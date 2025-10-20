magazin
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Live in Style 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:00

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Spotlight

Οι γνώστες της μόδας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μεγεθών και το κίνημα του body positivity υπονομεύονται, με τους ειδικούς να λένε ότι η βιομηχανία έχει κάνει «στροφή 360 μοιρών» προς την προώθηση της λεπτότητας.

Μια πρόσφατη έκθεση της Vogue Business διαπίστωσε ότι από τις 9.038 εμφανίσεις που παρουσιάστηκαν σε 198 επιδείξεις στις συλλογές γυναικείας ένδυσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 97,1% παρουσιάστηκε σε μοντέλα με ίδιο μέγεθος μεταξύ του αμερικανικού μεγέθους 0-4 (το ισοδύναμο του ευρωπαϊκού 32-36). Μόνο το 0,9% των μοντέλων ήταν plus-size, ενώ το 2% ήταν μεσαίου μεγέθους (ευρωπαϊκό 38).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Times and The Sunday Times (@thetimes)

Στροφή 180 μοιρών

Στις επιδείξεις του Μιλάνου, μόλις τέσσερις από τις 55 μάρκες συμπεριέλαβαν μοντέλα που δεν ήταν ίδιου μεγέθους. Η Ηλέκτρα Κοτσώνη, αναπληρώτρια διευθύντρια σύνταξης της Vogue Business, δήλωσε ότι πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που η ομάδα της άρχισε να καταρτίζει την εξαμηνιαία έκθεση πριν από δυόμισι χρόνια.

Η ίδια περιγράφει τις προοπτικές ως «φρικτές». Η Άννα Σίλινγκλοου, η ιδρύτρια του πρακτορείου μοντέλων Milk Management, λέει ότι δεν εκπλήσσεται. «Προηγουμένως, το κίνημα θετικότητας του σώματος αναπτυσσόταν με μοντέλα με καμπύλες να κάνουν τις ίδιες επιδείξεις και φωτογραφήσεις με μοντέλα με μικρό μέγεθος. Αλλά πρόσφατα υπήρξε μια μαζική πτώση. Η βιομηχανία έχει κάνει κυριολεκτικά μια στροφή 180 μοιρών».

Το 2023 η βρετανική Vogue έβαλε τα plus-size μοντέλα Paloma Elsesser, Precious Lee και Jill Kortleve σε εξώφυλλο περιγράφοντάς τα ως «τις νέες Super»

Η τελευταία εμπορευματοποίηση του σώματος

Η ευρεία χρήση των φαρμάκων σεμαγλουτίδης απώλειας βάρους συμβάλλει σε αυτό, καθώς η φήμη τους πολλαπλασιάζεται μεταξύ των διασημοτήτων και το skinny έχει πλέον εξομαλυνθεί πέρα από τις πασαρέλες.

Αν και η σεμαγλουτίδη αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη, γρήγορα χρησιμοποιήθηκαν για την απώλεια βάρους, οδηγώντας σε ελλείψεις για τους ασθενείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πιστεύεται ότι τα αγοράζουν μέσω ιδιωτικών συνταγών. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη παράλληλη αγορά στο διαδίκτυο.

Η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Susie Orbach περιγράφει την τάση ως «την τελευταία εμπορευματοποίηση του σώματος».

Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για επεμβάσεις τροποποίησης του σώματος – συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης της «μέσης της Μπάρμπι», κατά την οποία στα πλευρά ενός ατόμου προκαλούνται μικροσκοπικά κατάγματα προκειμένου να μειωθεί το μέγεθός τους.

«Κατασκευάζουμε τα σώματα σαν να είναι ένα προϊόν αντί να ζούμε μέσα σε αυτά» λέει η Orbach, επισημαίνοντας την επιρροή της ριάλιτι τηλεόρασης. «Οι Καρντάσιαν είναι ένα κακό παράδειγμα αυτού, αλλά τώρα αυτό μαζικοποιείται».

Η χρυσή εποχή του plus size modeling

Αν και τα λεπτά μοντέλα ανέκαθεν κυριαρχούσαν στις πασαρέλες, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια στροφή, έστω και μικρή, προς πιο ολοκληρωμένες επιλογές. Το 2023 η βρετανική Vogue έβαλε τα plus-size μοντέλα Paloma Elsesser, Precious Lee και Jill Kortleve σε εξώφυλλο περιγράφοντάς τα ως «τις νέες Super».

