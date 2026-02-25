Μια νέα γεώτρηση ενισχύει τις δυνατότητες άρδευσης στην Ελασσόνα

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το έργο προμήθειας και εγκατάστασης πάγιου εξοπλισμού άρδευσης για την αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Παγκός» της Κοινότητας Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αγροτικές υποδομές της περιοχής.

Η παρέμβαση, όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, δίνοντας οριστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα άρδευσης στην περιοχή.

«Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού δίνει πλέον στη γεώτρηση τη δυνατότητα να λειτουργεί ως αρδευτική, καλύπτοντας ένα διαχρονικό έλλειμμα της περιοχής, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οργανωμένη αρδευτική γεώτρηση. Έως τώρα, η υφιστάμενη γεώτρηση της ΔΕΥΑ Ελασσόνας εξυπηρετούσε κυρίως τις ανάγκες ύδρευσης ποιμνιοστασίων και μόνο επικουρικά περιορισμένες ανάγκες άρδευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, διασφαλίζεται επαρκής παροχή νερού για τις καλλιεργητικές ανάγκες της Τσαριτσάνης, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή και δημιουργώντας σταθερότερες συνθήκες για τους παραγωγούς της περιοχής. Παράλληλα, όπου αυτό είναι εφικτό, θα μπορεί να υποστηρίζεται και μέρος των κτηνοτροφικών αναγκών, ενδυναμώνοντας συνολικά τον πρωτογενή τομέα» επισημαίνει η δημοτική Αρχή.

Λύσεις σε ανάγκες των παραγωγών

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ολοκλήρωση του έργου στη θέση “Παγκός” αποτελεί μια ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας στην Τσαριτσάνη και τη συνολική στήριξη του πρωτογενούς τομέα του δήμου μας. Με σωστό προγραμματισμό, σχέδιο και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, δίνουμε λύσεις σε πραγματικές ανάγκες των παραγωγών μας και ενισχύουμε τις βασικές υποδομές της υπαίθρου».