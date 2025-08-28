magazin
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Μήνυση στον Ρόμπι Γουίλιαμς για τα πνευματικά δικαιώματα του Angels: «Ο άνθρωπος είναι φαντασιόπληκτος»
Μήνυση στον Ρόμπι Γουίλιαμς για τα πνευματικά δικαιώματα του Angels: «Ο άνθρωπος είναι φαντασιόπληκτος»

Ο Ρέι Χέφερναν υποστηρίζει ότι είναι ο συνδημιουργός του super hit Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς, ωστόσο έχει κερδίσει μόνο 7.500 λίρες για το τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 1η Νοεμβρίου 1997 όταν το Angels θα κάνει την εμφάνισή του στα δισκοπωλεία ως το τέταρτο single από τον παρθενικό δίσκο του Ρόμπι Γουίλιαμς Life thru a Lens. Ακόμα και ο πιο φανατικός θαυμαστής του 51χρονου pop star δεν περίμενε την πορεία που θα είχε το τραγούδι στο πέρασμα των χρόνων.

Το Angels έγινε κάτι σαν «σημαία» του Ρόμπι Γουίλιαμς, βρέθηκε για 12 εβδομάδες στο top10 των βρετανικών charts, πούλησε περισσότερα από 1.8 εκατ. κόπιες και έως σήμερα έχει 670 εκατ. streams στο Spotify.

Μάλιστα  το 2005 ψηφίστηκε στα Brit Awards ως το κορυφαίο αγγλικό τραγούδι των τελευταίων 25 ετών, ενώ οι βρετανοί το επέλεξαν ως το κομμάτι που θα ήθελαν να ακουστεί στην κηδεία τους.

Ωστόσο, 28 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Angles στέλνει στα δικαστήρια τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο μουσικός Ρέι Χέφερναν υποστηρίζει ότι είναι ο συνδημιουργός του τραγουδιού, ωστόσο αυτός έχει κερδίσει μόλις 7.500 λίρες από το κομμάτι.

Σύμφωνα με τον Χέφερναν, γνώρισε τον Ρόμπι Γουίλιαμς στο Δουβλίνο την περίοδο των Χριστουγέννων του 2006. Άρχισαν να μιλάνε και το βράδυ κατέληξαν στο σπίτι του, όπου του έπαιξε την αρχική version του Angels.

«Ο Ρόμπι ήθελε να το αγοράσει, αρχικά μου πρόσφερε 2.500 λίρες αλλά όταν του ζήτησα ότι ήθελα το όνομά μου να μπει στα credits ανέβασε τη προσφορά του στις 7.500 λίρες» δήλωσε ο Χέφερναν.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του Ρέι Χέφερναν στο τραγούδι, έχοντας παραδεχθεί ότι ηχογράφησαν το πρώτο ντέμο μαζί. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει, στη συνέχεια το έφτιαξαν από την αρχή με τον συνεργάτη του Γκάι Τσέιμπερς.

Μάλιστα, ο pop star έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον μουσικό «φαντασιόπληκτο» και τόνισε ότι από το 2006 είχε αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού, ώστε να αποφύγει αγωγές στο μέλλον.

Ο Ρέι Χέφερναν με τη μήνυση που έκανε στον Ρόμπι Γουίλιαμς διεκδικεί το 33% των εσόδων που έχει αποφέρει το Angels στον διάσημο καλλιτέχνη.

Ακίνητα
Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Macro
Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
«Ξεχωριστό» 20.08.25

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας
Λάμψη & παρακμή 16.08.25

Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για χρόνια, οι στίχοι της hip-hop και της R&B πρόβαλλαν την πολυτέλεια. Σήμερα, η λάμψη Gucci, Vuitton και Rolex ξεθωριάζει, καθώς η μόδα στρέφεται από το εκρηκτικό «bling» στη διακριτική κομψότητα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
