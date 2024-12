Ρόμπι Γουίλιαμς: Στην Ελλάδα για συναυλία υπερπαραγωγή & άκυρος για Όσκαρ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κάνει comeback. Ο τραγουδιστής και πρώην μέλος των Take That γιορτάζει την καριέρα του με την κινηματογραφική του βιογραφία Better Man -τον υποδύεται ένας πίθηκος-, δίνει απανωτές συνεντέυξεις -από το Assοciated Press στον The Guardian- και ετοιμάζεται για τη δεύτερη εμφάνιση του στην Ελλάδα.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανακοινώθηκε ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που φέρνει το μουσικό φεστιβάλ EJEKT στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2025.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έρχεται στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025, για μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας του Live 2025 Tour.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη συναυλία του το καλοκαίρι του 2023 στα πλαίσια του Rockwave Festival.

Ο Γουίλιαμς, 50, και οι διοργανωτές μιλάνε για μια βραδιά υπερπαραγωγή ενώ όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος για την παγκόσμια περιοδεία του, «θα πει τα πάντα!»

Φήμη, δόξα, τίμημα

Ως μέλος ενός από των πιο ευπώλητων boy band της Βρετανίας, των Take That, o Ρόμπι Γουίλιαμς έζησε από νωρίς την άνοδο και την πτώση της αναγνώρισης.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000 δίσκους παγκοσμίως και το νούμερο τον έχει αναδείξει σε έναν από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες.

Παλιός γνώριμος των charts -έχει κατακτήσει το νο1 των Βρετανικών Charts με 14 διαφορετικές δισκογραφικές του δουλειές (ρεκόρ για solo καλλιτέχνη), μετράει πολλά ευρωπαϊκά τρόπαια -18 Brit Awards, 3 MTV European Awards- και εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ.

Μιλώντας πρόσφατα στο Assοciated Press, o Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε για το δύσκολο οχυρό που λέγεται αγορά της Αμερικής.

«Αν θέλω να τηλεφωνήσω στον Μακρόν, θα τηλεφωνήσω στον Μακρόν. Αν θέλω να τηλεφωνήσω στον Kιρ Στάρμερ, θα τηλεφωνήσω στον Kιρ Στάρμερ. Αν θέλω να τηλεφωνήσω στον Τραμπ, δεν δέχεται την κλήση μου», είπε σε δημοσιογράφο στη Νέα Υόρκη για το ανισσόροπο της φήμης του.

«Ίσως αυτή η ταινία αλλάξει τα δεδομένα για μένα», πρόσθεσε. «Αν όχι, θα προσπαθήσω κάτι άλλο».

Η γύμνια του Ρόμπι Γουίλιαμς

Βασισμένη στην «αληθινή ιστορία της ραγδαίας ανόδου, της δραματικής πτώσης και της αξιοσημείωτης ανάστασης του Βρετανού σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς, ενός από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές όλων των εποχών» το Better Man είναι ένα ακόμη ταξίδι στο χρόνο για τον Ρόμπι Γουίλιαμς που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τις ουσίες και το τίμημα της δόξας σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

«Δεν σταματάω ποτέ να ανοίγομαι για το παρελθόν μου. Έτσι κοινωνικοποιούμαι. Μου λες για το παιδικό σου τραύμα, σου λέω για το δικό μου παιδικό τραύμα και τα πάμε καλά. Είναι κάτι συνηθισμένο για μένα» είπε.

«Η μουσική θεραπεύει, η ψυχαγωγία θεραπεύει. Και ελπίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η ταινία είναι μια διαδικασία θεραπείας για τους ανθρώπους. Ξέρω ότι είναι μια υψηλή φιλοδοξία και κάποιοι άνθρωποι στο σπίτι μπορεί να λένε ‘αχ, εντάξει, φυσικά’, αλλά το εννοώ».

Ρόμπι Γουίλιαμς, ζωγράφος & εξωγήινος

Έχοντας περάσει από πόλεμο με δαίμονες που τον στοίχειωσαν, χαμένος στον κόσμο των εθισμών και των ναρκωτικών στο παρελθόν, ο Ρόμπι Γουίλιαμς πλέον επιδίδεται σε εικαστικές τέχνες (είναι και ζωγράφος) και θέλει να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα τον έκαναν έναν σταρ διαφορετικό από τους άλλους.

Το Μουσείο Moco στο Λονδίνο στην αρχή της χρονιάς ανακοίνωσε την έκθεση με έργα τέχνης του Ρόμπι Γουίλιαμς εμπνευσμένα από την εμπειρία του με ψυχικές ασθένειες.

Η έκθεση περιγράφεται ως «αντίδοτο» στον «ενίοτε εχθρικό μας κόσμο» και χαρακτηρίζεται από την «ευάλωτη αλλά τολμηρή οπτική γλώσσα» του τραγουδιστή που «απεικονίζει την προσωπική του πάλη με την εξωτερική πίεση, την ντροπή, τον φόβο» όπως αναφέρεται στην περιγραφή της.

«Μου αρέσει να εκφράζομαι μέσα από την τέχνη μου και εδώ και πολλά χρόνια με βοήθησε να αντιμετωπίσω μερικές από τις προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει. Kατά καιρούς έχω βιώσει κακή ψυχική υγεία και κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων η τέχνη και το χιούμορ ήταν πραγματικά χρήσιμα εργαλεία για μένα. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με το Μουσείο Moco και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει στην ανάδειξη της θεραπευτικής δύναμης της τέχνης και ίσως να εμπνεύσει, να συνδέσει και να ιντριγκάρει όσους έρχονται να τη ζήσουν» έγραψε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να δείχνουν μία ωραιοποιημένη πλευρά του εαυτού τους. Επειδή φοβούνται να δείξουν πολλά από την προσωπική τους ζωή» είχε πει σε συνέντευξη πριν το ντοκιμαντέρ του που έδειξε τις μάχες του με τις ουσίες και τις ψυχικές ασθένειες.

«Είμαι ανοιχτό βιβλίο και δεν φοβάμαι να λέω την γνώμη μου», είχε πει -συχνά η γνώμη του είναι ακραία, ο Γουίλιαμς έχει πει αρκετές φορές ότι πιστεύει στους εξωγήινους και έχει μαρτυρίες για αυτό.

Άκυρο από Όσκαρ

Ωστόσο οι ΗΠΑ έριξαν άκυρο στον Γουίλιαμς. Σύμφωνα με το Variety το τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς, Forbidden Road, από την ταινία Better Man, αποκλείστηκε από τα Όσκαρ αν και είχε προκριθεί για υποψηφιότητα στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το τραγούδι αποκλείστηκε επειδή θεωρήθηκε ότι «ενσωματώνει υλικό από ένα υπάρχον τραγούδι που δεν γράφτηκε για την ταινία», κάτι που δεν προβλέπεται στους κανόνες της Ακαδημίας.

Η μελωδία του Forbidden Road περιέχει «αξιοσημείωτες ομοιότητες με το τραγούδι I Got a Name των Τσαρλς Φοξ και Νόρμαν Γκίμπελ, που ερμήνευσε ο Τζιμ Κρος στην ταινία του 1973 The Last American Hero».

Ο Τσαρλς Φοξ είναι ένα από τα τρία μέλη του μουσικού κλάδου της Ακαδημίας σημειώνει το Variety.

Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου, ενώ η τελετή απονομής αναμένεται να γίνει στις 10 Μαρτίου 2024.