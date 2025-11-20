magazin
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
The Good Life 20 Νοεμβρίου 2025 | 13:20

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

Spotlight

Για δεκαετίες, η δημόσια αφήγηση γύρω από το βάρος στηρίχθηκε στην ιδέα ότι το σώμα υπακούει στη θέληση, στην αυτοπειθαρχία και στην προσωπική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα με αυξημένο βάρος αντιμετωπίστηκαν ως «τεμπέληδες» ή «αδύναμοι χαρακτήρες».

Όταν οι εξαντλητικές δίαιτες και η αυστηρή άσκηση αποτυγχάνουν — όπως συμβαίνει συχνά — η ενοχή, η ντροπή και κοινωνικός αποκλεισμός ενισχύουν έναν φαύλο κύκλο, όπου το στίγμα οδηγεί σε αύξηση βάρους και το βάρος ενισχύει το στίγμα.

Πώς δρουν τα φάρμακα GLP-1

Η εμφάνιση φαρμάκων όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη ανατρέπει αυτό το αφήγημα. Τα φάρμακα GLP-1 μιμούνται μια ορμόνη που εκκρίνεται μετά το φαγητό, αυξάνοντας την ινσουλίνη, μειώνοντας τη γλυκαγόνη, καθυστερώντας τη γαστρική κένωση και ενεργοποιώντας σήματα κορεσμού στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το UCSF Magazine.

Σε συστηματική ανασκόπηση 12 κλινικών δοκιμών, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν μειωμένη όρεξη, αυξημένο κορεσμό και βραδύτερη κένωση του στομάχου, ενώ άλλη ανάλυση με 8.847 άτομα έδειξε ότι περίπου το 37% πέτυχε απώλεια άνω του 10% του σωματικού βάρους μέσα σε δύο χρόνια.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι ενισχύθηκε η θέληση (για αδυνάτισμα), αλλά ότι μειώθηκε η ίδια η επιθυμία (για φαγητό).

Το «food noise» και η άνιση μάχη με την πείνα

Η εικόνα αυτή φωτίζει κάτι σημαντικό: δεν βιώνουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ένταση πειρασμών. Για πολλούς, η σχέση με το φαγητό είναι ουδέτερη· η πείνα εμφανίζεται αραιά, τα σήματα κορεσμού είναι σαφή και η κατανάλωση σταματά φυσικά. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή την κατάσταση χαμηλό food noise — λίγα εσωτερικά σήματα που πυροδοτούν σκέψεις και επιθυμίες για τροφή.

Άλλοι, αντίθετα, βιώνουν έντονο food noise: συνεχή σκέψη για φαγητό, αυξημένη ευαισθησία σε οπτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, ασθενέστερα σήματα κορεσμού. Δεν «υποκύπτουν» λόγω αδυναμίας· αναμετρώνται με επιθυμίες που οι πρώτοι δεν νιώθουν ποτέ. Έτσι, η κοινωνία επιβραβεύει τους αδύνατους για μάχες που δεν έδωσαν και κατακρίνει όσους παλεύουν με έναν βιολογικό θόρυβο ορατό μόνο από μέσα.

Από την εγκράτεια στη σωφροσύνη

Αυτά τα ευρήματα επαναπροσδιορίζουν την έννοια του αυτοελέγχου απέναντι στις ηδονές. Ο Αριστοτέλης διάκρινε δύο μορφές: την ἐγκράτεια (το να αντιστέκεται κανείς στον πειρασμό) και τη σωφροσύνη (όπου δεν υφίσταται καν ο πειρασμός καθώς ο σώφρων άνθρωπος απολαμβάνει με σύνεση και ισορροπία). Στο παρελθόν, η κοινωνία εξύμνησε την πρώτη – «αντιστάθηκες, είσαι δυνατός». Τα φάρμακα GLP-1 όμως δείχνουν πως η πραγματική αλλαγή μπορεί να έρθει από το να μην έρθει ο πειρασμός — δηλαδή να προληφθεί η επιθυμία, όχι να κατασταλεί.

Με άλλα λόγια: αντί να τιμάμε τους «λεπτούς» ως «ισχυρότερους», θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι απλώς καλούνται να αντιμετωπίσουν πιο βίαιους εσωτερικούς πειρασμούς. Το ότι κάποιος δεν παλεύει φανερά με την τροφή δεν σημαίνει ότι δίνει μια «ευκολότερη μάχη». Μπορεί απλώς να μην έχει εισέλθει ποτέ σε αυτήν.

Για πολλούς ανθρώπους, η σχέση με το φαγητό δεν είναι μια σταθερή μάχη ανάμεσα στη λογική και τον πειρασμό· είναι απλώς αδιάφορη. Δεν σκέφτονται επίμονα το φαγητό, δεν έχουν διαρκείς λιγούρες, δεν παλεύουν να σταματήσουν στο δεύτερο κομμάτι.

Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτή την απουσία επίμονων σκέψεων χαμηλό «food noise». Άλλοι, αντίθετα, βιώνουν μια συνεχή, αδιάκοπη ροή σκέψεων για φαγητό, αυξημένη ανταπόκριση σε ερεθίσματα (από μυρωδιές μέχρι εικόνες) και πιο αργά σήματα κορεσμού.

Εκείνοι δεν «υποκύπτουν» επειδή δεν έχουν θέληση· καλούνται να αντισταθούν ξανά και ξανά σε επιθυμίες που οι πρώτοι δεν βιώνουν ποτέ. Έτσι, η κοινωνία ανταμείβει τους «αδύνατους» όχι για μια ηρωική πράξη αυτοελέγχου, αλλά για την απουσία της μάχης, ενώ κατηγορεί όσους παλεύουν καθημερινά με έναν θόρυβο επιθυμίας που δεν γίνεται αντιληπτός απ’ έξω.

Η βιολογία της επιθυμίας και η κληρονομικότητα

Πλήθος ερευνών στη συμπεριφορική γενετική δείχνουν ότι η ένταση της όρεξης, η ανταπόκριση σε ερεθίσματα τροφής και η ταχύτητα των σημάτων κορεσμού έχουν ισχυρή κληρονομική βάση. Σε περιβάλλον όπου τα υψηλά σε θερμίδες, χαμηλής θρεπτικής αξίας τρόφιμα είναι φθηνά και διαθέσιμα, όσοι έχουν γενετικά «ισχυρότερη» όρεξη είναι εκ των πραγμάτων πιο εκτεθειμένοι στον πειρασμό. Το ζήτημα δεν είναι ηθικό — είναι άνιση εκκίνηση.

Τα φάρμακα GLP-1, όταν λειτουργούν, περιορίζουν την ένταση αυτών των σημάτων, ευθυγραμμίζοντας την επιθυμία με την πρόθεση. Δεν χτίζουν χαρακτήρα· αλλάζουν βιολογία.

Περιορισμοί, πρόσβαση και ανισότητες

Τα φάρμακα αυτά δεν είναι πανάκεια. Δεν λειτουργούν για όλους, έχουν παρενέργειες και το υψηλό κόστος δημιουργεί ερωτήματα ισότητας στην υγεία. Εξίσου ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των μακροχρόνιων επιπτώσεων.

Το κρίσιμο όμως κοινωνικό ερώτημα είναι άλλο: τι σημαίνει όταν ο «έλεγχος της επιθυμίας» γίνεται διαθέσιμη μόνο σε όσους μπορούν να την πληρώσουν; Η άνιση πρόσβαση δεν αφορά μόνο θεραπεία, αλλά το ποιος έχει τη δυνατότητα να ζήσει χωρίς πόλεμο με το ίδιο του το σώμα.

Επιπλέον, στην εποχή που η «λεπτότητα» έγινε μανία και η εξωτερική εικόνα σύμβολο αυτοελέγχου, τα φάρμακα GLP-1 καλούν να επαναπροσδιορίσουμε πώς βλέπουμε το σώμα, την επιθυμία και τη θέληση.

Τι σημαίνει «προσπαθώ», όταν η προσπάθεια δεν είναι επιλογή αλλά άμυνα απέναντι σε μια επιθυμία που το σώμα παράγει αδιάκοπα;

Πόσο δίκαιο είναι να συγκρίνουμε ανθρώπους που καλούνται να δώσουν μια μάχη με πιο ισχυρές επιθυμίες με εκείνους που δεν μπήκαν καν στην αρένα;

Μια νέα βάση για τη συζήτηση γύρω από το βάρος

Η έλευση των φαρμάκων GLP-1 δεν καλεί μόνο σε αναθεώρηση της ιατρικής προσέγγισης στην παχυσαρκία· καλεί σε αναθεώρηση της ηθικής κρίσης απέναντι στο σώμα.

Η παχυσαρκία δεν είναι αποτυχία χαρακτήρα. Είναι αποτέλεσμα βιολογίας, περιβάλλοντος και κοινωνικών κανόνων.

Η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει όχι από το «ποιος προσπάθησε αρκετά», αλλά από το ποιος είχε εξ αρχής λιγότερες μάχες να δώσει.

*Mε πληροφορίες από: Psyche, Rethinking Self-Control του Matthew C. Haug, Κεντρική Φωτογραφία: Αφροδίτη της Κνίδου, Βατικανό, «Statue de Venus, de Praxitele, musee du Vatican», Rome», Πηγή: Wikimedia 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ πωλείται σε τιμή-ρεκόρ
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ πωλείται σε τιμή-ρεκόρ

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Καταστράφηκε γέφυρα 20.11.25

Σε συναγερμό οι Αρχές στην Καστοριά - Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Ελλάδα 20.11.25

Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Μίλησαν για το 42χρονο θύμα της δολοφονίας, λίγες ημέρες πριν την ανθρωποκτονία. Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για το ΙΧ του Μανώλη Πετσίτη.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του.

Σύνταξη
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πολιτική προστασία 20.11.25

Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο