Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Live in Style 19 Νοεμβρίου 2025 | 18:30

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Μέγκαν Τρέινορ εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν εμφανίστηκε στο πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ, αγνώριστη για πολλούς. Η 31χρονη τραγουδίστρια του «Made You Look» έγινε διάσημη χάρη στο καμπυλωτό σώμα της και την έντονη θετική στάση της απέναντι στο σώμα. «Δεν είμαι μέγεθος 2, αλλά μπορώ να το κουνήσω… Επιστρέφω το κ@λαράκι», τραγούδησε στο hit της του 2014 «All About That Bass». Ωστόσο, στο πάρτι της Τζένερ, οι καμπύλες της Τρέινορ ήταν αισθητά μειωμένες. Φαινόταν εντυπωσιακά skinny με ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα και ένα εφαρμοστό κόκκινο σακάκι, ενώ το κάποτε γεμάτο πρόσωπό της είχε πλέον αυστηρές γωνίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan Trainor (@meghantrainor)

Σώματα τύπου γλειφιτζούρι

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Στην εποχή των ενέσεων αδυνατίσματος, το να είσαι skinny είναι πιο εύκολο από ποτέ — αλλά είναι και πιο αναμενόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Τα σχήματα του σώματος ήταν κάποτε μοναδικά — τώρα, επιστρέφουμε στα σώματα τύπου γλειφιτζούρι και στα ατσαλάκωτα πρόσωπα τύπου Καρντάσιαν», δήλωσε η Μονίκ Λουίς, δημοσιογράφος διασημοτήτων και σύμβουλος μέσων ενημέρωσης, στην Page Six.

Ορισμένες γυναίκες σταρ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση της σεμαγλουτίδης και άλλων φαρμάκων GLP-1, σε τέτοιο βαθμό που η ειλικρίνειά τους έχει χαρακτηριστεί ως το επόμενο βήμα στη θετική στάση απέναντι στο σώμα.

Η νέα λεπτότητα

«Όχι, δεν μοιάζω με αυτή που ήμουν πριν από δέκα χρόνια. Έχω ξεκινήσει ένα ταξίδι για να γίνω η πιο υγιής και δυνατή εκδοχή του εαυτού μου, για τα παιδιά μου και για μένα», έγραψε η Τρέινορ σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Μάρτιο, σημειώνοντας ότι χρησιμοποίησε φάρμακα για την απώλεια βάρους μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Ευχαριστώ τις ενέσεις!»

Αλλά είναι η νέα λεπτότητα πραγματικά μια ενδυναμωτική πρόοδος ή είναι απλώς μια ιατρικά προκληθείσα παραλλαγή των ίδιων παλιών προτύπων ομορφιάς του Χόλιγουντ;

Η Λουίς το βλέπει ως ένα βήμα πίσω από την περιεκτικότητα μεγέθους που είδαμε την προηγούμενη δεκαετία, όταν η Άσλεϊ Γκράχαμ έγινε το πρώτο μοντέλο plus-size που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του SI Swim και η Lizzo έγινε για πρώτη φορά διάσημη.

Τώρα, η Lizzo έχει πειραματιστεί με GLP-1 και έχει αδυνατίσει, ενώ αρκετές πρώην μεσαίου μεγέθους σταρ έχουν γίνει πολύ λεπτές.

«Κάθε φορά που βλέπω ένα κάστινγκ τώρα, ψάχνουν για κάποιον που είναι μεταξύ μεγέθους 4 και 8 — όχι μεγαλύτερο από 10» είπε η Λουίς. «Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να ξεφύγουμε από αυτό, και είμαστε πάλι εκεί που ήμασταν».

Ορισμένες γυναίκες σταρ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση της σεμαγλουτίδης και άλλων φαρμάκων GLP-1, σε τέτοιο βαθμό που η ειλικρίνειά τους έχει χαρακτηριστεί ως το επόμενο βήμα στη θετική στάση απέναντι στο σώμα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @amyschumer

Αντίο παλιές φωτογραφίες

Λίγες μέρες μετά το πάρτι της Τρέινορ με τις Καρντάσιαν, η Έιμι Σούμερ, 44 ετών, έδειξε μια δραματική απώλεια βάρους, διαγράφοντας όλες τις παλιές της φωτογραφίες στο Instagram και δημοσιεύοντας μόνο τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες της με ένα κόκκινο μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τα μακριά της πόδια.