Από τις καμπάνιες μέχρι τις πασαρέλες το τρίο ήταν πανταχού παρόν. Η Felicity Hayward, plus-size μοντέλο και συγγραφέας που έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια καλλυντικών Mac και έχει πρωταγωνιστήσει στο εξώφυλλο του i-D, περιγράφει την περίοδο από το 2011 έως το 2017 ως «χρυσή εποχή».

Τώρα η καθοδική πορεία την έχει αφήσει να αναρωτιέται αν τα plus-size μοντέλα «χρησιμοποιούνται ως συμβολισμός προκειμένου να γίνουν πρωτοσέλιδα στον Τύπο». Αυτή τη σεζόν η Lee περπάτησε σε ένα σόου, η Kortleve σε δύο και η Elsesser σε πέντε. Η Ashley Graham, η οποία ήταν ένα από τα μοντέλα με τα υψηλότερα κέρδη του 2017, περπάτησε σε τρία.

«Τα μοντέλα δεν φτιάχνουν τα δείγματα. Η πίεση προέρχεται από τους σχεδιαστές και από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή των εμπορικών σημάτων»

Το αντίκτυπο

Καθώς η ζήτηση μειώνεται, οι γνώστες περιγράφουν ότι τα μοντέλα με μεγάλα μεγέθη χάνουν βάρος σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν περισσότερη δουλειά στην αγορά μεσαίων μεγεθών.

Η Σίλινγκλοου λέει ότι είναι άδικο να κατηγορούνται τα μοντέλα για την προώθηση ενός λεπτού ιδανικού. «Τα μοντέλα δεν φτιάχνουν τα δείγματα. Η πίεση προέρχεται από τους σχεδιαστές και από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή των εμπορικών σημάτων».

Καθώς το εκκρεμές επιστρέφει προς τα αδύνατα, αυτό έχει αντίκτυπο παντού. Τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Αρχής Διαφημιστικών Προτύπων προέτρεψε τους διαφημιστές να αποφύγουν τη χρήση «ανεύθυνων» εικόνων με μοντέλα που φαίνονται ανθυγιεινά αδύνατα, μετά την αύξηση των παραπόνων από το κοινό σχετικά με το μέγεθος των μοντέλων που απεικονίζονται σε διαφημίσεις από μάρκες όπως η M&S και η Next.

Μάρκες όπως η H&M, η οποία καλύπτει μέχρι το 34 του Ηνωμένου Βασιλείου, και η River Island, η οποία καλύπτει μέχρι το 22 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αφαιρέσει ειδικά τμήματα plus-size από τα καταστήματά τους

YouTube thumbnail

Η περίπτωση του Rick Owens

Η αξία της αγοράς με μεγάλα μεγέθη στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια λίρες, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόσιτη στους καταναλωτές. Μάρκες όπως η H&M, η οποία καλύπτει μέχρι το 34 του Ηνωμένου Βασιλείου, και η River Island, η οποία καλύπτει μέχρι το 22 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αφαιρέσει ειδικά τμήματα plus-size από τα καταστήματά τους και έχουν καταστήσει τις σειρές διαθέσιμες μόνο μέσω διαδικτύου.

Η Σίλινγκλοου λέει ότι οι μάρκες που έκαναν γυρίσματα σε μοντέλα με καμπύλες πέντε ημέρες την εβδομάδα έχουν τώρα μειώσει αυτές τις φωτογραφήσεις σε δύο ημέρες. Η Hayward αναφέρει τον σχεδιαστή Rick Owens, ο οποίος κάνει επίδειξη στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, ως παράδειγμα συμβολισμού. Την περασμένη σεζόν συμπεριέλαβε 16 plus-size μοντέλα στην επίδειξή του- αυτή τη σεζόν δεν χρησιμοποίησε κανένα.

«Πραγματικά με αναστατώνει» λέει Hayward, «να βλέπω έναν αξιόπιστο σχεδιαστή να πηγαίνει από το να χρησιμοποιεί μεγαλόσωμα κορίτσια με κοιλιά και φαρδείς ώμους, όχι μόνο τις στερεοτυπικές καμπύλες κλεψύδρας, στο να μην έχει βάλει ούτε μία. Αν πρόκειται να είσαι προοδευτικός, πρέπει να συνεχίσεις με την πρόοδο. Διαφορετικά, γιατί να κάνεις τον κόπο;».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο