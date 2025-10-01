Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «παρεμβατική» διαταραχή που δυσκολεύει την καθημερινή του ζωή, σύμφωνα με τη Daily Mail. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «πάντα ψάχνεις τη θεραπεία», μιλώντας ανοιχτά για πρώτη φορά σχετικά με την εμπειρία του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε την εξομολόγηση στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του podcast «I’m ADHD! No You’re Not», όπου συνομίλησε με τον Πολ Γουάιτχαουζ και τον Δρ. Μάιν Κονκμπαγίρ.

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω Τουρέτ, αλλά δεν εκδηλώνεται. Είναι παρεμβατικές σκέψεις που συμβαίνουν. Προχθές περπατούσα στον δρόμο και κατάλαβα ότι αυτές οι σκέψεις ανήκουν στο σύνδρομο Τουρέτ. Απλώς δεν βγαίνουν προς τα έξω.»

Robbie Williams reveals he’s developed Tourette’s after battling ‘intrusive thoughts’ and says he’s ‘terrified’ to perform live https://t.co/RMaNNzJmB7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2025

«Δεν μπορώ να το δεχτώ»

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω Τουρέτ, αλλά δεν εκδηλώνεται. Είναι παρεμβατικές σκέψεις που συμβαίνουν. Προχθές περπατούσα στον δρόμο και κατάλαβα ότι αυτές οι σκέψεις ανήκουν στο σύνδρομο Τουρέτ. Απλώς δεν βγαίνουν προς τα έξω», είπε.

«Θα νόμιζες ότι ένα στάδιο γεμάτο ανθρώπους που σου δείχνουν την αγάπη τους θα βοηθούσε, αλλά ό,τι κι αν είναι μέσα μου δεν το ακούει. Δεν μπορώ να το δεχτώ», συμπλήρωσε.

Ο Γουίλιαμς αποκάλυψε επίσης, ότι πρόσφατα έκανε τεστ για αυτισμό, το οποίο βγήκε αρνητικό, ωστόσο έδειξε «χαρακτηριστικά αυτισμού», και πιο συγκεκριμένα άγχος όταν απομακρύνεται από τον «ασφαλή χώρο» του, το κρεβάτι του.

«Είμαι τρομοκρατημένος»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να φοβάται τις περιοδείες, λέγοντας: «Έχω μια πολύ περίπλοκη σχέση με τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Όταν μου λένε ‘πας σε περιοδεία, θα είσαι ενθουσιασμένος’, η απάντηση είναι πως όχι, είμαι τρομοκρατημένος. Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Αυτό λειτούργησε για μένα, γιατί το πρόσωπό μου μπήκε σε αφίσες και οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγοράζουν εισιτήρια. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο».

Όπως είπε, σημαντικό στήριγμα είναι η σύζυγός του, Άιντα, η οποία τον ενθαρρύνει πριν από τις περιοδείες λέγοντάς του: «Ίσως να μην ξαναπαίξεις ποτέ σε στάδιο. Πόσο τυχερός είσαι που έχεις αυτήν την ευκαιρία».