Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 16 Φεβρουαρίου 2026, 00:25

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Spotlight

Ενότητα, ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων είναι η στρατηγική, σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, για να ξεφύγει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τη στασιμότητα.

Η εσωτερική μάχη στο ΠΑΣΟΚ μαίνεται

Όπως δήλωσε, μιλώντας στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και θα έχει νικηφόρα πορεία στις εκλογές.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές, με όσα λέει και κάνει δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά εκφράζει την αγωνία πολλών στελεχών για τη πορεία του Κινήματος.

Ανέφερε ότι το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ και αυτό μπορεί να γίνει με ανοικτές ψηφοφορίες και αποφάσεις. Τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές και διατύπωσε τρία σημεία αυτής της στρατηγικής.

Καμία συνεργασία με ΝΔ – Επιμένει ο Χάρης Δούκας

Πρώτον, να αποφασιστεί ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ. «Δεν θα το αποδεχτούμε που σημαίνει πως επιβεβαιώνουμε την ιστορική μας ταυτότητα και να το επισφραγίσουμε στο συνέδριο», τόνισε ο κ. Δούκας.

Δεύτερον, πρότεινε ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ να έχει σαφείς αιχμές και μετωπικές συγκρούσεις με τις συντηρητικές αντιλήψεις και πολιτικές της Δεξιάς.

Τρίτον, να αναλάβει από τώρα πρωτοβουλία προγραμματικού διαλόγου με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς «χωρίς αποκλεισμούς και παρακάλια», όπως επεσήμανε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Φάμελλος για φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή: Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει
200 Κομμουνιστές 15.02.26

Φάμελλος για φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή: Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως «αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα», καλώντας την ελληνική Πολιτεία να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
«Αφετηρία αγώνα» 15.02.26 Upd: 13:30

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τον προοδευτικό κόσμο της χώρας «να έρθει κοντά μας»

Σύνταξη
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
