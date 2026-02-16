Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ενότητα, ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων είναι η στρατηγική, σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, για να ξεφύγει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τη στασιμότητα.

Η εσωτερική μάχη στο ΠΑΣΟΚ μαίνεται

Όπως δήλωσε, μιλώντας στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ και θα έχει νικηφόρα πορεία στις εκλογές.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές, με όσα λέει και κάνει δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά εκφράζει την αγωνία πολλών στελεχών για τη πορεία του Κινήματος.

Ανέφερε ότι το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ και αυτό μπορεί να γίνει με ανοικτές ψηφοφορίες και αποφάσεις. Τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές και διατύπωσε τρία σημεία αυτής της στρατηγικής.

Καμία συνεργασία με ΝΔ – Επιμένει ο Χάρης Δούκας

Πρώτον, να αποφασιστεί ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ. «Δεν θα το αποδεχτούμε που σημαίνει πως επιβεβαιώνουμε την ιστορική μας ταυτότητα και να το επισφραγίσουμε στο συνέδριο», τόνισε ο κ. Δούκας.

Δεύτερον, πρότεινε ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ να έχει σαφείς αιχμές και μετωπικές συγκρούσεις με τις συντηρητικές αντιλήψεις και πολιτικές της Δεξιάς.

Τρίτον, να αναλάβει από τώρα πρωτοβουλία προγραμματικού διαλόγου με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς «χωρίς αποκλεισμούς και παρακάλια», όπως επεσήμανε.