Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Επεισοδιακή ήταν η μαραθώνια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, για την Κατάσταση της Ένωσης,  ενώπιον της ολομέλειας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Μία από τις πιο έντονες στιγμές σημειώθηκε  όταν ο Τραμπ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι διέκοψαν «όλη τη χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας» και κάλεσε τους νομοθέτες στην αίθουσα να επιβεβαιώσουν «μια θεμελιώδη αρχή».

Η Ιλχάν Ομάρ, διακόπτει την ομιλία του Τραμπ

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»

« Πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράτυπους μετανάστες. Αν συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση, τότε σηκωθείτε και δείξτε την υποστήριξή σας», είπε ο Τραμπ, δεχόμενος επευφημίες και χειροκροτήματα από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως μεταδίδει το CNN.

Όταν οι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί, ο Τραμπ είπε: «Θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκώνεστε όρθιοι».

Τότε η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα: « Σκοτώνετε Αμερικανούς, έχετε σκοτώσει Αμερικανούς».

Καμία αναφορά από Τραμπ στα γεγονότα στη Μινεσότα με τους δύο νεκρούς

Ο υπεύθυνος για τα σύνορα του Λευκού Οίκου, Tom Homan, ανακοίνωσε στις 12 Φεβρουαρίου ότι η αντιμεταναστευτική επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα στο τέλος της. Η καταστολή οδήγησε στο θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών και προκάλεσε ευρεία κατακραυγή. Στο αποκορύφωμά της, περίπου 3.000 αξιωματικοί της Υπηρεσίας εισέβαλαν στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε καθόλου στις δολοφονίες των δύο Αμερικανών πολιτών — της Renee Good και του Alex Pretti — κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβολής του μεταναστευτικού νόμου στη Μινεσότα, όταν μίλησε για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων.

Οι παρατηρήσεις του Τραμπ για τη Μινεσότα, επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο σκάνδαλο της απάτης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, το οποίο έπληξε τη σομαλική κοινότητα και έχει αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση.

Αντ’ αυτού, όταν μίλησε για τη μετανάστευση, ο Τραμπ επέμεινε να συνδέει τους παράνομους μετανάστες με την εγκληματικότητα, στηριζόμενος σε ένα συχνό μήνυμα της προεκλογικής του εκστρατείας για να προωθήσει το μεταναστευτικό του πρόγραμμα εν μέσω της φθίνουσας υποστήριξης του κοινού.

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 47χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 47χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 47χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Ελλάδα 25.02.26

Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή κάποιες ώρες μετά – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η γιατρός, όπως καταγγέλλεται, φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
