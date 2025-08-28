Μήνυση στον Ρόμπι Γουίλιαμς για τα πνευματικά δικαιώματα του Angels: «Ο άνθρωπος είναι φαντασιόπληκτος»

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Νοεμβρίου 1997 όταν το Angels θα κάνει την εμφάνισή του στα δισκοπωλεία ως το τέταρτο single από τον παρθενικό δίσκο του Ρόμπι Γουίλιαμς Life thru a Lens. Ακόμα και ο πιο φανατικός θαυμαστής του 51χρονου pop star δεν περίμενε την πορεία που θα είχε το τραγούδι στο πέρασμα των χρόνων.

Το Angels έγινε κάτι σαν «σημαία» του Ρόμπι Γουίλιαμς, βρέθηκε για 12 εβδομάδες στο top10 των βρετανικών charts, πούλησε περισσότερα από 1.8 εκατ. κόπιες και έως σήμερα έχει 670 εκατ. streams στο Spotify.

Μάλιστα το 2005 ψηφίστηκε στα Brit Awards ως το κορυφαίο αγγλικό τραγούδι των τελευταίων 25 ετών, ενώ οι βρετανοί το επέλεξαν ως το κομμάτι που θα ήθελαν να ακουστεί στην κηδεία τους.

Ωστόσο, 28 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Angles στέλνει στα δικαστήρια τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο μουσικός Ρέι Χέφερναν υποστηρίζει ότι είναι ο συνδημιουργός του τραγουδιού, ωστόσο αυτός έχει κερδίσει μόλις 7.500 λίρες από το κομμάτι.

Σύμφωνα με τον Χέφερναν, γνώρισε τον Ρόμπι Γουίλιαμς στο Δουβλίνο την περίοδο των Χριστουγέννων του 2006. Άρχισαν να μιλάνε και το βράδυ κατέληξαν στο σπίτι του, όπου του έπαιξε την αρχική version του Angels.

«Ο Ρόμπι ήθελε να το αγοράσει, αρχικά μου πρόσφερε 2.500 λίρες αλλά όταν του ζήτησα ότι ήθελα το όνομά μου να μπει στα credits ανέβασε τη προσφορά του στις 7.500 λίρες» δήλωσε ο Χέφερναν.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του Ρέι Χέφερναν στο τραγούδι, έχοντας παραδεχθεί ότι ηχογράφησαν το πρώτο ντέμο μαζί. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει, στη συνέχεια το έφτιαξαν από την αρχή με τον συνεργάτη του Γκάι Τσέιμπερς.

Μάλιστα, ο pop star έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον μουσικό «φαντασιόπληκτο» και τόνισε ότι από το 2006 είχε αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού, ώστε να αποφύγει αγωγές στο μέλλον.

Ο Ρέι Χέφερναν με τη μήνυση που έκανε στον Ρόμπι Γουίλιαμς διεκδικεί το 33% των εσόδων που έχει αποφέρει το Angels στον διάσημο καλλιτέχνη.