24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Σουδάν: Δεκάδες νεκροί σε έφοδο των παραστρατιωτικών στο προπύργιο πρώην ηγέτη τους
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 04:30

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί σε έφοδο των παραστρατιωτικών στο προπύργιο πρώην ηγέτη τους

Δυνάμεις των παραστρατιωτικών επιτέθηκαν στο προπύργιο πρώην ηγέτη τους σε πόλη του Νταρφούρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να ξεριζωθούν εκατοντάδες.

Επίθεση των σουδανών παραστρατιωτικών εναντίον πόλης στο Νταρφούρ, οχυρό πρώην οπλαρχηγού τους, στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και ξερίζωσε εκατοντάδες, ανέφεραν χθες Τρίτη πηγές στην περιοχή και τα Ηνωμένα Εθνη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με δυο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην έφοδο, που εξαπολύθηκε προχθές Δευτέρα στη Μουσταρίχα, στο Βόρειο Νταρφούρ, σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Πρόκειται για το προπύργιο του Μούσα Χιλάλ, άλλοτε οπλαρχηγού των Τζαντζαουίντ, αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων που μετενσαρκώθηκαν στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έφοδο των παραστρατιωτικών στη Μουσταρίχα, στο Βόρειο Νταρφούρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Ο Μούσα Χιλάλ, αρχηγός φυλής, έμενε για καιρό στο περιθώριο του πολέμου ανάμεσα στις ΔΤΥ και τον τακτικό στρατό, που ρημάζει το Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023. Πρόσφατα όμως τάχθηκε με τον στρατό.

Δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ΔΤΥ ανέφεραν ότι οι μαχητές τους κατέλαβαν εξ εφόδου την πόλη προχθές, την επομένη της ανακοίνωσης της φυλής Χιλάλ ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έβαλαν στο στόχαστρο το σπίτι του αρχηγού τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 2.700 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη Μουσταρίχα προχθές Δευτέρα και χθες Τρίτη εξαιτίας της «ανασφάλειας» που επικρατεί.

Ιατρική πηγή σε νοσοκομείο στην Καμπκαμπίγια, δυτικότερα, είπε στο AFP ότι έφθασαν εκεί «39 τραυματίες», όλοι χτυπημένοι «από σφαίρες ή θραύσματα οβίδων».

«Είδα 28 πτώματα»

Η πελώρια περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ελέγχεται σχεδόν ολόκληρη πλέον σήμερα από τους παραστρατιωτικούς — αυτοί οι τελευταίοι κατηγορήθηκαν πρόσφατα από αποστολή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για γενοκτονία μη αραβικών φυλών.

«Είδα 28 πτώματα καθώς φεύγαμε από τη Μουσταρίχα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμεντ Γιούσεφ, κάτοικος.

Συντοπίτης του μίλησε για σφοδρή επίθεση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πυροβολικό, καθώς υπερασπιζόταν την πόλη.

«Αναδιπλωθήκαμε για να σώσουμε τη ζωή μας, αφού 28 δικοί μας σκοτώθηκαν», εξήγησε στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αφού τις εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος Ομαρ ελ Μπασίρ για να συντρίψουν αντάρτικα κινήματα φυλών του Νταρφούρ, οι δυνάμεις των Τζαντζαουίντ υπολογίζεται ότι μακέλεψαν κάπου 300.000 ανθρώπους τα χρόνια του 2000.

Στον Μούσα Χιλάλ είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ για φρικαλεότητες στην αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν.

Η «χειρότερη κρίση»

Οι Τζαντζαουίντ, που ξαναβαφτίστηκαν ΔΤΥ το 2013, διοικούνται έκτοτε από τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Ο στρατηγός Ντάγκλο και ο Μούσα Χιλάλ ανήκουν σε διαφορετικές φυλές της ίδιας αραβικής εθνότητας, των Ριζεϊγκάτ, της βάσης από την οποία αντλούν μαχητές οι ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ

Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
