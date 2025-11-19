Ρόμπι Γουίλιαμς: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με τυφλώνουν, δεν μετανιώνω»

Ο σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς εκφράζει ανοιχτά τον φόβο του ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος τον οδηγούν στην τύφλωση, καθώς η όρασή του «θολώνει και χειροτερεύει».

Παράλληλα, ο 51χρονος τραγουδιστής δηλώνει αμετανόητος. «Θα συνέχιζω να τις κάνω μέχρι να χάσω εντελώς την όραση μου από το ένα μάτι» πρόσθεσε στη συνέντευξή του στη The Sun.

«Θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους που το διαβάζουν αυτό για τους πιθανούς κινδύνους, ώστε να βεβαιωθούν ότι κάνουν τη δική τους έρευνα πριν ξεκινήσουν τις ενέσεις», είπε ο Γουίλιαμς, του οποίου οι δηλώσεις έρχονται λίγο μετά από μια μελέτη που αποκάλυψε σύνδεση μεταξύ της σεμαγλουτίδης, της δραστικής ουσίας σε ορισμένες ενέσεις αδυνατίσματος, και μιας οφθαλμικής πάθησης που προκαλεί τύφλωση.

«Ήμουν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα ενέσιμα. Παρατηρώ ότι η όρασή μου δεν είναι πολύ καλή», εξηγεί ο Ρόμπι. «Είναι θολή εδώ και καιρό, και μόνο χειροτερεύει. Δεν πιστεύω ότι οφείλεται στην ηλικία. Πιστεύω ότι φταίνε οι ενέσεις».

«Πήγα σε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου προ ημερών και οι παίκτες ήταν απλώς άμορφες μάζες σε ένα πράσινο γήπεδο μπροστά μου. Σκεφτόμουν, “Τι στο καλό συμβαίνει;”» είπε ενώ εξομολογήθηκε ότι πλέον δεν μπορεί να διακρίνει πρόσωπα στο κοινό σε αρένες όπου εμφανίζεται στα πλαίσια της πρόσφατης περιοδείας του.

«Μετά από τα περιστατικά πήγα στον οφθαλμίατρο, μου συνταγογράφησε άλλους φακούς», είπε. «Όλοι το βιώνουν, γιατί όταν ρωτάω τους ανθρώπους, “Θολά, σωστά;”, αυτοί απαντούν, “Ω διάολε, αυτό είναι το πρόβλημα;”».

Παρά την ανησυχία, η ψυχική του μάχη είναι πιο σημαντική. «Είναι ανησυχητικό, βέβαια. Θέλω προφανώς να προειδοποιήσω τους ανθρώπους. Αλλά σοβαρά, είμαι τόσο ‘άρρωστος’ [σσ. με την εικόνα μου] που πιθανότατα θα συνεχίσω να τα παίρνω μέχρι τέλους».

Πέρυσι, μια αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν ορισμένες ενέσεις για τον διαβήτη Τύπου 2 είχαν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με μη-αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION) — μια κατάσταση που οδηγεί σε απώλεια όρασης.

Η ρυθμιστική αρχή Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου έχει λάβει 296 αναφορές οφθαλμικών διαταραχών που φέρονται να συνδέονται με τις ενέσεις αδυνατίσματος.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν συμφωνήσει ότι τα φάρμακα προκαλούν όντως την πάθηση.

Ένας άλλος Ρόμπι

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ξεκάθαρος για το τίμημα που πληρώνει. «Η έλλειψη ψυχικού άγχους που ένιωσα από τότε που κάνω αυτές τις ενέσεις είναι ολοκληρωτικά απελευθερωτική» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η χρήση του φαρμάκου είχε βαθιά ψυχολογικά αίτια. «Διαγνώστηκα με σωματική δυσμορφία» είχε αποκαλύψει στους The Times το 2023. «Ήταν σοκαριστικά καταστροφική για την ψυχική μου υγεία. Είναι εξοργιστική».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, νηφάλιος εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, δηλώνει πλέον λάτρης του biohacking και της υγιεινής ζωής.

Ζώντας πλέον ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο μαζί με την σύζυγό του Άιντα και τα τέσσερα παιδιά τους, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι ζει μια πολύ ιδιωτική καθημερινότητα.

«Δεν μου αρέσουν τα σούπερ μάρκετ, και τελευταία φορά που άδειασα το πλυντήριο πιάτων ήταν το 1997, όταν ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης και έπρεπε να κάνουμε δουλειές» είπε ο Γουίλιαμς.

Επιπλέον αποκάλυψε ότι έχασε συμβόλαιο ύψους περίπου 1.2 εκατ. ευρώ με κέντρα αδυνατίσματος μετά την αποκάλυψη ότι κάνει χρήση ενέσιμων για αδυνάτισμα.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει πουλήσει 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και η περιουσία του υπολογίζεται σε περισσότερα από 234,4 εκατ. ευρώ, ελπίζει επίσης σε έναν τίτλο Ιππότη, για τη δουλειά του στην ψυχική υγεία και τη φιλανθρωπία, κυρίως για τη Unicef μέσω του Soccer Aid, προς τιμήν της «φανατικά φιλοβασιλικής» γιαγιάς του.