Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής», όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την χώρα εξαιτίας της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, της οποίας ο πατέρας είναι Τούρκος, βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της στήριξης που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια στο κράτος του Ισραήλ – μέχρι και το 2023, όταν εμφανίστηκε σε φεστιβάλ στο Τελ Αβίβ.

Σφοδρή κριτική

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί επικριτές στάθηκαν και στην εβραϊκή καταγωγή της μητέρας της συζύγου του, Γκουέν Φιλντ. Κατά τη διάρκεια μιας παλαιότερης συναυλίας στο Ισραήλ, ο Γουίλιαμς υποστήριξε ότι, λόγω της καταγωγής της Άιντα, τα παιδιά τους μεγαλώνουν με γνώμονα τις εβραϊκές αξίες και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους.

Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Ρότζερ Γουότερς, τον προέτρεψαν δημοσίως να ακυρώσει τη συναυλία. O συνιδρυτής των Pink Floyd υποστήριξε τότε ότι η απόφασή του Γουίλιαμς να δώσει συναυλία στο Ισραήλ «ενισχύει τον Νετανιάχου και το καθεστώς του και υποστηρίζει τις θανατηφόρες ρατσιστικές πολιτικές τους»

«Ανατρέφω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό[…]Μου αρέσει να διατηρώ ορισμένες από τις παραδόσεις της οικογένειας, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία σας», ανέφερε, απευθυνόμενος στους θαυμαστές.

«Σ’ αγαπώ, Τελ Αβίβ. Ως ξένος που έρχεται εδώ, βλέπεις ότι αυτό το μέρος έχει κάτι απίστευτα ξεχωριστό. Πήγα για μια βόλτα τις προάλλες το βράδυ. Παρατήρησα ότι υπάρχει μια ειρήνη εδώ, μια ειρήνη που δεν νιώθω στο Λονδίνο, που δεν νιώθω στο Λος Άντζελες», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel.

2015-2025

Το 2015, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δέχτηκε και πάλι σφοδρή κριτική για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Οι υποστηρικτές του κινήματος Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) υποστήριξαν ότι η συναυλία στο Ισραήλ θα νομιμοποιούσε την απάνθρωπη ισραηλινή πολιτική απέναντι στους Παλαιστινίους.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Salon, ο Ρότζερς αναφέρθηκε και στη δολοφονία των τεσσάρων μικρών παιδιών από τις IDF που έπαιζαν ποδόσφαιρο σε μια παραλία της Γάζας.

«Δυστυχώς, όσον αφορά τα παιδιά από την Παλαιστίνη, όπως αυτά που σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα στην παραλία της Γάζας, ο Γουίλιαμς δείχνει μια ανατριχιαστική αδιαφορία για την ευημερία τους», έγραψε ο Ρότζερς.

Παρά τις διαμαρτυρίες και τις εκστρατείες, ο Γουίλιαμς εμφανίστηκε το 2015 μπροστά σε πάνω από 40.000 θεατές.

Πριν από την συναυλία του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα δώσω συναυλία [στο Ισραήλ]. Οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία – υπάρχει μια τρομερή ενέργεια σε αυτό το μέρος».

Η ακύρωση της συναυλίας έρχεται την στιγμή που η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ συνεχίζεται, και η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 67.000 νεκρούς, oι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

*Με πληροφορίες από: Türkiye Today | Times of Israel