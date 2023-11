Το συγκινητικό αντίο του Ρόμπι Γουίλιαμς στη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη συναυλία του

Ο διάσημος τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς απέτισε φόρο τιμής στη Ρόμπιν Χολ, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά το τέλος της συναυλίας του στο «Allianz Stadium» του Σίδνεϊ, στις 16 Νοεμβρίου.

Άφησε την τελευταία της πνοή τέσσερις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο St Vincent’s.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ραγίζει η καρδιά μου» είπε ο τραγουδιστής στους θαυμαστές του στο «AAMI Park» της Μελβούρνης.

