ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Έριξαν τους εσωκομματικούς τόνους, συμφώνησαν ότι διαφωνούν και έδωσαν «ραντεβού» στο συνέδριο του Μαρτίου. Κατά τη χθεσινή μαζική συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), τα 1.000 και πλέον στελέχη του ΠΑΣΟΚ – αριθμός, αν μη τι άλλο, διόλου ευκαταφρόνητος – επιχείρησαν να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας μετά από ένα μεγάλο διάστημα εσωκομματικής «φαγωμάρας».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι απλώς δεν ασχολήθηκε με τις εσωκομματικές τριβές, τουναντίον επέλεξε να μιλήσει με στοχοπροσήλωση για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να καταστήσει σαφές πως το Κίνημα επιδιώκει να αποτελέσει τον αντίπαλο κυβερνητικό πόλο της ΝΔ. Μία από τις βασικές σταθερές πάντως της Χαριλάου Τρικούπη είναι η «ώρα ΠΑΣΟΚ» με δεδομένο ότι η χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε με αρκετή ώρα καθυστέρηση.

Η πολιτική αυτονομία και ο αντίπαλος της ΝΔ

Στα «πηγαδάκια» μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ένα από τα στοιχεία της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη που σχολιάστηκε ήταν η επιμονή του στη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας.

«Για πολλούς η πολιτική είναι μια πορεία συμβιβασμών που όταν θα έρθει η ώρα της εξουσίας μετατρέπονται σε αλυσίδες και βαρίδια. Γι’ αυτό σας καλώ τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «να συνεχίσουν αταλάντευτα τη δική τους πορεία με αρχές και αξίες, χωρίς κανένα συμβιβασμό με την εγχώρια ολιγαρχία». Όπως τόνισαν κομματικές πηγές στο in, στόχος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να αναδείξει ότι το Κίνημα δεν έχει «εξαρτήσεις» από οικονομικά συμφέροντα και δεν απολογείται στην ολιγαρχία.

Μέσα από την παρουσία του προγράμματος του κόμματος για τη στέγαση, την ακρίβεια, τα εργασιακά, την περιφερειακή ανάπτυξη κ.ά. ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε ως «προμετωπίδα» του κόμματος τόσο ενόψει συνεδρίου όσο και ενόψει εκλογών, την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Όπως σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αξιοποίησε τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ προκειμένου να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές από τη ΝΔ, αναδεικνύοντας ότι τα δύο κόμματα εκπροσωπούν άλλα κοινωνικά συμφέροντα και άλλες κοινωνικές δυνάμεις. «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής που αφήνει πίσω η ΝΔ, ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο» δήλωσε με έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η επιτροπή ψηφοδελτίου και το μήνυμα της διεύρυνσης

Την άρρηκτη σύνδεση της διεύρυνσης ως έννοιας με την ιστορική ταυτότητα και το DNA του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε κατά την ομιλία του ο επικεφαλής της επιτροπής δημοκρατικής συμπαράταξης και διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης. Όπως τόνισε στόχος είναι να μεγαλώσει η παράταξη στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, με την αναφορά του ότι «όσοι θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, υπάρχουν άλλες επιτροπές για να γίνει αυτό», ξεκαθάρισε πως η δουλειά της συγκεκριμένης επιτροπής είναι άλλη.

Σημειωτέον, ότι χθες το απόγευμα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιτροπή ψηφοδελτίου. Πέρα από τον επικεφαλής Πέτρο Λάμπρου, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την επιτροπή απαρτίζουν ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Γιάννης Κουτσούκος, ο Νίκος Σαλαγιάνης, η Έλενα Αναστασίου, ο Ηλίας Αποστολάκης, η Πόπη Γερακούδη, η Γεωργία Καζά, ο Άρης Καρβούνης, ο Τάσος Κουρκούτας, ο Νίκος Μήλης, η Έφη Μπέκου, ο Νίκος Μπελιβάνης, ο Κώστας Πανδής, ο Κώστας Παπαδημητρίου, η Όλγα Ρενταρή και ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

«Ήρεμα νερά» από Δούκα και Γερουλάνο

Όπως υπογράμμιζαν πηγές από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας προσήλθε στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ με στόχο να εκφράσει την αγωνία του για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Σαφώς, οι τόνοι που χρησιμοποίησε ήταν ηπιότεροι σε σχέση με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Παρασκευή. Κατά την ομιλία του, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των ανισοτήτων στη χώρα αλλά και στην κρίση των θεσμών.

Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι ο κ. Δούκας επέλεξε να υπογραμμίσει ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, επισημαίνοντας ότι «είμαστε ΠΑΣΟΚ, από πάντα, από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με την πολιτική, δεν φύγαμε ποτέ, αγαπάμε το κόμμα μας, το στηρίξαμε και στα πιο δύσκολα και σεβόμαστε τις διαδικασίες του».

Με τη σειρά του, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για την ανάγκη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει σε όλη τη χώρα, κάνοντας λόγο για προεκλογική εκστρατεία «πόρτα-πόρτα». Αναφερθείς στο δίλημμα των εκλογών σημείωσε ότι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι «πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με την ΝΔ;».

Παράλληλα, μίλησε για 3 αλλαγές μέσα στο κόμμα. Η πρώτη είναι «πολιτική» και αφορά την ανάγκη επίλυσης όλων των πολιτικών εκκρεμοτήτων στο συνέδριο με σεβασμό στην πλειοψηφία αλλά και στη μειοψηφία. Η δεύτερη αλλαγή, όπως είπε, είναι «οργανωτική». «Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν» είπε ο κ. Γερουλάνος. Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι «η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή. Εδώ θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη».

«Ενωμένο ΠΑΣΟΚ απαιτεί η νέα γενιά στελεχών»

Μήνυμα ενότητας έστειλε και ο Παναγιώτης Δουδωνής, κάνοντας ειδική αναφορά στη νέα γενιά στελεχών του κόμματος. «Εμείς, η νεότερη γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ απαιτούμε το ΠΑΣΟΚ να είναι ενωμένο. Γιατί μόνο έτσι θα είναι νικηφόρο» επισήμανε ο βουλευτής Επικρατείας.

Ειδική αναφορά έκανε και στην αυτονομία της παράταξης ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη ΝΔ. Επίσης, συμπλήρωσε ότι «αυτονομία σημαίνει ότι δεν θα είμαστε εμείς ο βατήρας για την επαναφορά στην πολιτική προσώπων τα οποία έχουν απαξιωθεί από την ίδια την κυβερνητική τους δράση. Αυτονομία σημαίνει ένα άλλο ήθος στην πολιτική».

«Μητσοτάκης ή αλλαγή»

«Μητσοτάκης ή αλλαγή» είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης. Υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει «μέσα από μια μεγάλη προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας». Συγχρόνως, μίλησε για την ανάγκη καθαρών διαφορών από τη ΝΔ σε «ακρίβεια και καρτέλ, κόκκινα δάνεια, εργασιακά, στεγαστικό, δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση».

Ακόμη, συμπλήρωσε ότι το κόμμα πρέπει να θέσει πατριωτική γραμμή στα εθνικά θέματα.

Για τη στρατηγική απέναντι στη ΝΔ υπογράμμισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο».