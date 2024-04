Ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ στον Ντον, στη Ρωσία, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ότι στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πάνω από 40 ουκρανικά drones, ωστόσο πρόσθεσε ότι υποσταθμός του δικτύου ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιά (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Ο Βασίλι Γκόλουμπεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στην περιοχή Μαρόζαφκ, βορειοανατολικά της Ραστόφ στον Ντον, ανατολικά των συνόρων της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που πλήττονται, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι πολίτες δεν έχουν ρεύμα.

🔥 Morozovsk, Rostov region, Russia.

The air field at Morozovsk is a base for about 20 SU-34 / SU-35 aircraft, which are repeatedly bombing different sections of the front with KABs pic.twitter.com/UyYXfPOWS4

— NS UKRAINE 🇺🇦 (@NSUKRAINE) April 5, 2024