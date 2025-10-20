Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί

Οι γνώστες της μόδας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μεγεθών και το κίνημα του body positivity υπονομεύονται, με τους ειδικούς να λένε ότι η βιομηχανία έχει κάνει «στροφή 360 μοιρών» προς την προώθηση της λεπτότητας.

Μια πρόσφατη έκθεση της Vogue Business διαπίστωσε ότι από τις 9.038 εμφανίσεις που παρουσιάστηκαν σε 198 επιδείξεις στις συλλογές γυναικείας ένδυσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 97,1% παρουσιάστηκε σε μοντέλα με ίδιο μέγεθος μεταξύ του αμερικανικού μεγέθους 0-4 (το ισοδύναμο του ευρωπαϊκού 32-36). Μόνο το 0,9% των μοντέλων ήταν plus-size, ενώ το 2% ήταν μεσαίου μεγέθους (ευρωπαϊκό 38).

Στροφή 180 μοιρών

Στις επιδείξεις του Μιλάνου, μόλις τέσσερις από τις 55 μάρκες συμπεριέλαβαν μοντέλα που δεν ήταν ίδιου μεγέθους. Η Ηλέκτρα Κοτσώνη, αναπληρώτρια διευθύντρια σύνταξης της Vogue Business, δήλωσε ότι πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που η ομάδα της άρχισε να καταρτίζει την εξαμηνιαία έκθεση πριν από δυόμισι χρόνια.

Η ίδια περιγράφει τις προοπτικές ως «φρικτές». Η Άννα Σίλινγκλοου, η ιδρύτρια του πρακτορείου μοντέλων Milk Management, λέει ότι δεν εκπλήσσεται. «Προηγουμένως, το κίνημα θετικότητας του σώματος αναπτυσσόταν με μοντέλα με καμπύλες να κάνουν τις ίδιες επιδείξεις και φωτογραφήσεις με μοντέλα με μικρό μέγεθος. Αλλά πρόσφατα υπήρξε μια μαζική πτώση. Η βιομηχανία έχει κάνει κυριολεκτικά μια στροφή 180 μοιρών».

Το 2023 η βρετανική Vogue έβαλε τα plus-size μοντέλα Paloma Elsesser, Precious Lee και Jill Kortleve σε εξώφυλλο περιγράφοντάς τα ως «τις νέες Super»

Η τελευταία εμπορευματοποίηση του σώματος

Η ευρεία χρήση των φαρμάκων σεμαγλουτίδης απώλειας βάρους συμβάλλει σε αυτό, καθώς η φήμη τους πολλαπλασιάζεται μεταξύ των διασημοτήτων και το skinny έχει πλέον εξομαλυνθεί πέρα από τις πασαρέλες.

Αν και η σεμαγλουτίδη αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη, γρήγορα χρησιμοποιήθηκαν για την απώλεια βάρους, οδηγώντας σε ελλείψεις για τους ασθενείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πιστεύεται ότι τα αγοράζουν μέσω ιδιωτικών συνταγών. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη παράλληλη αγορά στο διαδίκτυο.

Η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Susie Orbach περιγράφει την τάση ως «την τελευταία εμπορευματοποίηση του σώματος».

Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για επεμβάσεις τροποποίησης του σώματος – συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης της «μέσης της Μπάρμπι», κατά την οποία στα πλευρά ενός ατόμου προκαλούνται μικροσκοπικά κατάγματα προκειμένου να μειωθεί το μέγεθός τους.

«Κατασκευάζουμε τα σώματα σαν να είναι ένα προϊόν αντί να ζούμε μέσα σε αυτά» λέει η Orbach, επισημαίνοντας την επιρροή της ριάλιτι τηλεόρασης. «Οι Καρντάσιαν είναι ένα κακό παράδειγμα αυτού, αλλά τώρα αυτό μαζικοποιείται».

Η χρυσή εποχή του plus size modeling

Αν και τα λεπτά μοντέλα ανέκαθεν κυριαρχούσαν στις πασαρέλες, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια στροφή, έστω και μικρή, προς πιο ολοκληρωμένες επιλογές. Το 2023 η βρετανική Vogue έβαλε τα plus-size μοντέλα Paloma Elsesser, Precious Lee και Jill Kortleve σε εξώφυλλο περιγράφοντάς τα ως «τις νέες Super».

