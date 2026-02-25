Επίθεση των σουδανών παραστρατιωτικών εναντίον πόλης στο Νταρφούρ, οχυρό πρώην οπλαρχηγού τους, στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και ξερίζωσε εκατοντάδες, ανέφεραν χθες Τρίτη πηγές στην περιοχή και τα Ηνωμένα Εθνη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με δυο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην έφοδο, που εξαπολύθηκε προχθές Δευτέρα στη Μουσταρίχα, στο Βόρειο Νταρφούρ, σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Πρόκειται για το προπύργιο του Μούσα Χιλάλ, άλλοτε οπλαρχηγού των Τζαντζαουίντ, αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων που μετενσαρκώθηκαν στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

[ WATCH ] The UAE-backed RSF launched a major assault on Mustariha, a town in Sudan’s North Darfur state and one of the remaining pockets outside full RSF control. Using drones, heavy weapons, and around 140 vehicles, the RSF encircled the town and overran forces loyal to… pic.twitter.com/HIWeWktpgm — comra (@comrawire) February 24, 2026

Ο Μούσα Χιλάλ, αρχηγός φυλής, έμενε για καιρό στο περιθώριο του πολέμου ανάμεσα στις ΔΤΥ και τον τακτικό στρατό, που ρημάζει το Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023. Πρόσφατα όμως τάχθηκε με τον στρατό.

Δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ΔΤΥ ανέφεραν ότι οι μαχητές τους κατέλαβαν εξ εφόδου την πόλη προχθές, την επομένη της ανακοίνωσης της φυλής Χιλάλ ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έβαλαν στο στόχαστρο το σπίτι του αρχηγού τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 2.700 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη Μουσταρίχα προχθές Δευτέρα και χθες Τρίτη εξαιτίας της «ανασφάλειας» που επικρατεί.

#Sudan UAE-BACKED RSF has tightened its siege on Mustariha in North Darfur, deploying around 140 combat vehicles, while the Sudanese army provides drone cover to counter a potential assault. pic.twitter.com/hky7esL9A1 — Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) February 23, 2026

Ιατρική πηγή σε νοσοκομείο στην Καμπκαμπίγια, δυτικότερα, είπε στο AFP ότι έφθασαν εκεί «39 τραυματίες», όλοι χτυπημένοι «από σφαίρες ή θραύσματα οβίδων».

«Είδα 28 πτώματα»

Η πελώρια περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ελέγχεται σχεδόν ολόκληρη πλέον σήμερα από τους παραστρατιωτικούς — αυτοί οι τελευταίοι κατηγορήθηκαν πρόσφατα από αποστολή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για γενοκτονία μη αραβικών φυλών.

«Είδα 28 πτώματα καθώς φεύγαμε από τη Μουσταρίχα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμεντ Γιούσεφ, κάτοικος.

Συντοπίτης του μίλησε για σφοδρή επίθεση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πυροβολικό, καθώς υπερασπιζόταν την πόλη.

RSF forces have stormed Mustariha, the North Darfur stronghold of Mahameed leader Musa Hilal, reportedly setting fire to homes and capturing one of his sons. This escalation follows a survival of an assassination attempt by Hilal via drone strike yesterday and marks a significant… pic.twitter.com/HbJEH5sg1G — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 23, 2026

«Αναδιπλωθήκαμε για να σώσουμε τη ζωή μας, αφού 28 δικοί μας σκοτώθηκαν», εξήγησε στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αφού τις εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος Ομαρ ελ Μπασίρ για να συντρίψουν αντάρτικα κινήματα φυλών του Νταρφούρ, οι δυνάμεις των Τζαντζαουίντ υπολογίζεται ότι μακέλεψαν κάπου 300.000 ανθρώπους τα χρόνια του 2000.

Στον Μούσα Χιλάλ είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ για φρικαλεότητες στην αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν.

Η «χειρότερη κρίση»

Οι Τζαντζαουίντ, που ξαναβαφτίστηκαν ΔΤΥ το 2013, διοικούνται έκτοτε από τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

📌Rapid Support Forces released a video from Mustariha town in N. Darfur state after they stormed it. Musa Hilal, Hemetti’s main rival and SAF’s ally fled to unknown location. https://t.co/5yyL8G4YuT pic.twitter.com/yL3QeMc5oo — Sudan News 24 (@Ivadleber) February 24, 2026

Ο στρατηγός Ντάγκλο και ο Μούσα Χιλάλ ανήκουν σε διαφορετικές φυλές της ίδιας αραβικής εθνότητας, των Ριζεϊγκάτ, της βάσης από την οποία αντλούν μαχητές οι ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