Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας.

Προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο είχε ανακοινώσει ο Φεντόροφ μέσω Telegram, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 13 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία διεξήγαγε διπλό πλήγμα – ένα είδος επίθεσης που συνίσταται στον βομβαρδισμό ενός μέρους μια πρώτη φορά και στη συνέχεια μια δεύτερη, όταν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ο Τύπος έχουν φθάσει στο σημείο.

Three people were killed in Zaporizhzhia as a result of today’s shelling by the occupiers

