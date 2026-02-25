«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα
Επεισοδιακή ήταν η μαραθώνια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, για την Κατάσταση της Ένωσης, ενώπιον της ολομέλειας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Μία από τις πιο έντονες στιγμές σημειώθηκε όταν ο Τραμπ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι διέκοψαν «όλη τη χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας» και κάλεσε τους νομοθέτες στην αίθουσα να επιβεβαιώσουν «μια θεμελιώδη αρχή».
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»
« Πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράτυπους μετανάστες. Αν συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση, τότε σηκωθείτε και δείξτε την υποστήριξή σας», είπε ο Τραμπ, δεχόμενος επευφημίες και χειροκροτήματα από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως μεταδίδει το CNN.
Όταν οι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί, ο Τραμπ είπε: «Θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκώνεστε όρθιοι».
Τότε η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα: « Σκοτώνετε Αμερικανούς, έχετε σκοτώσει Αμερικανούς».
Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted «you have killed Americans» as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.
Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe
— CNN (@CNN) February 25, 2026
Καμία αναφορά από Τραμπ στα γεγονότα στη Μινεσότα με τους δύο νεκρούς
Ο υπεύθυνος για τα σύνορα του Λευκού Οίκου, Tom Homan, ανακοίνωσε στις 12 Φεβρουαρίου ότι η αντιμεταναστευτική επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα στο τέλος της. Η καταστολή οδήγησε στο θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών και προκάλεσε ευρεία κατακραυγή. Στο αποκορύφωμά της, περίπου 3.000 αξιωματικοί της Υπηρεσίας εισέβαλαν στην περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε καθόλου στις δολοφονίες των δύο Αμερικανών πολιτών — της Renee Good και του Alex Pretti — κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβολής του μεταναστευτικού νόμου στη Μινεσότα, όταν μίλησε για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων.
Οι παρατηρήσεις του Τραμπ για τη Μινεσότα, επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο σκάνδαλο της απάτης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, το οποίο έπληξε τη σομαλική κοινότητα και έχει αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση.
Αντ’ αυτού, όταν μίλησε για τη μετανάστευση, ο Τραμπ επέμεινε να συνδέει τους παράνομους μετανάστες με την εγκληματικότητα, στηριζόμενος σε ένα συχνό μήνυμα της προεκλογικής του εκστρατείας για να προωθήσει το μεταναστευτικό του πρόγραμμα εν μέσω της φθίνουσας υποστήριξης του κοινού.
