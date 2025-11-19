magazin
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ρόμπι Γουίλιαμς: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με τυφλώνουν, δεν μετανιώνω»
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος χρησιμοποιεί ενέσεις αδυνατίσματος από το 2023 είπε στην The Sun ότι χάνει την όραση του και προειδοποιεί

Ο σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς εκφράζει ανοιχτά τον φόβο του ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος τον οδηγούν στην τύφλωση, καθώς η όρασή του «θολώνει και χειροτερεύει».

Παράλληλα, ο 51χρονος τραγουδιστής δηλώνει αμετανόητος. «Θα συνέχιζω να τις κάνω μέχρι να χάσω εντελώς την όραση μου από το ένα μάτι» πρόσθεσε στη συνέντευξή του στη The Sun.

«Θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους που το διαβάζουν αυτό για τους πιθανούς κινδύνους, ώστε να βεβαιωθούν ότι κάνουν τη δική τους έρευνα πριν ξεκινήσουν τις ενέσεις», είπε ο Γουίλιαμς, του οποίου οι δηλώσεις έρχονται λίγο μετά από μια μελέτη που αποκάλυψε σύνδεση μεταξύ της σεμαγλουτίδης, της δραστικής ουσίας σε ορισμένες ενέσεις αδυνατίσματος, και μιας οφθαλμικής πάθησης που προκαλεί τύφλωση.

«Ήμουν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα ενέσιμα. Παρατηρώ ότι η όρασή μου δεν είναι πολύ καλή», εξηγεί ο Ρόμπι. «Είναι θολή εδώ και καιρό, και μόνο χειροτερεύει. Δεν πιστεύω ότι οφείλεται στην ηλικία. Πιστεύω ότι φταίνε οι ενέσεις».

«Πήγα σε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου προ ημερών και οι παίκτες ήταν απλώς άμορφες μάζες σε ένα πράσινο γήπεδο μπροστά μου. Σκεφτόμουν, “Τι στο καλό συμβαίνει;”» είπε ενώ εξομολογήθηκε ότι πλέον δεν μπορεί να διακρίνει πρόσωπα στο κοινό σε αρένες όπου εμφανίζεται στα πλαίσια της πρόσφατης περιοδείας του.

«Μετά από τα περιστατικά πήγα στον οφθαλμίατρο, μου συνταγογράφησε άλλους φακούς», είπε. «Όλοι το βιώνουν, γιατί όταν ρωτάω τους ανθρώπους, “Θολά, σωστά;”, αυτοί απαντούν, “Ω διάολε, αυτό είναι το πρόβλημα;”».

YouTube thumbnail

Παρά την ανησυχία, η ψυχική του μάχη είναι πιο σημαντική. «Είναι ανησυχητικό, βέβαια. Θέλω προφανώς να προειδοποιήσω τους ανθρώπους. Αλλά σοβαρά, είμαι τόσο ‘άρρωστος’ [σσ. με την εικόνα μου] που πιθανότατα θα συνεχίσω να τα παίρνω μέχρι τέλους».

Πέρυσι, μια αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι ασθενείς που χρησιμοποιούσαν ορισμένες ενέσεις για τον διαβήτη Τύπου 2 είχαν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με μη-αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION) — μια κατάσταση που οδηγεί σε απώλεια όρασης.

Η ρυθμιστική αρχή Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου έχει λάβει 296 αναφορές οφθαλμικών διαταραχών που φέρονται να συνδέονται με τις ενέσεις αδυνατίσματος.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν συμφωνήσει ότι τα φάρμακα προκαλούν όντως την πάθηση.

Ένας άλλος Ρόμπι

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ξεκάθαρος για το τίμημα που πληρώνει. «Η έλλειψη ψυχικού άγχους που ένιωσα από τότε που κάνω αυτές τις ενέσεις είναι ολοκληρωτικά απελευθερωτική» πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η χρήση του φαρμάκου είχε βαθιά ψυχολογικά αίτια. «Διαγνώστηκα με σωματική δυσμορφία» είχε αποκαλύψει στους The Times το 2023. «Ήταν σοκαριστικά καταστροφική για την ψυχική μου υγεία. Είναι εξοργιστική».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, νηφάλιος εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, δηλώνει πλέον λάτρης του biohacking και της υγιεινής ζωής.

Ζώντας πλέον ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο μαζί με την σύζυγό του Άιντα και τα τέσσερα παιδιά τους, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι ζει μια πολύ ιδιωτική καθημερινότητα.

«Δεν μου αρέσουν τα σούπερ μάρκετ, και τελευταία φορά που άδειασα το πλυντήριο πιάτων ήταν το 1997, όταν ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης και έπρεπε να κάνουμε δουλειές» είπε ο Γουίλιαμς.

Επιπλέον αποκάλυψε ότι έχασε συμβόλαιο ύψους περίπου 1.2 εκατ. ευρώ με κέντρα αδυνατίσματος μετά την αποκάλυψη ότι κάνει χρήση ενέσιμων για αδυνάτισμα.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει πουλήσει 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και η περιουσία του υπολογίζεται σε περισσότερα από 234,4 εκατ. ευρώ, ελπίζει επίσης σε έναν τίτλο Ιππότη, για τη δουλειά του στην ψυχική υγεία και τη φιλανθρωπία, κυρίως για τη Unicef μέσω του Soccer Aid, προς τιμήν της «φανατικά φιλοβασιλικής» γιαγιάς του.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον μιλάει για τα περίφημα «κολιέ με φιαλίδια αίματος» που φορούσε αυτός και η Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

