Γεώτρηση βάθους 195 μέτρων ετοιμάζεται στα Τρίκαλα
Μια νέα γεώτρηση στα Τρίκαλα αναμένεται να ενισχύσει τα αποθέματα νερού της περιοχής.
Την τρίτη κατά σειρά γεώτρηση για να επιλύσει ζητήματα υδρόδοτησης σε 4 χωριά του Δήμου Τρικκαίων υλοποιεί η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Τρικκαίων.
Το έργο αυτό στη Ζηλευτή επισκέφθηκε ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Χρήστος Μπλουγούρας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εργασίες κατασκευής της νέας αυτής γεώτρησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η γεώτρηση έχει βάθος 195 μέτρα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα πάντα με όσα επίσημα έγιναν γνωστά.
Στόχος η επίλυση προβλημάτων υδροδότησης
«Το συγκεκριμένο έργο της ΔΕΥΑΤ επιλύει προβλήματα υδροδότησης σε 4 χωριά του κάμπου στον Δήμο Τρικκαίων, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων και ενώ προηγήθηκαν οι γεωτρήσεις σε Πατουλιά και Γλίνος, ενώ μετά τη Ζηλευτή, έπεται και αυτή στον Λόγγο.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 186.000€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.
