αγώνα επιδόσεων: δύναμη, αντοχή, σώμα ως εργαλείο για κοινωνική ισχύ. Σύμφωνα με τον Μίντζλεϊ, «οι άνδρες στοχοποιούνται πια με την ίδια ένταση που στοχοποιήθηκαν οι γυναίκες επί δεκαετίες». Δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν σπίτι, αυτοκίνητο, status — μπορούν όμως, με προσπάθεια, να αποκτήσουν «σώμα». Και το σώμα γίνεται «νόμισμα».

Ο αναβαθμισμένος άνθρωπος στην τέχνη

Η αισθητική του αναβαθμισμένου ανθρώπου διαπερνά πλέον και την τέχνη. Η περσινή ταινία The Substance, το Met Gala 2026 με θεματική «Costume Art», αλλά και οι προσθετικές στις πασαρέλες και τα editorials δείχνουν μια κοινωνία που δεν βλέπει το σώμα ως βιολογικό όριο, αλλά ως προέκταση του design.

Η καλλιτέχνις Μία Κέιν μιλά για σώματα-avatars που προσπαθούν να συμβαδίσουν με τις συσκευές που τα περιβάλλουν.

Η Κλερς Μποου περιγράφει μια εποχή πλήρους απευαισθητοποίησης: εικόνες που μοιάζουν εξωπραγματικές, αλλά συχνά είναι απλώς προϊόντα AI.

Κι όμως, κάτω από όλη αυτή την αισθητική και την τεχνολογία, αναδύεται ένα πιο ανησυχητικό ερώτημα: θα έρθει στιγμή που η αναβάθμιση θα γίνει υποχρέωση; Όπου το «κανονικό» σώμα θα μοιάζει ανεπαρκές;

Ήδη το βλέπουμε σε εξάρσεις ζήτησης για φάρμακα όπως τα GLP-1, που χρησιμοποιούνται για γρήγορη απώλεια βάρους, αφήνοντας χωρίς πρόσβαση τους ασθενείς που τα χρειάζονται πραγματικά.

Σε έναν τέτοιο κόσμο, η βελτίωση κινδυνεύει να μετατραπεί σε αυτοδιάλυση. Η αναβάθμιση σε εξάρτηση. Και το σώμα γίνεται ένα πεδίο μάχης ανάμεσα στην επιθυμία να ανήκουμε και στον φόβο ότι δεν είμαστε ποτέ αρκετοί.

*Με πληροφορίες από: dazeddigital.com, Kεντρική Φωτογραφία: The Substance

