Ποτέ δεν είναι αργά- Ο Ρόμπι Γουίλιαμς επιστρέφει στα θρανία

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Mirror εκμυστηρεύτηκε πως για χρόνια «ένιωθε ηλίθιος» επειδή απέτυχε σε όλες τις εξετάσεις στα μαθητικά του χρόνια, πριν γίνει τραγουδιστής. Έτσι, στα πλαίσια της ίδιας συνέντευξης, o σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στα θρανία και δίνει εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο.

Όπως είπε, είχε διαγνωστεί με δυσλεξία και ΔΕΠΥ, πράγμα που τον δυσκόλευε σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι είχε να κάνει με το διάβασμα. Έτσι, άφησε το σχολείο όταν ανακάλυψε το ταλέντο του στο τραγούδι.

Αν και οι βαθμοί του στα Αγγλικά, την Ιστορία και τη Γεωγραφία ήταν άριστοι, ο Γουίλιαμς δεν τα κατάφερνε με την ίδια επιτυχία σε όλα τα μαθήματα, με αποτέλεσμα να αποτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο.

