«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική πλατφόρμα εν όψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Έχω και έχουμε όλοι μας μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης σε σχετική ανάρτηση.

Ακόμη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπλήρωσε πως «έχουμε ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης. Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης. Δείτε την πολιτική πλατφόρμα εδώ.

Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη:

«Αλλαγή+: Πολιτική πλατφόρμα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Συντρόφισσες & σύντροφοι,

Όπως γνωρίζετε ήδη, σε ένα μήνα από σήμερα, στις 27 Μαρτίου, έχουμε το Συνέδριο μας, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για την παράταξη μας, ως το εφαλτήριο για να ανακτήσει ο χώρος μια νέα κοινωνική δυναμική, που θα βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Έχω και έχουμε όλοι μας μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας.

Να απαντήσει καθαρά σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της παράταξης.

Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε, με ποιους συγκρουόμαστε, που βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, ποιες γωνίες και αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο, πώς διαμορφώνουμε ξανά όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε το κόμμα να γίνει παράταξη, και η παράταξη και πάλι κίνημα.

Λένε πολλοί ότι στο Συνέδριο μας, όλοι έχουμε δικαίωμα έκφρασης της άποψης μας. Εγώ λέω κάτι παραπάνω. Ότι δεν έχουμε απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση.

Έχουμε ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης.

Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης.

Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που σέβονται τις μειοψηφίες, αλλά και μειοψηφίες που σέβονται και δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις.

Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική.

Σε αυτή την προσπάθεια, καταθέτω στον προσυνεδριακό διάλογο την πολιτική μου πλατφόρμα, την Αλλαγή+.

Πιστεύω πως αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να τη διαβάσετε εδώ».