Από τις καμπάνιες μέχρι τις πασαρέλες το τρίο ήταν πανταχού παρόν. Η Felicity Hayward, plus-size μοντέλο και συγγραφέας που έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια καλλυντικών Mac και έχει πρωταγωνιστήσει στο εξώφυλλο του i-D, περιγράφει την περίοδο από το 2011 έως το 2017 ως «χρυσή εποχή».

Τώρα η καθοδική πορεία την έχει αφήσει να αναρωτιέται αν τα plus-size μοντέλα «χρησιμοποιούνται ως συμβολισμός προκειμένου να γίνουν πρωτοσέλιδα στον Τύπο». Αυτή τη σεζόν η Lee περπάτησε σε ένα σόου, η Kortleve σε δύο και η Elsesser σε πέντε. Η Ashley Graham, η οποία ήταν ένα από τα μοντέλα με τα υψηλότερα κέρδη του 2017, περπάτησε σε τρία.

«Τα μοντέλα δεν φτιάχνουν τα δείγματα. Η πίεση προέρχεται από τους σχεδιαστές και από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή των εμπορικών σημάτων»

Το αντίκτυπο

Καθώς η ζήτηση μειώνεται, οι γνώστες περιγράφουν ότι τα μοντέλα με μεγάλα μεγέθη χάνουν βάρος σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν περισσότερη δουλειά στην αγορά μεσαίων μεγεθών.

Η Σίλινγκλοου λέει ότι είναι άδικο να κατηγορούνται τα μοντέλα για την προώθηση ενός λεπτού ιδανικού. «Τα μοντέλα δεν φτιάχνουν τα δείγματα. Η πίεση προέρχεται από τους σχεδιαστές και από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή των εμπορικών σημάτων».

Καθώς το εκκρεμές επιστρέφει προς τα αδύνατα, αυτό έχει αντίκτυπο παντού. Τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Αρχής Διαφημιστικών Προτύπων προέτρεψε τους διαφημιστές να αποφύγουν τη χρήση «ανεύθυνων» εικόνων με μοντέλα που φαίνονται ανθυγιεινά αδύνατα, μετά την αύξηση των παραπόνων από το κοινό σχετικά με το μέγεθος των μοντέλων που απεικονίζονται σε διαφημίσεις από μάρκες όπως η M&S και η Next.

Μάρκες όπως η H&M, η οποία καλύπτει μέχρι το 34 του Ηνωμένου Βασιλείου, και η River Island, η οποία καλύπτει μέχρι το 22 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αφαιρέσει ειδικά τμήματα plus-size από τα καταστήματά τους

Η περίπτωση του Rick Owens

Η αξία της αγοράς με μεγάλα μεγέθη στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια λίρες, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόσιτη στους καταναλωτές. Μάρκες όπως η H&M, η οποία καλύπτει μέχρι το 34 του Ηνωμένου Βασιλείου, και η River Island, η οποία καλύπτει μέχρι το 22 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν αφαιρέσει ειδικά τμήματα plus-size από τα καταστήματά τους και έχουν καταστήσει τις σειρές διαθέσιμες μόνο μέσω διαδικτύου.

Η Σίλινγκλοου λέει ότι οι μάρκες που έκαναν γυρίσματα σε μοντέλα με καμπύλες πέντε ημέρες την εβδομάδα έχουν τώρα μειώσει αυτές τις φωτογραφήσεις σε δύο ημέρες. Η Hayward αναφέρει τον σχεδιαστή Rick Owens, ο οποίος κάνει επίδειξη στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, ως παράδειγμα συμβολισμού. Την περασμένη σεζόν συμπεριέλαβε 16 plus-size μοντέλα στην επίδειξή του- αυτή τη σεζόν δεν χρησιμοποίησε κανένα.

«Πραγματικά με αναστατώνει» λέει Hayward, «να βλέπω έναν αξιόπιστο σχεδιαστή να πηγαίνει από το να χρησιμοποιεί μεγαλόσωμα κορίτσια με κοιλιά και φαρδείς ώμους, όχι μόνο τις στερεοτυπικές καμπύλες κλεψύδρας, στο να μην έχει βάλει ούτε μία. Αν πρόκειται να είσαι προοδευτικός, πρέπει να συνεχίσεις με την πρόοδο. Διαφορετικά, γιατί να κάνεις τον κόπο;».

*Με στοιχεία από theguardian.com