«Νιώθω καλά και ευτυχισμένη. Διέγραψα τις παλιές μου φωτογραφίες, χωρίς λόγο!» ανακοίνωσε η Σούμερ σε μια ανάρτηση που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η κωμικός του «Inside Amy Schumer» είναι από καιρό γνωστή για την ειλικρίνειά της σχετικά με την εμφάνισή της και ήταν ανένδοτη στο να αρνηθεί το ρετούς στην ταινία της του 2018 «I Feel Pretty».

Πιο πρόσφατα, μίλησε ανοιχτά τόσο για τον αγώνα της με την ορμονική διαταραχή σύνδρομο Κάσινγκ και την περιεμμηνόπαυση — και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν αύξηση βάρους — όσο και για τη χρήση των ενέσεων αδυνατίσματος.

«Υπάρχει μια παραδοχή για αυτό — που δεν υπήρχε πριν, κάτι που βρίσκω αναζωογονητικό. Τουλάχιστον οι άνθρωποι δεν λένε “α, είναι όλα δίαιτα και άσκηση”»

YouTube thumbnail

«Είμαι περήφανη»

Η Σούμερ διέψευσε τις φήμες ότι διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της πριν την απώλεια βάρους επειδή δεν της άρεσε η εμφάνισή της και, αντίθετα, το απέδωσε στην προσωπική της υγεία και ευεξία.

«Είμαι περήφανη για την εμφάνισή μου», έγραψε. «Προσπάθησα να απαλλαγώ από τον πόνο και τελικά τα κατάφερα. Η ενδομητρίωση μου έχει βελτιωθεί. Η πλάτη μου θεραπεύεται. Δεν έχω πλέον σύνδρομο Κάσινγκ, οπότε το πρόσωπό μου επέστρεψε στο φυσιολογικό».

Η σύμβουλος εικόνας και στιλίστρια διασημοτήτων, Αμάντα Σάντερς, είπε στο Page Six ότι υπάρχει κάτι καινούργιο και φαινομενικά υγιές στον τρόπο με τον οποίο οι διάσημες γυναίκες μιλούν για το σώμα τους και την απώλεια βάρους.

«Υπάρχει μια παραδοχή για αυτό — που δεν υπήρχε πριν, κάτι που βρίσκω αναζωογονητικό. Τουλάχιστον οι άνθρωποι δεν λένε “α, είναι όλα δίαιτα και άσκηση”», είπε.

Στη δεκαετία του 2010, η Μίντι Κάλινγκ έδειχνε περήφανα το μέγεθος της, 8-10, με φωτεινά χρωματιστά φορέματα και είπε στη Vogue: «Πάντα προσπαθώ να χάσω 7 κιλά. Αλλά δε θέλω να είμαι αδύνατη».

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει αδυνατίσει δραματικά, μια μεταμόρφωση που αποδίδει στο ότι τρώει λιγότερο και γυμνάζεται περισσότερο — όχι στα φάρμακα.

Δεν ήμουν υγιής

Εν τω μεταξύ, έχει γίνει πολύς λόγος για το πόσο διαφορετική φαίνεται η Αριάνα Γκράντε τα τελευταία χρόνια, κατά τη δημιουργία και την προώθηση του «Wicked», σε σύγκριση με το 2018, όταν είχε πιο γεμάτο πρόσωπο και σιλουέτα και ήταν αρραβωνιασμένη με τον Πιτ Ντέιβιντσον.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμφάνισή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της μουσικής επιτυχίας τον Απρίλιο του 2023: «Το σώμα με το οποίο συγκρίνετε το τρέχον σώμα μου ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του σώματός μου» είπε η σταρ, σημειώνοντας ότι έπαιρνε «πολλά αντικαταθλιπτικά, τα συνόδευε με αλκοόλ και τρεφόταν άσχημα».

«Ήμουν στο χαμηλότερο σημείο της ζωής μου όταν έμοιαζα με αυτό που θεωρείτε υγιές, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν υγιής».

Η Σάντερς σημειώνει ότι πολλές από τις σταρ που έχασαν βάρος δεν ήταν ποτέ τόσο παχουλές.

Παραδοχές

Οι σταρ μιλούν επίσης για την πλαστική χειρουργική όπως ποτέ άλλοτε, και κερδίζουν την εκτίμηση των κοριτσιών που το κάνουν.

Η Κάιλι Τζένερ ήταν κάποτε μυστικοπαθής σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις της, αρνούμενη να σχολιάσει τις φήμες για τα fillers στα χείλη της γύρω στο 2015. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η ιδρύτρια της Khy απάντησε σε έναν θαυμαστή της στο TikTok όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες της αυξητικής στήθους της. «445 cc, μέτριο προφίλ, μισό κάτω από τον μυ!!! Σιλικόνη!!! Γιατρός Γκαρθ Φίσερ!!! Ελπίζω να βοηθήσει αυτό lol», έγραψε.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του New Yorker, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για το πώς έχει κάνει Botox, αποφεύγει τα fillers και σχεδιάζει να κάνει σύντομα πλαστική στήθους, προετοιμαζόμενη για μια γυμνή σκηνή που θα γυρίσει αυτή την άνοιξη.

«Όλα επανήλθαν, σχεδόν, μετά το πρώτο παιδί», είπε η μητέρα δύο παιδιών και πρωταγωνίστρια του «Die My Love». «Με το δεύτερο παιδί, τίποτα δεν επανήλθε».

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν βάρος χάρη στα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν τώρα χαλαρό δέρμα και έρχονται για θεραπείες που σφίγγουν το δέρμα»

YouTube thumbnail

Κι άλλες ενέσεις

Το γεγονός ότι η γρήγορη απώλεια βάρους από φάρμακα απαιτεί πλέον περισσότερες αισθητικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της χαλάρωσης του δέρματος είναι μια αλήθεια.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν βάρος χάρη στα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν τώρα χαλαρό δέρμα και έρχονται για θεραπείες που σφίγγουν το δέρμα», δήλωσε η διάσημη χειρουργός της Νέας Υόρκης, Δρ. Τζένιφερ Λέβιν, στην εφημερίδα Page Six. Χρησιμοποιεί μια θεραπεία λέιζερ τριών σε ένα για να αντιμετωπίσει το άδειο πρόσωπο από τις ενέσεις αδυνατίσματος και το χαλαρό δέρμα σε άλλα σημεία του σώματος.

Ωστόσο, τελικά, θεωρεί θετική την αύξηση της χρήσης του GLP-1 και την όλο και πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από αυτό.

Τελικά;

«Είναι πολύ δύσκολο όταν άνθρωποι που δεν ήταν ποτέ αδύνατοι ή που αγωνίζονταν να αδυνατίσουν, τώρα αισθάνονται καλά και υγιείς επειδή είναι αδύνατοι. Δεν νομίζω ότι, όπως δεν πρέπει να ντρέπεσαι επειδή είσαι πιο βαρύς, δεν πρέπει να ντρέπεσαι ούτε επειδή είσαι αδύνατος. Είναι το αντίθετο της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα — πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να κάνουν τις επιλογές τους για το σώμα τους», δήλωσε η Λεβίν.

Ωστόσο, η Λουίς δεν μπορεί παρά να αναρωτιέται πόσο από αυτό είναι πραγματικά επιλογή για τις γυναίκες στην βιομηχανία του θεάματος.

«Υπάρχει μεγάλη η πίεση από τους συναδέλφους στο Χόλιγουντ», είπε. «Επιστρέφουμε στις παλιές εποχές όπου το λεπτότερο ήταν καλύτερο — όταν οι αστέρες δεν είχαν τη βάση και τη δυνατότητα να πουν “δεν με νοιάζει, είμαι ευτυχισμένη με το μέγεθός μου”».

*Με στοιχεία από pagesix.com

