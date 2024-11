Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν νοιάζεται αν είναι κλισέ – Ελπίζω το «Better Man» να σας κάνει καλύτερους ανθρώπους

Η ταραχώδης ιστορία της ζωής του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Ρόμπι Γουίλιαμς αποτέλεσε έμπνευση για τη μουσική ταινία «Better Man», στην οποία ο ποπ σταρ απεικονίζεται ως μαϊμού CGI.

Το ημι-αυτοβιογραφικό δράμα παρακολουθεί τη διαδρομή του Γουίλιαμς από την παιδική του ηλικία μέχρι την παγκόσμια διασημότητα. Ο μουσικός, του οποίου οι μεγαλύτερες επιτυχίες ενσωματώνονται στην ταινία, δανείζει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή.

Τι είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς για την ταινία

Παρευρισκόμενος στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν επίσης το θέμα ενός ντοκιμαντέρ του Netflix πέρυσι, δήλωσε ότι το να μοιράζεται ιστορίες από την προσωπική του ζωή του είναι εύκολο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικοποιείται με τους γύρω του.

«Δεν σταματάω ποτέ να ανοίγομαι για το παρελθόν μου. Έτσι κοινωνικοποιούμαι. Μου λες για το παιδικό σου τραύμα, σου λέω για το δικό μου παιδικό τραύμα και τα πάμε καλά. Είναι κάτι συνηθισμένο για μένα», δήλωσε ο Γουίλιαμς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύναμη της τέχνης, ενώ υποστήριξε πως αυτή είναι θεραπευτική. «Η μουσική θεραπεύει, η ψυχαγωγία θεραπεύει. Και ελπίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η ταινία είναι μια διαδικασία θεραπείας για τους ανθρώπους. Ξέρω ότι είναι μια υψηλή φιλοδοξία και κάποιοι άνθρωποι στο σπίτι μπορεί να λένε ‘αχ, εντάξει, φυσικά’, αλλά το εννοώ».

Η πλοκή του «Better Man»

Η ταινία είναι «βασισμένη στην αληθινή ιστορία της ραγδαίας ανόδου, της δραματικής πτώσης και της αξιοσημείωτης ανάστασης του Βρετανού σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς, ενός από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές όλων των εποχών», όπως αναφέρεται στη σύνοψη.

Το ‘Better Man’ παρουσιάζει τη διαδρομή του Ρόμπι Γουίλιαμς από την παιδική του ηλικία, ως το νεότερο μέλος του κορυφαίου boyband Take That, μέχρι τα απαράμιλλα επιτεύγματά του ως σόλο καλλιτέχνης που σπάει ρεκόρ – ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει η τεράστια φήμη και επιτυχία.

Περιγράφει επίσης τα σκαμπανεβάσματα της σχέσης του με την τραγουδίστρια των All Saints Νικόλ Απλτον και τις διαμάχες με τον Γκάρι Μπάρκλοου των Take That και τους αδελφούς Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ των Oasis.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας

Σε σκηνοθεσία και σε σενάριο του σκηνοθέτη της ταινίας «The Greatest Showman», Μάικλ Γκρέισι, το «Better Man» γεννήθηκε από μια σειρά άτυπων συνεντεύξεων στο στούντιο ηχογραφήσεων του Γουίλιαμς που αρχικά δεν προορίζονταν για ταινία.

Η ιδέα για την ασυνήθιστη προσέγγιση της ταινίας ήρθε φυσικά, δήλωσε ο Γκρέισι. Την CGI εκδοχή της μαϊμούς του Γουίλιαμς υποδύεται ο ηθοποιός Τζόνο Ντέιβις.

«Για κάποιον που βλέπει τον εαυτό του ως μια μαϊμού που δίνει παραστάσεις, ήταν πολύ λογικό», δήλωσε ο Γκέισι. «Νομίζω ότι βλέπεις περισσότερο τον Ρόμπι στη μαϊμού. Νομίζω ότι έχεις περισσότερη ενσυναίσθηση για τον πίθηκο και νομίζω ότι δημιουργικά το κάνει πραγματικά συναρπαστικό».

Ο Γουίλιαμς, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι από το soundtrack της ταινίας με τίτλο «Forbidden Road» την περασμένη εβδομάδα και θα ξεκινήσει μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη το 2025, προανήγγειλε περισσότερη νέα μουσική.

«Θα βγει νέα μουσική, ανάλογα με το πόσο καλά θα πάει η ταινία. Αν η ταινία πάει πολύ καλά, νωρίτερα, αν όχι, αργότερα».

Το «Better Man» ξεκινά την παγκόσμια κινηματογραφική του προβολή στις 25 Δεκεμβρίου.

*Πηγή: Reuters