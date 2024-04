Νέα φονική επίθεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη του Χαρκόβου, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Σάββατο 6 Απριλίου, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους επτά, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεχ Σινεχούμποφ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ)).

The Russians hit Kharkiv again with drones, two men were killed as a result of the Russian Shahed UAV hitting the Shevchenkivskyi district of the city of Kharkiv. The police are establishing the identities of the dead.

Eight citizens were injured. They were taken to city… pic.twitter.com/w3F71Izdls

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) April 6, 2024