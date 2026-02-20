«Κάθε πρόταση μετράει»: Ψηφιακή πλατφόρμα από το ΠΑΣΟΚ εν όψει συνεδρίου

Ψηφιακή πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών στον προσυνεδριακό διάλογο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής άνοιξε η Χαριλάου Τρικούπη.

«Έναν ζωντανό, συμμετοχικό διάλογο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Για πρώτη φορά, κάθε μέλος και κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στον προσυνεδριακό διάλογο ψηφιακά, μέσα από την πλατφόρμα Digital Society του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Κάθε πρόταση μετράει. Κάθε φωνή ακούγεται»

Ακολούθως προσθέτει πως «κάθε πολίτης μπορεί να διαβάσει αναλυτικά το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας τις προτάσεις του, να σχολιάσει τα κείμενα του καταστατικού, της Διακήρυξης και των Θέσεων».

Όπως τονίζει, «σε μια εποχή αυξημένης δυσπιστίας προς την πολιτική, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον αντίθετο δρόμο: περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία μέσα στο κόμμα και στην κοινωνία. Κάθε πρόταση μετράει. Κάθε φωνή ακούγεται».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καλεί τον κόσμο να μπει στην πλατφόρμα (πατήστε εδώ) και να πάρει μέρος στον διάλογο. Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο του κόμματος θα διεξαχθεί 26 με 29 Μαρτίου.

Ο οδικός χάρτης του επόμενου διαστήματος

Μετά από σχεδόν 140 προσυνεδριακές εκδηλώσεις το ΠΑΣΟΚ πορεύεται προς το συνέδριο και όπως όλα δείχνουν ο προσυνεδριακός διάλογος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Μετά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ την Κυριακή, πρώτος κόμβος είναι η ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμα διαβούλευσης του κόμματος. Εκεί τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός που προτείνεται προβλέπει την ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας διαβούλευσης και κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το συνέδριο της Παράταξης.

Η πρόταση που θα κατατεθεί, εκτός απροόπτου, προς έγκριση την Κυριακή, προβλέπει ότι οι εκλογές συνέδρων θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των συνέδρων να πλησιάσει τους 4.000 (τοπικές οργανώσεις, οργανώσεις απόδημου ελληνισμού, σύνεδροι συνδικαλιστικού και επιστημόνων).