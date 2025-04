Χαμός στο φινάλε του Μπάγερν – Ερυθρός Αστέρας: «Αρπάχτηκαν» Κάλινιτς και Χέρμπερτ (vid)

Μια τεράστια μάχη έγινε στη SAP Arena του Μονάχου, όπου η Μπάγερν επιβλήθηκε τελικά με 97-93 του Ερυθρού Αστέρα στην παράταση και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague.

Στο τέλος του αγώνα και στη γνωστή πλέον διαδικασία όπου παίκτες και προπονητές ανταλλάσσουν χειραψίες ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ με τον Νίκολα Κάλινιτς αρπάχτηκαν.

Στο βίντεο που διέρρευσε φαίνεται οι δύο άντρες να λογομαχούν και τον Σέρβο φόργουορντ να κάνει νόημα με τα χέρια του στον Γερμανό προπονητή να φύγει. Ο Χέρμπερτ απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και η ένταση τελειώνει με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

Tensions flared between Gordon Herbert and Nikola Kalinic after the game’s final whistle 😳 pic.twitter.com/paev5kFMkX

— BasketNews (@BasketNews_com) April 15, 2025